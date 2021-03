von Roswitha Frey

Ungewöhnliche Ehrung für eine starke Frau: Bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingstemperaturen nahm Edith Ganter am Donnerstag in Pfaffenberg eine besondere Ehrung entgegen. Für ihr langjähriges Engagement im Ehrenamt wurde sie mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Zells Bürgermeister Peter Palme und der Landtagsabgeordnete Josha Frey überreichten Ganter die Ehrennadel, die das Landeswappen zeigt, samt der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichneten Urkunde.

Aufgrund der Corona-Regeln lief die Verleihung in kleinem Kreis im Freien vor der Galerie Ganter in Pfaffenberg ab. Üblicherweise, so Bürgermeister Peter Palme in seiner Begrüßung, würde die Landesehrennadel bei angemessenen feierlichen Anlässen wie dem Neujahrsempfang verliehen. Da dieser aber abgesagt werden musste, habe man sich für eine andere Form der Ehrung draußen in kleinem, aber dennoch würdigem Rahmen entschieden.

Mit der Landesehrennadel würden Bürgerinnen und Bürger geehrt, die eine langjährige herausragende ehrenamtliche Tätigkeit vorzuweisen hätten, so Palme. Deshalb habe er Josha Freys Vorschlag, Edith Ganter für die Ehrung zu empfehlen, sofort befürwortet. Palme hob die Verdienste und den Einsatz Ganters für den Ort hervor. Von 2002 bis 2014 war sie im Ortschaftsrat Pfaffenberg aktiv, von 2004 bis 2014 Stellvertreterin des Ortsvorstehers. 2014 wurde sie für zehn Jahre ehrenamtlichen Einsatz im Ortschaftsrat geehrt. „Edith Ganter hat sich jederzeit mit Engagement und Fleiß für das Dorf stark gemacht und war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde.“

Dies konnte der ebenfalls bei der Feier anwesende Ortsvorsteher Harald Fritz unterstreichen. Auch er bedankte sich „ganz herzlich“ bei Edith Ganter für das, was sie für den Ort geleistet habe. „Es hat nie ein Nein gegeben, wenn man Dich gebraucht hat“, so Fritz.

In seiner Laudatio ging Josha Frey auf Edith Ganters verantwortungsvollen Einsatz für den Zeller Weltladen Cabanja und dessen Trägerverein „Frieden und Entwicklung“ ein. Sie war einige Jahre Vorsitzende des Vereins und sei heute noch als „Finanzfrau“ des Vereins aktiv. Seit 2000 helfe sie im Weltladen mit, mache auch Ladendienst, habe dadurch immer „den Bezug zur Basis“. Der Verein „Frieden und Entwicklung“ habe sich aus der Friedensbewegung heraus entwickelt und eine Initialzündung gegeben für Fair Trade-Produkte und ein friedliches Zusammenleben, so Frey. Mit einem Team von 15 Helferinnen und 100 Mitgliedern im Hintergrund setze sich der Zeller Weltladen für fairen Handel ein. Es gebe auch Kooperationen mit dem örtlichen Gastgewerbe. „Das ist ein Zeichen, dass Ihr das Lokale mit dem Globalen verbindet.“ Edith Ganter sei dabei eine treibende Kraft, so Josha Frey.

Die Landesehrennadel werde an Bürgerinnen und Bürger verliehen, die sich in verantwortungsvoller Position seit mindestens 15 Jahren im Ehrenamt engagieren und damit auch „ein Stück weit fürs Gemeinwohl“ einsetzen. Die Urkunde für Edith Ganter sei bereits im September 2020 ausgestellt worden. Man habe immer auf optimale Rahmenbedingungen für die Verleihung gehofft, wollte sie nun aber nicht weiter verschieben. Als Geschenk hatte Laudator Josha Frey die Biografie der US-Vizepräsidentin Kamala Harris mitgebracht: „Das Porträt einer selbstbewussten, starken Frau – genau das richtige Buch für Edith Ganter. Palme erinnerte an die bisherigen Zeller Träger der Landesehrennadel: Thomas Kaiser, Thomas Dietsche, Alfred Knauber, Agnes Zimmermann, Manfred Dietsche sowie die verstorbenen Gerhard Schittenhelm und Bernhard Huck. Nach der Verleihung wurde in kleinem Kreis mit einem Glas Sekt angestoßen.