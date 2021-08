von Edgar Steinfelder

Könnte dem idyllischen Höhenschwimmbad Schweigmatt schon im nächsten Jahr das Wasser für immer abgelassen werden? Für reichlich Gesprächs- und Zündstoff sorgte solch ein Szenario jedenfalls am Wochenende bei den Badegästen, die sich eine Schließung dieses Kleinods gar nicht vorstellen können. Auslöser für diese Diskussionen war die Nachricht, dass das Finanzamt dem in Gründung begriffenen Förderverein „Freunde des Schwimmbads Schweigmatt“ die Gemeinnützigkeit nicht anerkennen kann.

Begründung: Die Gründe dafür seien nach Auskunft der Behörde, dass der Schweigmattverein als Betreiber des Schwimmbads, der von dem neuen Förderverein zur Unterhaltung des Bades finanziell unterstützt werden soll, nicht als gemeinnützig gelte. Und ein Förderverein könne nur Vereine oder Institutionen unterstützen, die selbst auch gemeinnützig sein müssen. Groß war deshalb die Enttäuschung bei den vielen Interessenten, die ihre Mitgliedschaft oder Spendenbereitschaft bereits bekundet hatten. Dem Raitbacher Ortschaftsrat Sebastian Bach, der den Satzungsentwurf für den Förderverein ausgearbeitet hatte, teilte das Finanzamt mit, dass lediglich die Stadt Schopfheim, die nach wie vor Träger des Höhenschwimmbads ist, künftig als Träger und Betreiber auftreten müsse, um vom neuen Förderverein finanzielle Unterstützung generieren zu können. Der Schweigmattverein müsse dann außen vor bleiben.

Finanzsituation: Innerhalb der nächsten fünf Jahre seien Investitionen in das Höhenschwimmbad nötig. So müssten die Umwälzpumpen, die Beckenhaut und die Solaranlage erneuert werden. Dabei würden Kosten von zirka 200.000 Euro anfallen. Aber gerade die wolle man zum Teil mit Beiträgen und Spenden eines Fördervereins für die Stadt erheblich reduzieren.

Derzeit bestehe noch bis 2022 ein Vertrag, wonach die Stadt für den Schwimmbadbetrieb einen jährlichen Zuschuss von 26.000 Euro gewähre. Diese Summe habe aber schon in den letzten Jahren nicht ausgereicht, obwohl ein ehrenamtliches Helferteam viele Arbeiten in Eigenleistung übernehme, so der technische Leiter.