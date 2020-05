von André Hönig

Wenn positive Befunde ausbleiben, ist das im Fall des Coronavirus eine positive Nachricht – und genau die hatte Bürgermeister Dirk Harscher am Freitag zu verkünden: „Es sind seit Anfang der Woche keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ist sehr erfreulich.“ Zuletzt hatte Harscher am Montag 62 durch Tests nachgewiesene Fälle vermeldet. Dabei sei es bis Freitag geblieben. Das Gesundheitsamt – mit dem die Stadt sehr gut zusammenarbeite, wie Harscher betont – habe lediglich einige Quarantänemaßnahmen verlängert. Das spreche dafür, dass die Lockerungen sinnvoll seien, wobei Harscher es ausdrücklich begrüßt, dass jetzt beim Umgang mit dem Virus ein regionaler Ansatz verfolgt werde. Das bedeute aber auch: „Jeder Einzelne hat es jetzt selber in der Hand, wie es mit der Situation weitergeht.“ Eigenverantwortung sei gefragt. Harscher appelliert daher, nicht leichtsinnig zu werden.

Bislang allerdings würden sich die Menschen im Großen und Ganzen vernünftig verhalten. Beispiel Spielplätze. Das Ordnungsamt war seit der Öffnung am Mittwoch vor Ort, der Gesamteindruck sei positiv. „Es wird Abstand gehalten.“ Harscher erinnert aber gleichwohl nochmals daran, dass es für jeden Spielplatz abhängig von der jeweiligen Größe Personenbegrenzung gibt. Diese sei jeweils ausgeschildert. Auch von den Schulen, an denen jetzt wieder unterrichtet werde, erhalte er positive Rückmeldungen. Die Schüler würden Maskenregeln und Abstände einhalten, „es gibt keine Beanstandungen“.

Dass der Gemeinderat jetzt zwei Mal im Mai tagt, sei wichtig, „weil wir wieder in die Gänge kommen müssen“, so Harscher mit Blick auf die Kommunalpolitik. Auch tagt der Bau-, Umwelt- und Technikausschuss (BUT) am 25. Mai. Harscher weist darauf hin, dass jetzt auch Ortschaftsräte mit den nötigen Vorkehrungen (beispielsweise großer Sitzungsraum) wieder tagen könnten.