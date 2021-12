von Nicolai Kapitz

Corona-Jahr, Auflage zwei – so lässt sich auch in Schopfheim das Jahr 2021 beschreiben. Nachdem die Krise bereits das Jahr 2020 geprägt hatte, sollte 2021 eigentlich alles besser werden. Allein – es blieb beim „eigentlich“. Denn auch Schopfheim erlebt 2021 einige ungeliebte Déjà-vu-Momente in Sachen Pandemieentwicklung. Plötzlich gibt es doch wieder Einschränkungen, Ärger bei Gewerbetreibenden und Gastronomen. Plötzlich müssen doch wieder die Teststellen ihre Arbeit aufnehmen, plötzlich fallen schon wieder wichtige Veranstaltungen aus, zum Beispiel die Fasnacht.

Aber es gibt in Schopfheim auch abseits der Pandemie Erwähnenswertes. Da wäre zunächst einmal die Rückschau auf die Einsatzprotokolle der Feuerwehr: Mitte Januar gibt es Hochwasseralarm, bei Langenau tritt die Kleine Wiese wie schon so oft über die Ufer; größere Schäden bleiben aus. Die Regenmassen sorgen allerdings dafür, dass sich die Erde in Bewegung setzt. Der dramatischste Erdrutsch bedroht am 2. Februar eine ganze Häuserzeile am Altig. Auch im Entegast gehen Muren ab. In der Nacht zum 16. Februar zerstört dann der erste von zwei größeren Bränden im Jahr ein Wohnhaus in Wiechs. Am Karfreitag folgt Brand Nummer zwei in der Oberfeldstraße.

Politisch tut sich auch etwas: Bei der Landtagswahl am 14. März schafft es Alt-Bürgermeister Christof Nitz nicht für die CDU in den Landtag. Wenige Tage später gibt das Landratsamt bekannt, dass die beiden Uehlin-Häuser trotz Denkmalschutz abgerissen werden dürfen – damit endet ein jahrelanges Gezerre. Der Gemeinderat beschließt, einige Brunnen stillzulegen – auch hier gibt es Diskussionen. Apropos Wasser: Das läuft im Schwimmbad im August aus den Becken – wieder einmal. Schuld ist ein offenes Ventil. In Sachen Sport gibt es zwei große Würfe: Der SV Schopfheim bezieht im Juni sein neues Sportheim, der FV Fahrnau feiert im Sommer 100. Geburtstag – und seinen neuen Kabinentrakt. Im Oktober werden in der Wallstraße die ersten drei Stolpersteine zum Gedenken an Schopfheimer Opfer des Nationalsozialismus verlegt. In der Haushaltsdebatte im Spätherbst dann eine unschöne Nachricht: Das Höhenschwimmbad Schweigmatt steht ohne Zuschüsse der Stadt erneut vor der Schließung. Im nächsten Corona-Jahr 2022 der nächste tiefe Einschnitt.