von Nicolai Ernesto Kapitz

Mit einem erneuten Appell für mehr Abstand und Einhaltung der Regeln hat sich Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher im ersten Corona-Pressegespräch des neuen Jahres an die Einwohner gewandt. Harscher wies vor allem auf die vielen Besucher im Höhendorf Gersbach hin, die für vollgeparkte Straßen und volle Schlittenhänge sorgen. Der Bürgermeister nannte aber auch die neuesten – erneut gestiegenen – Infiziertenzahlen und kündigte eine Fortsetzung der Notbetreuung an Schulen und Kitas an.

Abstände: Insgesamt, so betonen sowohl Bürgermeister Dirk Harscher als auch Fachbereichsleiter Jürgen Sänger, werden die Abstandsregeln und auch die Maskenpflicht in der Innenstadt sehr diszipliniert eingehalten. Doch mit dem Schneefall der vergangenen Tage und den optimalen Wintersportbedingungen tat sich ein anderes Problem auf: „Wir wollen nichts verbieten, aber es muss darauf geachtet werden, die Straßen freizuhalten“, sagte Harscher beim Pressegespräch am Donnerstag mit Blick auf die zahlreichen Menschen, die im Höhendorf Gersbach auf die verschneiten Hänge strömen. Stoßstange an Stoßstange standen dort in den vergangenen Tagen die Autos, Familien mit Kindern tummelten sich vor allem zum Schlittenfahren im Schnee. „Es geht vor allem darum, Rettungswege für Rotes Kreuz und Feuerwehr freizuhalten“, so Harscher. Dem Bürgermeister war allerdings auch nicht entgangen, dass auf den Schlittenhängen bisweilen nicht jeder die Mindestabstände einhält. „Ich kann nur appellieren: Achten Sie auf die Abstände“, sagte Harscher. Kontrollen auf den Gersbacher Hängen seien indes nicht geplant, „das müsste man ja permanent überwachen“, so der Bürgermeister, und dazu habe das Ordnungsamt nicht genügend Kapazität. Allerdings werde die Polizei dem Wintersportort hin und wieder einen Besuch abstatten.

Trotz Nebel und Werktag ist viel los am Rodelhang. | Bild: Gerd Sutter