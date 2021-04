von Gerald Nill

Er ist ein Energiebündel, strotzt vor Vitalität und wird dieses Jahr 80: Schopfheims Altbürgermeister Klaus Fleck. Was will er eigentlich damit sagen, wenn er äußert „ich lebe sehr zurückhaltend“? Seine Kraft, seine Antworten und seine Projekte erzählen eine ganz andere Sprache.

„Ich treibe dreimal wöchentlich Sport“, erzählt Klaus Fleck über sein derzeitiges Leben. „Joggen.“ Ja, vielleicht zwickt der Körper auch mal hier und da. „Aber man muss auch bereit sein, die Zähne zusammenzubeißen.“ Schon sind wir bei seiner Lebenseinstellung. „Man glaubt schnell, es geht nicht mehr. Aber es geht doch.“ Fleck legt eine Ausdauer und Beharrlichkeit an den Tag, die sich auch auf andere Bereiche übertragen lässt: „Die Frage ist immer: Wann resigniert man? Mein Prinzip ist, nicht zu resignieren.“

Eine Neubauwohnung in der Roggenbachstraße, die er seit gut einem Jahr ganz oben bewohnt, viel Licht und Sicht. Eine bescheidene Auswahl geschmackvoller Souvenirs und Kunstwerke aus fernen Gegenden vermitteln Weltläufigkeit. „Ja, ich habe sehr viel gesehen von dieser Welt“, bestätigt der Wahl-Schopfheimer, der in Karlsruhe aufgewachsen ist und sich ganz bewusst für dieses schöne Fleckchen Erde entschieden hat. Fleck hat woanders auch die Not gesehen. „Schlimme Zustände. Bittere Armut. Miserable Infrastruktur.“ Beispiel Kamerun.

„Wenn man für 35 Kilometer mit dem Auto zehn Stunden benötigt, brauche ich wohl nicht mehr zu sagen.“ Wenn er dann nach Schopfheim zurückkam und im Gemeinderat die Anfrage nach einem klappernden Kanaldeckel hörte, relativierte sich die Dringlichkeit. 36-mal war der Bauingenieur in Schopfheims Partnerstadt Dikome in Kamerun, wo es um den Aufbau einer Wasserversorgung sowie um wirtschaftliche und medizinische Hilfe ging. Wie wirksam diese Hilfe war, belegen Zahlen. Früher erreichte dort nur jedes zweite Kind das sechste Lebensjahr, heute sterben nur noch drei bis vier Prozent in diesem Alter. Fleck half tatkräftig, dort drei Wasserversorgungen und die Krankenstation aufzubauen. Den Kaffee von dort mahlt er noch heute dank des Hilfsprojekts in Langenau.

Der Stadtsanierer kam beruflich nach Schopfheim, eines seiner 30 Stadtsanierungsprojekte, und wurde gefragt, ob er nicht für das Bürgermeisteramt kandidieren wolle. Fleck, CDU, wollte und zog 1978 im ersten Wahlgang ins Rathaus. Es folgten zwei Wiederwahlen bis 2002, „jeweils im ersten Wahlgang“. Das Gespräch kommt unweigerlich auf die aktuelle Kostenexplosion beim Schulcampus. Das hätte es bei ihm, dem ehemaligen Bausachverständigen des Deutschen Bundestages, nicht gegeben. Zudem sei der Rat seinerzeit mit Fachleuten vom Bau und Handwerk gut besetzt gewesen, sagt er, ohne dass er aktuell irgendjemanden beleidigen wolle. Dazu ein örtlicher Architekt. Das seien die Garanten, warum tief angesetzte Kostenvoranschläge bei der Stadthalle, dem Feuerwehr-Gerätehaus oder dem Krankenhaus-Funktionstrakt sogar noch unterschritten wurden. „Dazu gehört auch ein völlig funktionsfähiges Bauamt“, beendet er dieses aktuelle unrühmliche Kapitel der Stadtgeschichte.

Das Kapitel „Träume und Wünsche“ schließt sich an die Rathaus-Ära an. „Das Wasser hat mich nie losgelassen“, schwärmt Fleck, der eigentlich eine Weltumsegelung geplant hatte. In seiner aktiven Sportzeit war er deutscher Vizemeister im Vierer-Kajak. Mit den Teamkollegen steht er bis heute in Kontakt: „Sport verbindet.“ Mit 68 absolvierte er die Tauchlehrerprüfung. „Das Hochseesegeln faszinierte mich immer.“ Doch dann ging Fleck erst einmal auf Transamerika-Tour, in elf Monaten von Buenos Aires bis Alaska und quer durch Nordamerika.

Noch abenteuerlicher waren die Segeltörns. Bei Windstärke 11 setzte aufgewirbelter Schlamm im Dieseltank den Motor zu. Der Sohn war damals mit an Bord, um ein Studium in Amerika anzutreten. Schon in Karlsruhe habe er eine eigene Yacht ausgebaut und dabei viel Technik gelernt: „Ich konnte alles reparieren.“ Der Lohn der Expeditionen sind unvergessliche Eindrücke. Zum Beispiel, wenn der Segler auf einem kleinen Eiland vor Grönland in einem „38 Grad warmen Tümpel lag und in 50 Metern Entfernung Eisberge vorbeitreiben sah. Herrlich“, sagt er. „Man muss in die Natur gehen, um so etwas zu erleben.“ In Großstädten halte er es höchstens zwei Tage aus.

Womit wir zum nächsten Projekt kämen: Schon 2020 sollte es von St. Petersburg bis nach Kasachstan gehen. Die Pandemie kam dazwischen. 2021 gibt es einen Plan B: Mit dem Wohnmobil durch Island reisen. Die flecksche Bilanz lautet: „Ich bin sehr zufrieden.“ Und: „Ich sehe keine Veranlassung, es langsamer angehen zu lassen.“ Was nebenbei die Eingangsfrage beantwortet.

In der Serie „Was macht eigentlich...?“ porträtieren wir Personen, die in Schopfheim und im Wiesental Spuren hinterlassen haben und an die man sich erinnert – auch wenn sie nicht mehr im Amt oder längst verzogen sind.