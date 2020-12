von André Hönig

Ein ernüchterndes Fazit zog Bürgermeister Dirk Harscher am Ende der Haushaltsberatung am Montagabend: „Die großen Würfe sind uns nicht gelungen.“ Deutlicher wurden Peter Ulrich (SPD): „Der Berg hat gekreißt und gebar eine Maus.“ Worauf Ernes Barnet (Grüne) ergänzte: „Keine Maus, eine Ameise.“ Trotz Klausurtagung und Vorberatung wurden wenig Abstriche gemacht. Dabei wäre das angesichts drohender Neuverschuldung von rund 35 Millionen Euro bis 2024 zwingend.

Die Zahlen: „Wir sind in einer schwierigen Situation“, stellte Bürgermeister Dirk Harscher klar. Gründe dafür seien die großen Investitionen, vor allem der Campus – aber auch, „weil wir vorher schon nicht ganz so gut unterwegs waren“. Dazu sei nun Corona gekommen, was die Probleme verschärfe. Allerdings haben sich einige Zahlen im Vergleich zum vergangene Woche vorgestellten Entwurf noch geändert. So reduziert sich der für 2021 kalkulierte Verlust im Ergebnishaushalt um 800.000 Euro auf rund 3,4 Millionen Euro. Damit aber ist der laufende Rathausbetrieb gleichwohl defizitär. Auch ändert dies nichts daran, dass die Stadt 11,6 Millionen Euro neue Schulden machen muss, um Investitionen im kommenden Jahr zu bezahlen – womit der Schuldenberg auf mehr als 48 Millionen Euro klettert. Etwas geringer (10,8 statt 11,6 Millionen) ist das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen, also bereits verbindliche Ausgaben für 2022. Und: Für die Jahre 2022 bis 2024 müssen voraussichtlich „nur“ noch 22,6 statt 24,4 Millionen weitere Schulden gemacht werden. Nicht zuletzt höheren Pro-Kopf-Beträgen und Zuweisungen vom Land sei dies zu verdanken, so Kämmerer Thomas Spohn, der noch eine Botschaft mitbrachte: Der Haushalt werde wohl vom Landratsamt genehmigt – allerdings seien kommendes Jahr Einsparvorschläge vorzulegen. Die Stadt werde aufzeigen müssen, was sie tun will, damit der laufende Rathausbetrieb nicht mehr länger „dauerhaft defizitär“ ist. Grundsätzliche Einsparungen seien gefragt, auch um „Steuererhöhungen ins Unermessliche“ abzuwenden. Die für 2021 Jahr geplante Überprüfung des Leitbildes könne da ein Ansatzpunkt sein.

Peter Ulrich (SPD) wollte wissen, was es mit der Fluchtlichtsanierung beim SV Schopfheim (180.000 Euro) auf sich hat. Fachbereichsleiter Jürgen Sänger erklärte, dass dies mit dem Abbruch des alten Clubheims zusammenhänge – aber auch deshalb nötig sei, weil die Flutlichtanlage „in miserablen Zustand“ sei. Von einer pauschalen Kürzung beim Bauunterhalt, die ins Spiel gebracht wurde, riet Kämmerer Spohn deshalb ab, weil ein Großteil bereits aufs Konto der Flutlichtanlage und der eh schon verschobenen Sanierung der Grundschule Wiechs (600.000 Euro) gehe.

Ulrich wollte daraufhin wissen, warum nicht „einfach ein prozentualer Cut auf alles, was nicht vertraglich gebunden ist“ möglich sei – diese Frage bekämen Stadträte öfters zu hören. Spohn versuchte dies, anhand von Beispielen zu veranschaulichen: „Was nützt ein Schwimmbad ohne Badewasser oder eine Bücherei ohne Bücher?“ Nur das komplette Weglassen von Aufgaben bringe etwas. „Da aber mache ich nicht mit“, entgegnete Ernes Barnet. Genau solche Dinge wie „das Bad und die Bücherei sind das, was Schopfheim liebens- und lebenswert macht“. Ulrich wiederum erinnerte daran, dass der Gemeinderat mitschuldig sei, in dem er „vermeidbare Ausgaben beschlossen hatte, die so nicht hätten sein müssen“ und spielte auf Beschlüsse wie den Technikgebäudeerhalt und den Technischen Beigeordneten an.

Marianne Merschhemke (Grüne) stellte den Sommersound-Zuschuss (jährlich 25.000 Euro) in Frage – an dem sei aber, so Bürgermeister Harscher, 2021 schon deshalb nicht zu rütteln, weil es um den Ersatz für die in diesem Jahr ausgefallene Veranstaltung gehe. Die Summe sei fest zugesichert. Peter Ulrich brachte dann eine Kürzung bei der Außenanlage des Campus ins Spiel. Er war sich sicher: „50 bis 60 Prozent – das muss möglich sein.“ Es wäre auch ein „Signal an Planer, dass wir nicht bereit sind, immer alles zu bezahlen“. Immerhin: Hier sagte die Stadtverwaltung – nachdem Ulrich „etwas polterig“ wurde – zu, sich um Kürzung zu bemühen und auch die Idee Sponsoring aufzunehmen. Allerdings sei eine solche Größenordnung wie von Ulrich angesprochen „illusorisch“, so Spohn mit Hinweis darauf, dass es hier um den Spielplatz, Sport- und Schulhofflächen gehe. Als schon Resignation einsetzte, sorgte Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) dafür, dass tatsächlich noch eine konkrete Ausgabe gespart wurde: die geplante Verbindung des in den Sommermonaten unter Trockenheit leidenden städtischen Wuhr mit dem Gewerbekanal Fahrnau (305.000 Euro).