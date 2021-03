von Sarah Trinler

Stadträte und Bürgermeister haben in der Gemeinderatssitzung am Montag ordentlich Dampf abgelassen: Der Haushalt 2021 war zwar von der Kommunalaufsicht genehmigt worden, allerdings mit der deutlichen Anmerkung, dass die Stadt Schönau nicht alle Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft habe. Zudem sei zu viel ausgegeben worden. Der Gemeinderat fühlte sich ungerecht behandelt und betonte, dass in Schönau immer sinnvoll und nachhaltig gewirtschaftet werde.

Haushaltsverfügung: Die Kommunalaufsicht des Landratsamts hat den Haushalt der Stadt Schönau genehmigt. Allerdings moniert die Behörde, dass der Haushalt nicht ausgeglichen werde und mit einem „deutlich negativen Ergebnis“ (Minus 710.000 Euro) abschließe. Die Behörde führte zwar Gründe für die schwierige finanzielle Situation der Stadt Schönau auf – etwa die Corona-Pandemie und die großen Waldschäden – allerdings kritisierte sie, dass die vorhandenen Rücklagen „in großem Umfang abgebaut“ würden, obwohl noch nicht alle Einspar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft seien.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro wurde zwar genehmigt, allerdings äußerte die Kommunalaufsicht große Bedenken, dass die Stadt Schönau der Aufforderung im vergangenen Jahr, die finanziellen Verhältnisse zu stabilisieren, nachgekommen sei. Die sei „allenfalls halbherzig“ passiert, schreibt die Kommunalaufsicht. Die Behörde erkenne noch weitere Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung und Ausgabenreduzierung, der Gemeinderat müsse eben auch mal „unpopuläre Entscheidungen“ treffen. Bei ähnlichen finanziellen Voraussetzungen werde es im kommenden Jahr keine Kreditgenehmigung geben, machte die Kommunalaufsicht deutlich.

Stimmen aus dem Gemeinderat: „Wir haben sehr konservativ und vorsichtig geplant“, kommentierte Bürgermeister Peter Schelshorn das Schreiben. Alle Projekte seien gegenfinanziert, meinte er im Hinblick auf die Vorgabe, dass alle Investitionen nochmal geprüft werden sollten. Das Landratsamt habe den Vorschlag gemacht, die Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte zu erhöhen. Man sei froh um jede ortsansässige Firma, Erhöhungen könnten zu Abwanderungen führen. Schelshorn sprach sich indes allgemein gegen Steuererhöhungen aus: „Ich werde den Teufel tun, den Bürgern mehr in die Tasche zu greifen, wenn ich 3,5 Millionen Euro auf der hohen Kante habe“, sagte er im Hinblick auf die Rücklagen.

Unterstellung, dass Geld aus dem Fenster geschmissen wird

Auch CDU-Fraktionssprecher Alexander Knobel zeigte sich entsetzt. In Schönau habe man immer gut gewirtschaftet, jetzt habe man einmal ein Defizit im Haushalt und schon komme ein solches Schreiben ins Haus. „Wir gehen immer mit Augenmaß an alles ran“, betonte Knobel. Michael Locker, Fraktionssprecher der Freien Wähler, ärgerte sich darüber, dass der Anschein erweckt werde, dass in Schönau Gelder aus dem Fenster geschmissen werden. „Es ist eine Unverfrorenheit, der Verwaltung und dem Gemeinderat zu unterstellen, dass wir nicht zum Wohle der Bürger entscheiden.“ Dass aus Sicht des Landratsamts in Schönau nur „halbherzig“ versucht worden sei, zu sparen, empfand SPD-Fraktionssprecher Michael Schröder als befremdlich. Zudem habe man in den Vorjahren eine gute Liquidität geschaffen, warum sollte diese nicht aufgebraucht werden, bevor eine Steuererhöhung erwirkt werde. Michael Sladek (Freie Wähler) empfand das Schreiben als „Unverschämtheit“, jeder Gemeinderat würde vorgeführt werden. Zudem sei es ein „Eingriff in die gemeindliche Selbstverwaltung“.