von Gudrun Gehr

Der neue Schopfheimer Feuerwehrkommandant Steffen Hofmann hatte eine lange Tagesordnung, einen großen Packen Informationen und beeindruckend viele Beförderungen und Ehrungen zur 158. Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schopfheim in die Stadthalle mitgebracht. Hofmann hatte im September 2020 sein Amt in Schopfheim übernommen und stellte fest: „Ich freue mich, ein starkes Team führen zu dürfen.“

Hofmann dankte zunächst seinem Stellvertreter Andreas Lenz als kommissarisch eingesetzten Leiter für die Vakanz der hauptamtlichen Leitung ab 2019. Lenz hatte damals die Tätigkeit übernommen, nachdem die Trennung vom Vorgänger Lutz Hofer erfolgt war und ein neuer Kommandant gesucht wurde. Andreas Lenz dankte auch der Mannschaft: „Ohne Euren Einsatz und Zusammenhalt wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Herkulesaufgabe zu schultern. Danke an Euch, dass unsere Feuerwehr in dieser Zeit nicht auseinandergebrochen ist.“ Interimsleiter Lenz erinnerte an drei Großbrände im Bereich Zell/Wiesental und einen schlimmen Unfall zweier Feuerwehrleute in Schopfheim auf dem Weg zum Einsatz. Er mahnte: „Fahrt stets sicher und ohne Gefährdung anderer.“

Aus Gründen der Pandemie war über die Jahre 2019 und 2020 zu berichten. Sieben Abteilungen in Enkenstein, Langenau, Wiechs, Kürnberg, Raitbach, Gersbach und in der Stadt umfasst die Feuerwehr. 2019 umfasste die Feuerwehr insgesamt 229 Aktive, darunter 91 Mädchen und Jungen sowie 62 Mitglieder der Altersmannschaft. Es fanden hier 182 Übungen und Schulungen statt, es wurde zu 285 Einsätzen gerufen. 2020 kam es zu 275 Einsätzen, bei welchen drei Feuerwehrleute verletzt wurden. 35 Menschen konnten gerettet werden, für sechs Personen kam jede Hilfe zu spät. Zudem fanden viel Unterrichtseinheiten und Proben statt. Die Anzahl der Feuerwehrleute blieb nahezu identisch. Jennifer Waßmer berichtete über die Jugendarbeit. Hier stand Spaß und Spiel mit Spielläufen und einem Kreiszeltlager in Endenburg im Vordergrund. Im September 2019 fand für die Jugendlichen eine Schauübung statt, das qualmende Szenario stellte der Rathaussaal in Schopfheim während einer hitzigen Debatte der Stadträte dar.

Die Kindergruppe konnte im Vorjahr neuen „Kückis“-Zuwachs verzeichnen. 68 Jugendliche und 24 Kinder, darunter insgesamt 16 Mädchen, bilden den St. Florians-Nachwuchs. Roger Knab berichtete über zufriedenstellende Kassenstände in den Berichtsjahren. Wahlen des Schriftführers, des Kassierers und einem zweiten stellvertretenden Kommandanten standen an. Bürgermeister Dirk Harscher leitete diese. Für das Amt des zweiten Stellvertreters hatte sich die Gersbacher Feuerwehrfrau Julia Blum geworben, von 133 Wahlberechtigten votierten 121 für die Kandidatin. Der bisherige Schriftführer Andreas Ühlin und der Kassierer Roger Knab wurden ebenfalls im Amt bestätigt.

50 Jahre dabei: Klaus Dietsche | Bild: Gudrun Gehr

Bürgermeister Dirk Harscher, selbst als Feuerwehrmann engagiert, lobte in seinem Grußworte seine Kollegen: „Ich freue mich über die schlagkräftige Truppe unserer Feuerwehr.“ Die Klimaveränderung gehe auch an Schopfheim nicht spurlos vorbei. Im Frühjahr 2021 sei es zu Großschadensereignissen gekommen, die Hochwassersituation habe sich als Novum eine ganze Woche lang gehalten, im Wohngebiet „Altig“ sei es zu einem heftigen Hangrutsch mit der Gefährdung der Bebauung gekommen. Umso wichtiger sei es, weiterhin mit vielen freiwilligen Helfern aufgestellt zu sein. Ein weiteres Grußwort kam vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dietmar Fink . Einen Geschenkkorb erhielt schließlich der sichtlich bewegte Andreas Lenz von den hauptamtlichen Feuerwehrleuten Thomas Lenz, Jan Staib und Julia Blum für seinen Einsatz.