von Nicolai Ernesto Kapitz

Der Kalte Markt 2021 soll stattfinden – unter völlig neuen Vorzeichen. Wegen der Corona-Auflagen wird der traditionsreiche Krämermarkt am 7. und 8. Dezember ein völlig neues Bild abgeben: Der Gastronomiebereich wird abgetrennt auf dem Marktplatz eingerichtet und mit Zäunen eingegrenzt, hier werden die 2G-Regeln herrschen. Der restliche Markt wird mit deutlich weniger Ständen komplett entzerrt und viel luftiger als gewohnt. Das alles geschieht unter Vorbehalt: Wenn die Corona-Alarmstufe in Kraft treten sollte, wird der Markt abgesagt.

Die Stadtverwaltung und vor allem das für das Marktwesen zuständige Ordnungsamt mussten das Konzept für den Kalten Markt unter den derzeit gültigen Richtlinien der Corona-Warnstufe völlig neu erfinden. „Wir betreiben da einen nicht zu unterschätzenden Aufwand“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Das gewohnte Konzept des Marktes mit dicht beieinanderliegenden Ständen in den engen Gassen der Altstadt, Krämerware und Essensstände bunt gemischt, musste komplett über den Haufen geworfen werden. Das übliche Bild von der „Druggete“ am Kalten Markt, wo sich normalerweise Schulter an Schulter Menschen aneinander vorbeidrängeln – es soll, es darf in diesem Jahr nicht entstehen. „Wir müssen den Markt so gut es geht entzerren“, sagt Claßen.

Der tiefste Einschnitt betrifft die Gastronomie: Die Essensstände müssen wegen der zurzeit gültigen Corona-Vorschriften in einem getrennten Bereich aufgebaut werden, zu dem es Zugangsbeschränkungen gibt. Die Stadt hat sich dafür entschieden, den kompletten Marktplatz einzuzäunen und innerhalb der Einfriedung neun Essens- und Getränkestände unterzubringen. „Wir dürfen den Bereich nicht überfrachten“, erläutert Claßen.

Deshalb gibt es innerhalb zwar Stehtische, aber keine Sitzmöglichkeiten. Der Eingang zu diesem Areal wird sich unter der Lenk-Plastik vor dem Rathaus befinden – und er wird durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert. Denn Zutritt zum umzäunten Verpflegungsbereich hat nur, wer entweder geimpft oder genesen ist und dies auch nachweisen kann. Selbst ein sogenannter PCR-Test reicht nicht aus, um sich hier eine Bratwurst oder einen Glühwein zu holen. Ausnahmen gibt es für Kinder und Menschen mit medizinischer Beeinträchtigung – allerdings nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests. Wer den Bereich betreten will, muss außerdem seine Kontaktdaten angeben, was auch durch die Warn- beziehungsweise Luca-App via QR-Code mit dem Smartphone möglich sein wird. „Wir werden auch nicht mit Stempeln oder Bändchen arbeiten“, kündigt Cornelia Claßen an. „Wer den Bereich verlässt, wird wieder überprüft, wenn er ihn erneut betritt.“

Damit diese Regelung nicht zur Farce wird, hat die Stadt Kontakt mit den benachbarten Gastronomen aufgenommen – es wäre ein zu verrücktes Bild, wenn sich Besucher direkt nebenan unter den derzeit im Gastronomie-Außenbereich gültigen 3G-Regeln einen Glühwein kaufen könnten, während im Essensbereich auf dem Markt 2G gilt. Der übrige Markt soll ohne weitere Einschränkungen besucht werden können. „Allerdings appellieren wir an die Besucher, Masken zu tragen“, sagt Fachbereichsleiter Jürgen Sänger mit Blick auf die Regeln der Warnstufe, die ein Tragen der Maske unter freiem Himmel derzeit noch nicht vorschreiben – auch auf dem Wochenmarkt muss zurzeit auch noch kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die Organisatoren hoffen, dass es in den Gassen trotz der Enge möglich sein wird, ausreichend Abstand einzuhalten. Dafür wurde der Markt merklich ausgedünnt. Statt der üblicherweise rund 130 Stände werden es nur rund 60 sein. Und diese werden auch nicht dicht an dicht aufgebaut, sondern mit Abstand. Damit das umsetzbar ist, wird neben Wallstraße, Torstraße und Entegaststraße in der Altstadt auch die Hauptstraße für Stände beansprucht und damit ab Montag, 6. Dezember, für den Autoverkehr gesperrt.

Wenn in der Zwischenzeit die Corona-Alarmstufe erreicht wird, muss der Kalte Markt abgesagt werden. Das ist bekanntlich dann der Fall, wenn die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz den Wert von zwölf überschreitet. „Wir können derzeit nicht sagen, ob der Markt stattfindet“, sagt Jürgen Sänger. „Aber wir planen jetzt damit, dass es klappt. Wir müssen auch ein Zeichen setzen.“