von Roswitha Frey

Sage und schreibe 1000 Strophen hat das Hochzeitsgedicht, das anlässlich der Heirat von Barbara Höcklin und Hans von Ulm anno 1576 in der Alten Kirche St. Michael in Schopfheim entstanden ist. Bei ihrer literarischen Stadtführung trug Ulla K. Schmid zwei übersetzte Passagen aus diesem spätmittelalterlichen Gedicht vor, das Pfarrer Jost Rupp in Latein verfasst hat.

Um dieses Gedicht vorzustellen, das als erste poetisch-literarische Nennung Schopfheims gilt und in dem es heißt, die Braut solle „gesittet, strahlend, züchtig, treu und ehrenhaft“ sein, machte Schmid am damaligen Schauplatz der Hochzeit, der Alten Kirche, Halt, die derzeit durch die Lichtinstallation „Magenta“ in Purpurtöne getaucht ist.

Start der Tour durch Schopfheim als „literarisches Pflaster“ war am Kronenbrunnen, wo sich trotz des strömenden Regens ein kleiner Kreis Interessierter eingefunden hatte – wetterfest ausgestattet mit Schirmen und Regenjacken. Angesichts des widrigen Wetters entschied sich Schmid, den Rundgang abzukürzen und nur kurz wenige nahe gelegene Orte in der Altstadt aufzusuchen. Näheres zum Leben und Werk der Dichter, mit Auszügen aus Texten, Gedichten und Briefen, erzählte sie dann im Trockenen in der Alten Kirche und im Museum.

Die frühere Museumsleiterin, die seit kurzem in Ruhestand ist, begab sich auf die Spuren von Literaten, die in Schopfheim gelebt und gewirkt oder über die Stadt in ihren literarischen Werken geschrieben haben.

An der ersten Station erinnert Schmid an den Arzt, Schriftsteller, Dichter und Philosophen Max Picard, der als Sohn jüdischer Eltern in dem Haus aufwuchs, in dem sein Großonkel eine Tuchhandlung betrieb. Sein Geburtshaus in der Hauptstraße ist nicht mehr erhalten, aber eine Tafel erinnert daran, dass Picard hier 1888 geboren wurde. In seinem Buch „Das alte Haus in Schopfheim“ schreibt der Hebel-Preisträger über seine Kindheit, über den Stoffladen seines Großonkels, in dem die Leute ein und ausgingen, und das düstere Gebäude mit der Wendeltreppe aus Sandstein.

Ein paar Schritte weiter am Marktplatz richtete Ulla K. Schmid den Blick auf die alten Uehlin-Häuser – den einstigen Wirkungsort des Verlegers, Druckereibesitzers und Dichters Johann Georg Uehlin, der ein liberal denkender Demokrat war und dem Gedanken der Badischen Revolution nahe stand. Schmid hob hervor, dass Uehlin nicht nur die Zeitung „Statthalter von Schopfheim“ gründete, sondern auch das Kurhaus Schweigmatt bauen ließ und damit den Tourismus in dem Luftkurort ankurbelte. Für den Dichter Uehlin sei Johann Peter Hebel der „poetische Leitstern“ gewesen. Kostproben dafür liefert ein Heft mit Gedichten „Aus dem Wiesentale“. In seinen Texten habe der Hebel-Verehrer Uehlin Ereignisse und die Geselligkeit in Schopfheim im 19. Jahrhundert widergespiegelt.

Der literarische Spaziergang führte auch zur Hebel-Schule, wo sowohl Max Picard als auch der in der Nazi-Zeit hingerichtete Theologe und Pazifist Max Josef Metzger zur Schule gegangen sind. Vermutlich befand sich Metzgers Geburtshaus in der Entegaststraße, weshalb Schmid dorthin einen kurzen Abstecher machte. Metzgers Vater sei Lehrer gewesen, erinnerte Schmid daran, dass der engagierte Priester und Widerstandskämpfer in der Haft eindrückliche Briefe schrieb. Dass der große Dichter Johann Peter Hebel in die Lateinschule in Schopfheim ging, war ebenso Thema der Führung. Die Glocken und die Orgel der nahe gelegenen Kirche St. Michael fanden Eingang in ein Hebel-Gedicht.

Am Städtischen Museum verwies Schmid darauf, dass dieses Gebäude einst das Arbeiterwohnhaus der Schuhfabrik Krafft war. In dieser Fabrik war der Fahrnauer Schuster Johann Thoma 20 Jahre lang beschäftigt, zuletzt als Nachtwächter. Als Arbeiterdichter hielt Thoma auf Alemannisch das Leben der kleinen Leute, den Alltag und das Vereinsgeschehen in der Stadt fest und sah sich in der Tradition des Mittelalterdichters Hans Sachs.

Auf einen Gang zur Wiese verzichtete Schmid angesichts des Regens, dafür konnten die Teilnehmenden im Trockenen im Museum Wissenswertes über die Literaten erfahren und Kostproben aus ihren Werken lauschen.

Nächste Stadtführungen mit Ulla K. Schmid: Kunstführung 11. September, 15 Uhr, Start Brunnen Torstraße; Mittelalter-Führung 15. September, 17 Uhr, Start Museum; 18. September, Kunstführung Teil II, 15 Uhr, Start katholische Kirche.