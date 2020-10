von Paul Eischet

Der Kinderschutzbund in Schopfheim arbeitet nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit vielfältigen Angeboten bietet er Familien seine Unterstützung an, darunter eine kostenlose Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung. Geschäftsleiterin Anna Homberg und Hausaufgabenbetreuerin Melanie Achtsnick sprachen mit uns über ihre Arbeit.

„Kinder sind der Rhythmus dieser Welt“, so lautet der Slogan auf einer Info-Broschüre vom Kinderschutzbund Schopfheim. Gegründet wurde dieser 1985 vom Schopfheimer Kinderarzt Stefan Poloczek und ist seitdem unverzichtbarer Interessenvertreter der Kinder vor Ort. Aktuell zählt der Ortsverband 213 Mitglieder, hinzu kommen 40 beitragsfreie Jugendmitglieder. Die Mitgliederzahl habe in den letzten Jahren zugenommen, sagt Anna Homberg – für die Geschäftsleiterin eine erfreuliche und durchaus wichtige Tendenz. „Je mehr Mitglieder wir haben, um so mehr Mitspracherecht haben wir auf Bundesebene.“ Neben ausgebildetem Fachpersonal sind im örtlichen Kinderschutzbund zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. In vielfältigen Hilfsangeboten und Kursen stehen sie Kindern und ihren Familien mit Rat und Tat zur Seite. Und die Angebotspalette ist beachtlich.

Corona macht mehr Beratung nötig

60 Tagesmütter und zwei Tagesväter stehen laut Homberg derzeit für eine Vermittlung in Familien zur Verfügung. „Speziell seit Corona ist das ein umfassendes Arbeitsfeld. Nahezu wöchentlich haben sich die Verordnungen und Arbeitssituationen der Eltern geändert, wodurch unsere Beratungsleistungen sich deutlich verstärkt haben.“ Während des Lockdowns herrschte für die Tageseltern Betreuungsverbot. „Eines unserer großen Projekte ist das Kinder- und Jugendtelefon.“ 116 111 ist die „Nummer gegen Kummer“. 20 ehrenamtliche Mitarbeiter sind am Sorgentelefon für anonyme, vertrauliche und kostenfreie Beratungen erreichbar.

Als Zusatzprojekt einzigartig in Baden-Württemberg: Jeden Samstag von 14 bis 20 Uhr stehen speziell für diesen Zweck geschulte Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren jungen Anrufern helfend zur Seite. Neben der Vermittlung von Familienpaten und Babysittern, einer Ferienbetreuung und „Starke Eltern – Starke Kinder“-Kursen stehen beim Kinderschutzbund auch Hausaufgabenbetreuungen auf der Angebotsliste. „Schulbegleitende Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung und Lernhilfen“ (HSL) lautet die offizielle Bezeichnung. Von Klassenlehrern in Absprache mit den Eltern ausgewählte Kinder können sich zu Schuljahresbeginn für HSL anmelden.

Das Betreuungsangebot gilt insbesondere Kindern mit Unterstützungsbedarf beim Lernen und Kindern, die Probleme mit der deutschen Sprache haben. Dies geschieht in Klassenräumen der jeweiligen Schulen und in Gruppen mit bis zu sieben Schülern einer Klassenstufe. Ziel der Betreuung ist es, Schüler dahingehend zu motivieren und zu befähigen, ihre Hausaufgaben eigenständig zu machen. Für die Eltern ist die Hausaufgabenbetreuung kostenlos. Aktuell sind 22 Betreuer an den neun Grundschulen von Schopfheim, Wiechs, Fahrnau, Tegernau, Hausen, Maulburg, Zell und Schönau im Einsatz. Melanie Achtsnick betreut Schüler der Grundschule Fahrnau. Hier findet die Hausaufgabenbetreuung von der zweiten bis zur vierten Klasse statt. An vier Nachmittagen in der Woche kümmert sie sich um die Kinder.

„Wir haben ein rotierendes System“, erläutert Melanie Achtsnick. „In diesem Schuljahr betreue ich die Viertklässler, im nächsten werde ich dann die Zweitklässler übernehmen und sie drei Jahre lang begleiten. Wir machen das, damit sich die Schüler nicht jedes Jahr auf eine neue Betreuungsperson einstellen müssen.“

Eine andere Art von Hilfestellung

Bei der HSL geht es nicht um die Vermittlung von Lehrstoff – Betreuer geben keinen Nachhilfeunterricht, sondern eine andere Art von Hilfestellung. „Viele der Kinder können selbstständig arbeiten“, meint Achtsnick. Auf die Frage, ob dann eine Betreuung überhaupt notwendig sei, sagt Anna Homberg: „Es ist das Recht aller Eltern, externe Angebote in Anspruch zu nehmen. Die Hausaufgabenbetreuung ist auch dafür gedacht, Kindern einen ruhigen Lernort zu ermöglichen.“

Darüber hinaus gebe es Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen die sprachlichen Möglichkeiten der Eltern nicht ausreichten, sie bei ihren schulischen Aufgaben zu unterstützen. „Bildung läuft über Sprache“, weiß die Geschäftsleiterin. Von der Unterstützung seitens der Schule zeigt sich die Betreuerin begeistert. „Die Grundschule Fahrnau hat uns Betreuern viele Materialien zur Verfügung gestellt, darunter Brettspiele für das kleine Einmaleins. So kann mit den Kindern spielerisch und trotzdem mit Lerneffekt gearbeitet werden.“

Nach Eingang der Anmeldebögen und erfolgter Einteilung in der Grundschule Fahrnau ist am 28. September die Hausaufgabenbetreuung angelaufen. Die forcierte Suche nach neuen Hausaufgabenbetreuern in den letzten Wochen brachte Erfolg: Etliche Neuzugänge haben ihr Ehrenamt inzwischen angetreten. Nur für die Grundschule in Hausen im Wiesental werden nach Aussage der Geschäftsleiterin noch dringend Betreuer benötigt.

Info und Kontakt: Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Schopfheim, Wehrer Straße 5, 79650 Schopfheim, Tel. 07622/6 39 29, Fax: 07622/6 67 59 60, Mail: info@kinderschutzbund-schopfheim.de