von Edgar Steinfelder

Acht engagierte Jugendliche aus Langenau haben sich bei einem zwanglosen Treffen Gedanken gemacht, wie die Jugendarbeit in Langenau verbessert werden könne. Nachdem sie schon in einer Ortschaftsratssitzung ihre Ideen vorgestellt hatten, machten sie nun Nägel mit Köpfen. Auf Vorschlag des Langenauer Ortsvorstehers Walter Würger gründeten sie in der letzten Woche ein Jugendforum, das die Interessen aller Langenauer Jugendlichen vertreten soll.

Zu ihrem Sprecher wählten die Jugendlichen in einer internen Zusammenkunft den 15-jährigen Cedric Sprich. Weitere Mitglieder des Gremiums sind Emilie Dreier (15 Jahre), Larena Sprich (15 Jahre), Finn Harscher (14 Jahre), Elias Schön (15 Jahre), Johann Launer (14 Jahre), Arne Hänßler (15 Jahre) und Emilian Lindemann (15 Jahre). Das Jugendforum möchte sich auch als Bindeglied zwischen dem Ortschaftsrat und der Langenauer Arbeitsgruppe Jugend, die sich aus dem Ortsvorsteher und drei Ortschaftsräten sowie den Langenauer Vereinsvertretern zusammensetzt, verstehen. So wollen die Forumsmitglieder künftig ihre Anliegen direkt in den Ortschaftsratssitzungen vorbringen.

Bei einem Ortstermin mit dieser Zeitung auf dem Langenauer Bolzplatz ließen die Jugendlichen ihren Ideen freien Lauf und waren offensichtlich Feuer und Flamme. Kein Wunder, sind doch alle sechs Jungs in der Langenauer Jugendfeuerwehr engagiert. Und auch die beiden Mädchen sind in Langenauer und Schopfheimer Vereinen sportlich aktiv. Cedric Sprich machte denn auch gleich deutlich, dass seit dem Abriss des früheren Jugendraumes hinter der Halle keine geeignete Räumlichkeit für die Langenauer Jugendlichen zur Verfügung stehe. Zwar solle nach Fertigstellung des Langenauer Bildungshauses ein Jugendraum bereit gestellt werden, doch dies könne noch lange dauern.

Und Emilie Dreier und Larena Sprich erklären in drastischen Worten, warum sie jetzt in dem Jugendforum aktiv werden wollen: „Wir müssen uns in der Schule immer anhören, dass für Jugendliche in Langenau nichts geboten sei. Diese Ansicht wollen wir nun mit unseren Aktivitäten korrigieren.“ Tatsächlich haben die Jugendlichen auch schon einiges erreicht. So habe ihnen der Langenauer Ortsvorsteher Walter Würger zugesagt, den maroden Bolzplatz an eine geeignetere Stelle verlegen und auch begradigen zu lassen. Zudem habe er auch neue Tornetze bestellt, die dann zeitnah angebracht werden können, erzählen sie. Auch eine Basketballanlage, die auf dem kleinen Bolzplatz in der Schillerstraße installiert werden könne, steht ebenfalls auf der Wunschliste des Jugendforums.

„Unser dringendstes Anliegen ist jedoch, dass wir momentan in Langenau keine geeigneten Räume zur Verfügung haben, wo sich die Jugendlichen treffen können. Momentan kommen wir bei trockenem Wetter am Grillplatz zusammen und bei Regenwetter müssen wir in das überdachte Hallenfoyer ausweichen. Und das ist keine zufriedenstellende Lösung“, erklären die jungen Leute übereinstimmend. Deshalb haben sie auch schon die Möglichkeit in Betracht gezogen, eventuell einen günstigen Bauwagen beschaffen zu können und diesen dann jugendgerecht auszustatten.

Für die Übergangszeit wäre das optimal, zumal ihnen der Langenauer Ortschaftsrat und Landwirt Jörg Schön zugesichert habe, dass sie den Bauwagen auf dessen Privatgrundstück aufstellen dürfen. Die Mitglieder des Jugendforums möchten sich aber auch aktiv im Dorfgeschehen einbringen. So wollen sie unter anderem mit interessanten Beiträgen das Langenauer Kinderferienprogramm bereichern und mit einer gemischten Jugendmannschaft an dem jährlich stattfindenden Grümpelturnier auftreten. Natürlich sollen auch weitere Langenauer Jugendliche für die Mitarbeit im Jugendforum gewonnen werden. Auf einer eigenen Website, die ihnen der Ortschaftsrat Dirk Oßwald zeitnah gestalten wird, können sich dann interessierte Jugendliche über die Ansprechadressen und sämtliche Aktionen des Langenauer Jugendforums informieren.