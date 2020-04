von Nicole Rosenthal

Die Schließung der Schulen und Kitas wegen der Coronavirus-Pandemie stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Zwar wurde die Notbetreuung ab heute, Montag, erweitert, mehr Eltern sind antragsberechtigt. Doch viele Kinder müssen weiter zu Hause bleiben. Schulen können immerhin Kindern Arbeitsmaterial online oder per Post zukommen lassen. Aber wie gehen eigentlich Kitas mit der Situation um? Wir haben nachgefragt.

Städtische Kitas: Fachgruppenleiter Patrik Bender, der für die städtischen Kitas in Schopfheim zuständig ist, berichtet, dass in den einzelnen Kitas viele Aktionen stattfanden, um mit Eltern und Kindern in Kontakt zu bleiben. Systeme zur digitalen Kontaktaufnahme (Apps) mit den Eltern seien zwar bereits auf dem Markt, hätten aber noch Vor- und Nachteile. Die Stadt warte hier noch auf eine Weiterentwicklung vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg). Eine einheitliche App solle dann langfristig den Kontakt zu den Eltern erleichtern. Im Moment läuft der Kontakt hauptsächlich telefonisch und schriftlich.

So erzählt beispielsweise Jasmin Knupfer, Leiterin der Kita Bremt, dass bisher mehrere Briefe an die Eltern der Kita-Kinder versendet wurden. Diese beinhalteten etwa Malvorlagen, aber auch Sonnenblumensamen sowie weitere Tipps zum Kreativwerden – etwa zum Bemalen von Steinen, die dann zu einer bunten Schlange vor der Kita abgelegt werden sollten, sowie eine Bastel- und Malvorlage für einen Regenbogen. Als Nächstes bekämen die Kinder eine Anleitung für ein Insektenhotel aus Dosen.

Die Kita Hintermatt war anfangs im beständigen E-Mail-Austausch mit den Eltern. Die Kinder bekamen Anregungen zum Malen von Bildern, die dann an das Geländer einer Außentreppe gehängt wurden, berichtet Leiterin Stefanie Rümmele. An Ostern hätten die Erzieherinnen zudem Karten an alle verteilt. Iris Sperling, die Bereichsleiterin der Krippe, habe eine Internetplattform eingerichtet, zu der ausschließlich die Eltern Zugang haben. Dort stellen die Erzieherinnen Bastelanleitungen und kleine Videos ein, in denen Morgenkreise nachgestellt, Lieder gesungen, Geschichten erzählt sowie Bilderbücher vorgelesen werden. Kolleginnen tanzen und singen oder geben kleine Yogaeinheiten für die Kinder. Die städtische Wald-Kita erstellt zwei bis drei mal in der Woche Anleitungen für Waldtag-Programme, die per Mail an die Eltern gehen. Diese Waldtage seien so aufgebaut, wie es die Kinder vom täglichen Ablauf im Waldkindergarten durch das Kindergartenjahr her kennen, berichtet Yvonne Sommer.

Kirchliche Kitas: Miriam Lünsemann-Stiegeler, Leitung des evangelischen Kindergarten Eichen, berichtet dass es „zu Ostern für alle Kinder einen Kindergartenbrief mit Bastelideen, Kressesamen und einer Osterleckerei gab. Außerdem konnten die Familien an einer Osteraktion des Kirchenbezirks teilnehmen, bei der es zusätzlich Geschichten und Beschäftigungsideen für Kinder gab.“ Zu den Eltern würde außerdem Kontakt über eine Whatsapp-Gruppe gehalten, in der die wichtigsten Informationen weitergegeben werden. Manche Familien würden sich auch persönlich melden, wenn sie ein Gespräch brauchen oder Material. Im Ev. Kindergarten seien sich aber alle einig: „Wir freuen uns, wenn die Räume wieder mit Leben gefüllt werden und es wieder laut wird im Haus“, so Lünsemann-Stiegeler.

Auch die katholische Kita St. Josef hat den Kindern Briefe geschrieben und eine Vorlage für ein Portfolioblatt geschickt, das zuhause gestaltet werden kann. Zudem hatte auch im katholischen Kindergarten eine Kollegin die Idee, über eine Kita-App den Kindern jeden Tag ein Video zukommen zu lassen. An Ostern haben die Erzieherinnen zudem Osterkörbchen ausgetragen und den Kindern vor die Tür gestellt. Die Resonanz der Eltern auf die Aktionen der Kita seien allgemein sehr positiv, erzählt Leiterin Franziska Köhler.