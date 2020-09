von sk

Eine Weltraumsonde der NASA ist seit Ende Juli auf dem 480 Millionen Kilometer langen Weg zum Mars. An Bord befindet sich der Roboter „Perseverance“, der Gesteinsproben vom Mars für Forschungsprojekte sammeln und auf die Erde bringen soll. Um solche Missionen zu ermöglichen, ist vor dem Start viel Forschung notwendig – an der in diesem Fall auch das Maulburger Unternehmen Busch Vacuum Solutions seinen Anteil hat.

Wie es in einer Pressemittelung heißt, hatte die Maulburger Firma in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation Fluid Gravity Engineering Ltd. und der Universität Glasgow ein Forschungsprojekt zur Vorbereitung solcher Weltraummissionen umgesetzt. Vakuumpumpen von Busch sind demnach Bestandteil eines Simulationssystems, das das Verhalten einer Rakete bei der Landung auf der Oberfläche des Mars oder des Mondes untersucht.

Mit Hilfe des Simulationssystems könne die Landung einer Raumsonde erforscht werden. Die Vakuumpumpen von Busch sorgen dabei für das richtige Vakuumniveau – dieses sei bei Mond und Mars unterschiedlich hoch. Die Verwendung der geeignetsten Vakuumtechnologie sei der Schlüssel für ideale Testbedingungen, weil das Vakuumniveau exakt eingestellt und über einen langen Zeitraum ohne Schwankungen sicher gehalten werden müsse. Die Vakuumtechnik habe bislang überzeugt und die Maulburger Vakuumspezialisten erwarten nun Ende Februar 2021 eine perfekte Landung auf dem Mars.