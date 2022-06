von André Hönig

Eigentlich wollte die Stadt das Gewässer im Bifig zuschütten und bepflanzen, weil sie den Kanal voll hat vom wiederholten Fischsterben. Nach Anwohnerprotesten hat jedoch nun ein Umdenken stattgefunden. Die Rathausverwaltung jetzt einen Kompromiss vor: Der rund 90 Meter lange Seitenkanal des Gewerbekanals soll zwar bepflanzt werden, aber weiter Wasser führen. Ganz in trockenen Tüchern ist das aber noch nicht.

Schopfheim wird wegen seiner Bäche und Kanäle gerne „Klein-Venedig“ des Wiesentals genannt. Nicht zuletzt auf das Quartier im Bifig trifft dies zu. Hier prägen der vor etwas mehr als 30 Jahren angelegte und meistens gemütlich dahinplätschernde Seitenzweig des Gewerbekanals und adrett geschwungene Brücken den Charakter des Wohnviertels.

Schopfheim Der Bach soll erhalten bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Eben diesen sahen Anwohner indes den Bach runtergehen, als im Juli vergangenen Jahres der Gemeinderat auf Vorschlag der Stadtverwaltung beschloss, dass das Gewässer zugeschüttet und bepflanzt werden soll.

Grund: Viel zu oft hatte der Kanal in den vergangenen Jahren zu wenig Wasser geführt, und so fiel er immer wieder trocken. Die Folge: Fische mussten aufwendig vom Angelsportverein Schopfheim gerettet werden.

100 Fische verenden bei Hochwasser

Umgekehrt aber sind auch große Wassermassen des Guten sozusagen zu viel: Beim Hochwasser im Frühling 2021 verendeten 1000 Fische, darunter geschützte Bachneunaugen. Um die Schopfheimer Kanäle vor dem Wasserdruck zu schützen, reduziert die Teichgenossenschaft in solchen Situationen den Durchfluss im Stadtgebiet, die kleinen Seitenkanäle verlieren dann rapide Wasser.

Schopfheim Das Fischsterben soll sich nicht wiederholen Das könnte Sie auch interessieren

Kurzum: Die Stadt hat hier ein strukturelles Problem mit dem Natur- und Artenschutz – das Zuschütten und Bepflanzen sollte deshalb dem einen Riegel vorschieben.

Eine Anwohnergruppe freilich sieht die Sache anders und sammelte im vergangenen Sommer deutlich über 200 Unterschriften für den Erhalt des Kanals. Sie sorgen sich um Atmosphäre und Mikroklima im Quartier. Ihre Forderung ist denn auch eindeutig: „Wir wollen unseren Bach behalten.“

Suche nach Alternativen

Bei einem Vorort-Termin im Oktober diskutierten Anwohner und Vertreter der Stadtverwaltung das Problem und mögliche Alternativen – etwa, weiter oben am Gewerbekanal Wasser abzuzweigen, die trennende, niedrige Mauer zum Gewerbekanal einzureißen oder den Seitenkanal tiefer zu legen.

Vertreter der Stadtverwaltung indes verwies darauf, dass der Fluss Wiese stets oberste Priorität habe, in Trockenperioden das Wasser der Wiese kaum für den Gewerbekanal ausreiche und auch die Kraftwerke am Kanal zu berücksichtigen sind.

Schopfheim Der Kanal soll bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Dirk Harscher versprach gleichwohl bei diesem Termin, dass sich die Stadtverwaltung nochmals Gedanken machen werde – und hat Wort gehalten. Wie aus den Unterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 20. Juni, hervorgeht, schlägt sie dem Gemeinderat nun einen Kompromiss vor.

Der Kompromiss im Bach-Streit

Zwar sei es „nicht mit verhältnismäßigem Aufwand“ möglich, den Kanal – etwa durch Änderungen an der Schwelle – mit einer offenen Wasserfläche zu erhalten. Dies habe eine Prüfung ergeben. Jedoch ist nun angedacht, den Kanal nicht vollständig zuzuschütten und zu begrünen, sondern ihn lediglich bis etwa 15 Zentimeter über dem Wasserspiegel im Hauptkanal aufzufüllen – mit einem wasserdurchlässigen Material.

So könnte weiterhin eine „Durchströmung vom Hauptkanal aus“ stattfinden. Zudem soll er mit Wasserpflanzen wie Schilf, Schwertlilien und Teichbinsen bepflanzt werden. So bleibe „das Bild des Viertels weitestgehend erhalten, beziehungsweise durch die Begrünung aufgewertet“, schreibt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage.

Die Bepflanzung erhöhe die Verdunstungsleistung, insbesondere in Trockenwetterzeiten, „sodass eine bessere Kühlung erreicht wird“. Die Kosten werden auf rund 15.000 Euro beziffert.