von Paul Eischet

Seit Donnerstag steht in Schopfheim Ersthelfern ein weiterer öffentlich zugänglicher Defibrillator zur Verfügung. Er befindet sich im Eingangsbereich des Seniorenhauses am Dr.-Max-Picard-Platz und ist rund um die Uhr zugänglich. Gespendet wurde der Lebensretter von der Seniorengenossenschaft Steinen. Der zweite Vorsitzende Gustav Albiez übergab am Nachmittag im Beisein von Bürgermeister Dirk Harscher das Gerät offiziell an den Leiter des Seniorenhauses Kehat Merstetter.

Bei der Lebensrettung steigen die Chancen, wenn ein Defibrillator in der Nähe ist. Sie helfen bei lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen. Beim im Seniorenhaus angebrachten Gerät handelt es sich um einen automatisierten externen Defibrillator (AED), der auch von medizinischen Laien verwendet werden kann. Der AED gibt nach dem Einschalten per Sprachausgabe und einem auf dem Gerätedisplay ablaufenden Video dem Anwender leicht nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Dadurch ist das Gerät auch von Personen, die noch nie zuvor einen Defibrillator verwendet haben, leicht zu bedienen. Zunächst werden die beiden am Gerät befindlichen selbstklebenden Elektroden am nackten Oberkörper der zu rettenden Person befestigt – eine unterhalb des rechten Schlüsselbeins, die andere an der linken Seite des Brustkorbs in Nähe der Achselhöhle.

Der Defibrillator erkennt nun eigenständig die Ursachen für einen Kreislaufstillstand und gibt dem Nutzer weitere Anweisungen, was zu tun ist. Handelt es sich um Kammerflimmern (Fibrillation), fordert es den Ersthelfer auf, die mit einem Blitz-Symbol gekennzeichnete Schock-Taste zu drücken. Dabei darf die bewusstlose Person nicht berührt werden. Harscher freute sich, dass nun ein weiterer Defibrillator zur Verfügung steht. „Toll, dass wir in Schopfheim viele Geräte haben“, sagte er. „Je flächendeckender, umso besser.“ Er kündigte an, einen Plan online zu stellen, in dem die Positionen aller Defibrillatoren in der Stadt gekennzeichnet sind.

Der rund 2000 Euro teure und aus Spenden finanzierte AED am Dr.-Max-Picard-Platz wurde von der Seniorengenossenschaft Steinen beschafft. Die Außentür des Seniorenhauses ist rund um die Uhr geöffnet, so dass der Defibrillator immer zugänglich ist. Der Behälter, in dem sich das Gerät befindet, ist alarmgeschützt, wovon sich Ersthelfer in einem Notfall nicht abschrecken lassen sollten.

Nach der offiziellen Übergabe gab es von einem Dienstleister der Herstellerfirma für Multiplikatoren des Seniorenhauses eine Einweisung in Funktionalität und Anwendung des Gerätes. Auch zwei Bewohnerinnen hatten an dieser Einführung Interesse bekundet und sich dafür bereits angemeldet.