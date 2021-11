von Nicolai KApitz

Leinenpflicht für Hunde, umweltschädliches Verhalten, Belästigungen der Allgemeinheit, Lärmschutz auf öffentlichen Spielplätzen, Plakatierungsverbot: In der in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossenen neuen Polizeiverordnung sind einige Neuerungen enthalten, die ab 1. Januar 2022 in Kraft treten. Hintergrund der neuen Polizeiverordnung: Weil in der Novelle des Bundesimmissionsschutzgesetzes einige Neuerungen enthalten sind, musste die bestehende Verordnung vor allem mit Blick auf den Lärmschutz angepasst werden.