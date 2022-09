von Ralph Lacher

„Come together“ ist das Motto beim internationalen Reitturnier des Reitverein (RV) Schopfheim auf dem Gestüt Sengelen. Damit solle die Freude des Veranstalters unterstrichen werden, dass nun endlich wieder im normalen Rahmen und ohne Corona-Regeln Springreitsport der Spitzenklasse und ein frohes Beisammensein der Pferdesportfans gefeiert werden könne.

Dies sagte Volker Trefzger, Reitvereinsvorsitzender und Mitgeschäftsführer des Gestüts beim Pressegespräch am Mittwoch. „In den Jahren 2020 und 2021 war wegen der Corona-Beschränkungen ein enorm hoher Aufwand nötig, um doch Reitturniere zu veranstalten“, blickt Trefzger zurück. So musste in den beiden Vorjahren coronabedingt rein auf den Pferdesport gesetzt werden. Von Donnerstag, 8. September, bis einschließlich Sonntag, 11. September, kann auf dem Gestüt Sengelen nun auch wieder ein Begleitprogramm zum Turnier angeboten werden.

Rund 700 Starts von 380 Pferden und 200 Reiterinnen und Reitern sind in insgesamt 32 Prüfungen an vier Tagen vorgesehen. Die Prüfungen beginnen am frühen Morgen und dauern bis in die Abendstunden. Dabei werden im Springreiten wieder alle Leistungsklassen von der untersten Klasse, dem Führzügel-Wettbewerb für die Jüngsten, über die E-, A-, L-, und M-Klasse bis hin zur höchsten S-Klasse zum Reiten kommen.

Namhafte Spitzenreiter haben gemeldet, wie die Schweizer Nationenpreisreiter Walter Gabathuler und Timo Heiniger, die deutschen Spitzenkräfte Michael und Stefanie Herhalt oder die aufstrebende Schopfheimer Lokalmatadorin Felicitas Funk. Wie vor Corona gibt es kostenloses Ponyreiten für Kinder am Samstag und Sonntag, an allen Tagen eine Hüpfburg und für die Älteren am Freitag- und Samstagabend Musik und Tanz mit DJ. Der Eintritt ist an allen vier Tagen kostenlos.

Während des Turniers sind rund 100 Vereinsmitglieder im Einsatz, auch für die Bewirtung. Volker Trefzger sowie Mitgeschäftsführerin und Tochter Rebecca Hotz sind sich einig: „Wir bieten wieder allerlei Köstlichkeiten.“ Beide freuen sich darüber, dass Neffe und Cousin Fritz Trefzger junior mit seinem Turnierservice den organisatorischen Rahmen bietet.

„All das Gebotene, das Rahmenprogramm, die 32 Prüfungen, die Unterbringung der Pferde und die Verköstigung können nur gestemmt werden, weil unsere Mitglieder enorm gut mitziehen“, sagen Volker Trefzger und Rebecca Trefzger. Der erfahrene Reitsport-Macher, Funktionär und Reitlehrer verhehlt im Hinblick auf das internationale Septemberturnier nicht, dass auch diese Veranstaltung von der aktuellen Entwicklung gebeutelt wird. „Wir haben nur knapp zwei Drittel der Teilnehmer wie vor Corona. Die allgemein unsichere, sozioökonomische Situation verunsichert auch viele Reitsporttreibende, vor allem Nachwuchskräfte“, erklärt Trefzger.