von André Hönig

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Ganz im Sinne dieses Sprichworts wird in der Pandemie in Schopfheim immer mal wieder beklagt, dass die Stadt zu wenig kontrolliere. Doch dem sei nicht so, versichern Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen und Bürgermeister Dirk Harscher auf Nachfrage. Kontrolliert werde sehr wohl – jedoch gehe es nicht zuletzt wegen einer zu beobachteten „Corona-Müdigkeit“ um Fingerspitzengefühl.

Wiederholt hatten sich jüngst Leser bei dieser Zeitung gemeldet, um auf Missstände – tatsächliche oder vermeintliche – hinzuweisen. Dabei schwang auch der Wunsch oder die Forderung nach genauerem Hingucken durch das Ordnungsamt mit. Etwa bei der Frage, warum manche Märkte öffnen oder aber bestimmte Sortimente anbieten dürfen und andere nicht. Auch hat der eine oder andere einen laxen Umgang von diesem oder jenem Geschäft mit der maximal zulässigen Kundenzahl oder der Maskentragepflicht beobachtet. „Fakt ist, es gibt in Schopfheim keine Rundumüberwachung“, erläutert Cornelia Claßen. „Wir wollen auch gar keine Dauerüberwachung wie in einem Polizeistaat.“

Vielmehr heiße die Schopfheimer Strategie: „Kontrollieren mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl.“ Stichprobenartig wurde und wird immer kontrolliert, verstärkt dann, wenn „neue Verordnungen rauskommen oder sie sich ändern, so wie jetzt auch wieder seit Montag mit den Masken.“ Zwar sei der Vollzugsdienst „sehr präsent“. Nicht zuletzt auf dem Wochenmarkt – gerade auch weil dies auch von Bürgern eingefordert werde. Doch weder wolle noch könne das Ordnungsamt überall sein. Da spielen auch personelle Ressourcen eine Rolle: Der Vollzugsdienst (3,5 Stellen) sei im Moment zwar wieder fast komplett (drei Stellen) und damit besser aufgestellt als in jüngerer Vergangenheit, wo es Ausfälle gegeben hatte. Doch werde manches von dem, was das Ordnungsamt – also Vollzugsdienst und Innendienst – leistet, von den Bürgern nicht wahrgenommen. Stichwort: Einhalten der Quarantäne-Vorgaben. Vergangene Woche etwa sei dies ein Kontrollschwerpunkt gewesen.

Dazu kommen weitere Aufgaben wie die Kontrolle der Ausgangssperre oder des ruhenden Verkehrs. Doch nicht nur wegen der Aufgabenfülle sei der Vollzugsdienst „enorm belastet“. Auch die psychische Belastung steige. Immer häufiger gebe es nicht nur Diskussionen mit Personen, sondern auch Streitereien. „Die Pandemie dauert fast schon ein Jahr, das ist anstrengend und zermürbt.“ Den Vollzugsdienst-Mitarbeitern gehe es da wie allen: „Es gibt mittlerweile eine Corona-Müdigkeit. Alle werden etwas dünnhäutiger.“ Feingefühl sei deshalb wichtig. Das Ordnungsamt suche daher nicht selten erst einmal das Gespräch, statt gleich mit dem Bußgeld zu drohen, – etwa wenn es um Dinge geht wie eine nicht korrekt sitzende Maske. Cornelia Claßen würde sich da auch mehr Verständnis wünschen. „Wir als Stadt können nichts für die Verordnungen.“ Darauf weist auch Bürgermeister Dirk Harscher etwa mit Blick auf Kritik an ungleicher Behandlung von Geschäften hin. Wohl aber schaue die Stadt, ob das so seine Richtigkeit habe mit dem Sortiment. Ganz aktuell etwa sei ein Markt in der Gänsmatt aufgefordert, unerlaubt verkauftes Warensortiment abzusperren, andernfalls werde Anzeige erstattet. Generell, so Claßen, gelte: „Wenn wir Beschwerden erhalten, gehen wir hin und schauen uns das an.“

Harscher kann denn auch „bei allem Verständnis dafür, dass manche in dieser Situation angespannt sind, die Kritik nicht nachvollziehen“. Zumal es in Schopfheim aus seiner Sicht „im Großen und Ganzen rund und geordnet läuft“. Auch er kaufe in der Stadt ein – auch in Märkten, von denen behauptet werde, dass es Probleme gebe. „Ich habe da aber nichts Negatives beobachtet und fühle mich auch nicht unsicher.“ Vermutlich seien das mitunter situative Einzelfälle. Auch Cornelia Claßen warnt davor, Einzelbeobachtungen zu verallgemeinern – und hat einen Tipp: „Abgesehen davon, dass man sich bei uns meldet: Wenn ich mich wegen etwas, das nicht coronaregelkonform erscheint, unsicher fühle, drehe ich mich um und gehe.“