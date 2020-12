von Nicolai Ernesto Kapitz

Wie überall in Deutschland und auf der Welt bestimmte die Corona-Krise auch in Schopfheim das öffentliche Leben in einer Art und Wiese, die einen eigenen Jahresrückblick auf das Schopfheimer Corona-Jahr 2020 rechtfertigt. Denn einerseits litten auch hier viele Berufsstände – Wirte, Einzelhändler, Künstler – unter den Auswirkungen der Maßnahmen. Aber Schopfheim war auch Schauplatz vieler Demonstrationen und Bürgermeister Dirk Harscher wählte mit Blick auf die Infizierten-Zahlen einen Sonderweg.

Fasnacht wird noch gefeiert in Schopfheim und seinen Teilorten. Die Narren dürfen Mitte Februar an den Umzügen durch die Straßen springen und bei der Saalfasnacht schunkeln, während am Niederrhein im Kreis Heinsberg bei einer ähnlichen Veranstaltung – dem ersten bekannten „Superspreader“-Event in Deutschland – bereits das Virus um sich greift. Es werden noch ein paar Tage vergehen, bis auch im Wiesental das Leben von der Pandemie ergriffen wird. „Wo man Corona in Schopfheim spürt“, titelt die Badische Zeitung am 10. März. Eine Woche zuvor hat das Landratsamt den ersten Infizierten im Landkreis Lörrach gemeldet. Nun erreicht die Pandemie, die im Januar noch aussah wie ein Problem am anderen Ende der Welt, Südbaden.

Engpässe bei Klopapier

und Desinfektionsmittel

Die ersten Veranstalter sagen ihre Konzerte und Auftritte ab, denn die behördlichen Auflagen sind zu diesem Zeitpunkt bereits massiv, auch wenn der echte Lockdown erst ein paar Tage später folgen soll. Die Apotheken melden Engpässe bei den Desinfektionsmitteln, vor den Hausarztpraxen bilden sich lange Schlangen, denn in den Wartezimmern gelten nun Abstandsregeln. Auch in den Schopfheimer Supermärkten gibt es kaum noch Desinfektionsmittel und ebenfalls diese merkwürdigen Klopapier-Hamsterkäufe, von denen aus ganz Deutschland berichtet wird. „Von Schließungen sind die Schopfheimer Schulen und Kitas noch weit entfernt“, schreibt diese Zeitung. Hoteliers klagen, Reisewillige stornieren viele Buchungen. Auch hier herrscht aber Optimismus, denn die Gaststuben der Restaurants sind zu diesem Zeitpunkt noch gut gefüllt.

Diese noch recht lockere Atmosphäre wandelt sich schlagartig wenige Tage später: Am 16. März verkündet die Landesregierung deutlich restriktivere Beschränkungen. Schulen, Kitas, Hallen werden geschlossen, private Veranstaltungen ab 50 Personen untersagt. Zuvor lag die Schwelle bei 1000 Personen. Tags drauf werden auch Bibliotheken, Sport- und Spielplätze sowie die Rathäuser geschlossen. Bürgermeister Dirk Harscher übt Kritik an der Landesregierung: Die Stadt hätte früher klarere Ansagen gebraucht. Nur zwei Tage später zwingt die neue Verordnung alle Einzelhandelsgeschäfte zur Schließung. „Viele, mit denen ich gesprochen habe, wissen nicht, wie sie die nächsten Wochen überstehen sollen“, zitiert diese Zeitung den Schopfheimer Gewerbevereinsvorsitzenden Martin Bühler. Auch hier gibt es deutliche Kritik an den Verordnungen der Landesregierung.

Der Bürgermeister prophezeit düstere Wochen: „Das Virus hat auch Schopfheim erreicht“, zitieren wir am 20. März Dirk Harscher, der auch erstmals die genaue Zahl der in Schopfheim mit dem Virus Infizierten nennt: Vier Fälle waren zu diesem Zeitpunkt bekannt. Dirk Harscher bleibt seiner Linie ab hier treu und verkündet in wöchentlichen Abständen die genaue Zahl der positiv Getesteten in Schopfheim. Damit macht er sich nicht nur Freunde: Im Landratsamt wird dieses Abweichen von der Landkreis-Linie kritisch gesehen. In den Kommentarspalten wird Harscher dafür ausdrücklich gelobt.

Gewerbetreibende

beweisen Flexibilität

Am 23. März tritt dann eine Verordnung in Kraft, die weitestgehend alle Kontakte einschränkt: Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch zwei Personen treffen, die nicht der gleichen Familie angehören. Polizei und Ordnungsamt begeben sich auch in Schopfheim auf Kontrollfahrten. In den Wirtsräumen darf keiner mehr bedient werden, Schopfheims Gastronomen müssen – wenn sie es denn logistisch stemmen können – auf Abhol- und Lieferservice ausweichen, was viele auch tun.

Zeitgleich gehen die Einzelhändler in die Offensive: Um die Leistungen, die sie noch anbieten dürfen, auch zu bewerben, rufen die Händler die Aktion „Schopfheim hält zusammen“ unter Federführung des Gewerbevereins ins Leben. Am 2. April sind in Schopfheim sechs Infizierte bekannt, rund 70 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. Während der ganzen Zeit bleibt der Wochenmarkt geöffnet, wenn auch teils deutlich verkleinert und mit größerem Abstand zwischen den Ständen. Und es gilt eine Maskenpflicht, die allerdings im Sommer ausgesetzt wird.

Apropos Marktplatz: Hier finden ab April sogenannte Mahnwachen gegen die Corona-Verordnungen statt. Organisiert werden sie von einer Personengruppe, die sich später auch als „Bürgerinitiative Grundrechte Dreyeckland“ einen offiziellen Namen gibt. Die Proteste bleiben durchweg friedlich.

An Ostern fallen die ersten großen Traditionsveranstaltungen aus. Weder dürfen Gottesdienste in gewohntem Rahmen gefeiert werden noch darf der Musikverein Fahrnau seine Tanznacht organisieren. Besonders traurig ist man in Eichen: Erstmals seit sehr langem muss das Eierspringen abgesagt werden. Überhaupt rollt die Absage-Welle: Sommersound, Kinderferienprogramm, die meisten Konzerte – all das kann nicht stattfinden. Im Mai gibt es eine Vorschau auf die Finanzlücke, die die Pandemie in die Stadtkasse reißen wird: Im Gemeinderat kursiert die Schätzung von rund 2,3 Millionen Euro.

Derweil wird im Freibad an einem Hygienekonzept gearbeitet, um öffnen zu können, was allerdings erst Ende Juni geschieht. Das späte Frühjahr steht überhaupt unter dem Schlagwort „Öffnung“: Allenthalben gibt es inzwischen Hygienekonzepte, die zunächst zögerlich Lockerungen der Bestimmungen zulassen.

In Seniorenheimen werden wieder Besucher erlaubt, der Einzelhandel darf unter Auflagen wieder öffnen. Mitte Mai, rechtzeitig zur Biergartensaison, dürfen die Wirtshäuser Gäste empfangen. Auch das Kino zeigt ab Juni wieder Filme, die Schüler strömen in ihre Schulen. Die Rathäuser werden Mitte Juli für den Publikumsverkehr geöffnet und auch die Sportanlagen dürfen wieder benutzt werden. Der Sommer verläuft, was Corona-News betrifft, dann regelrecht ereignisarm. Unter freiem Himmel gibt es Konzerte, sogar die Reisebüros haben wieder zu tun.

Ab Oktober spitzte sich

die Lage wieder zu

Doch im Sommerinterview, Mitte August, scheint Bürgermeister Harscher zu ahnen, dass es damit nicht erledigt ist: „Das ganz große Problem kommt noch“, orakelt er auch mit Blick auf die Finanzen. Er sollte Recht behalten: Im Herbst nimmt die Zahl der positiv Getesteten wieder zu, erst moderat, dann drastisch. „Die Lage spitzt sich zu“, erklärt der Bürgermeister am 22. Oktober. Auf dem Wochenmarkt gilt wieder Maskenpflicht. Im Übrigen wird auch der Ton rauer: Der Gewerbeverein beklagt zunehmend Maskenverweigerer in den Geschäften, die Debatte zu dem Thema wird auch in Schopfheim zunehmend emotional geführt.

Ab Anfang November reagiert die Stadtverwaltung wieder mit Schließung von Einrichtungen, zum Beispiel der Sportanlagen. Dem Teil-Lockdown mit erneuter Schließung der Gastronomie folgt im Dezember der fast vollständige Lockdown mit Schließung des Einzelhandels und sogar Ausgangssperre. Erstmals seit Jahrzehnten fällt der „Kalte Markt“ aus.

Dirk Harscher muss kurz vor Weihnachten immer neue Rekorde bei den Infektionen verkünden: In der Woche vor Heiligabend stieg die Zahl der in Schopfheim bekannten Infektionen um 120 auf knapp 340 an – ein Ende ist vorerst nicht abzusehen. Die Fasnacht 2021 ist zu diesem Zeitpunkt längst abgesagt.