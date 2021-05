von Edgar Steinfelder

Vor einigen Tagen dürfte eine Erholungspause für Besucher der Buckhütte oberhalb von Elbenschwand oder der Grillhütte bei Eichholz wenig einladend gewesen sein. Wurden doch diese beiden beliebten Rastplätze wieder einmal total vermüllt hinterlassen und Einrichtungsgegenstände erheblich beschädigt oder zerstört.

Zerstörung: An der Grillhütte Eichholz haben Unbekannte eine Bank verbrannt.

Gerd Schönbett, der Bürgermeister der Gemeinde Kleines Wiesental, kann das Verhalten von Hüttenbesuchern nicht nachvollziehen, die ihren Müll nicht einfach wieder mitnehmen oder sich gar an der Einrichtung vergreifen. Nun sucht er zusammen mit den Gemeinderäten und dem Revierförster nach Problemlösungen. Gefordert sind nach seiner Meinung nach intensivere Kontrollen, wobei die Gemeinde auch auf die Mithilfe der Einwohner angewiesen sei. So sollten verdächtige Wahrnehmungen an die Gemeindeverwaltung oder direkt an die Polizeidienststelle in Schopfheim gemeldet werden. Auf die Sperrung des Zufahrtsweges zur Buckhütte mit einer Schranke habe man verzichtet, weil hier auch Veranstaltungen von Vereinen stattfinden, wofür der Warentransport gewährleistet sein müsse. Zudem sei nicht erwiesen, dass die Randalierer ihren Proviant und die Getränkevorräte mit Fahrzeugen herbei geschafft haben. Mittlerweile habe ein Mitarbeiter des Werkhofs die Spuren der Verwüstung beseitigt.

Bei Wanderungen und Radtouren im Kleinen Wiesental kommt man an gleich mehreren gepflegten Schutz- oder Wanderhütten vorbei – bestens geeignet für eine Pause. Die Buckhütte liegt idyllisch oberhalb von Elbenschwand und ist ein beliebter Rastplatz für Wanderer oder Radfahrer, aber auch ein gefragtes Ausflugsziel für Familien. Von hier aus kann man den Blick in weite Abschnitte des Kleinen Wiesentals schweifen lassen. Die stabile Blockhütte wurde auf Initiative von Horst Riedacher, dem Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Elbenschwand, von vielen Helfern ab 2002 innerhalb eines Jahres in zahllosen ehrenamtlichen Arbeitsstunden fertig gestellt und konnte schon 2003 eingeweiht werden.

Etwas kurios gestaltete sich damals das Genehmigungsverfahren, denn schon 2001 hatte ein Bauunternehmer in optimistischer Voraussicht für den Bau der Buckhütte ein Fundament angelegt. Diese unkonventionelle Maßnahme erwies sich jedenfalls als sehr hilfreich, denn so konnte man bei den Behörden die erforderlichen Baugenehmigungen forcieren. Die Hütte mit ihrer rustikalen Inneneinrichtung wurde ein Schmuckstück.

Im Außenbereich wurde eine Grillanlage aus Natursteinen installiert, auf die später noch ein Edelstahldach aufgesetzt wurde. Rund um die Buckhütte entstanden Sitzgarnituren aus Massivholz, an der hinteren Seite wurden ein großer Tisch und Sitzbänke aus Naturstein angebracht. Als bei einem Unwetter im Oktober 2014 ein riesiger Hauptast der auf dem Hüttenvorplatz stehenden 400 Jahre alten Rotbuche auf die Grillanlage stürzte, wurde deren Edelstahldach erheblich beschädigt – ehrenamtlichen Helfer setzten es wieder instand. Um die Sicherheit der Besucher nicht zu gefährden, musste die stattliche Rotbuche jedoch leider wegen ihrer mangelnden Standfestigkeit gefällt werden. Ein Mitarbeiter des Gemeindewerkhofs, aber auch mehrere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Elbenschwand sorgen dafür, dass sich die Besucher an der Buckhütte wohl fühlen.

Schade wäre es, wenn wegen der Sachbeschädigungen und Verunreinigungen von der Gemeinde einschränkende Maßnahmen durchgesetzt werden müssten. Diese könnten dann auch für die Grillhütte oberhalb von Eichholz zum Tragen kommen. Wurde doch hier vor einigen Tagen eine Bank aus ihrer Verankerung gerissen und anschließend an der Feuerstelle neben der Hütte verbrannt.

Zeugen gesucht: Die Polizei bittet Zeugen von Müllfrevel und den aktuellen Zerstörungen sich unter Tel. 07622/66 69 80 mit dem Polizeirevier Schopfheim in Verbindung zu setzen.