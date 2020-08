von Susanne Filz

Nur noch vereinzelt werden Mühlen oder Turbinen heute mit Wasserkraft angetrieben, und der Wasserradbau ist ein fast ausgestorbenes Handwerk. Der Langenauer Dieter Bolz ist einer der wenigen, der es noch beherrscht. Der langjährige Metallbauer bei Ekato hatte den Wasserradbau in den 1960er Jahren in der damaligen Ölmühle Kaucher in Schopfheim gelernt. Sein Hobby blieben funktionierende Wasserräder sein Leben lang. Als er vor drei Jahren Rentner wurde, hat er es zum Beruf gemacht und eine Wasserradmanufaktur gegründet.

Die Auftragsbücher sind voll, sein neuestes Projekt: Ein Kloster im Sauerland hat ein voll funktionstüchtiges Wasserrad mit dem Durchmesser von zweieinhalb Metern plus Montage bestellt. Es soll den Vorgänger, ein historisches, aber inzwischen verrottetes Holzrad, ersetzen, das früher die Mahlsteine der klostereigenen Getreidemühle angetrieben hat, erzählt Bolz. Die Mönche wollen das neue Rad eventuell für Vorführungen nutzen. Für einen Auftrag wie diesen brauchen Dieter Bolz und sein Team etwa einen Monat.

Zum dreiköpfigen Team gehören außer Dieter Bolz ein Konstrukteur aus Langenau, der für ihn die Zeichnungen anfertigt, und ein Möbelschreiner aus Todtmoos, der ihm die Holzteile für das Rad mithilfe einer CNC-Maschine anfertigt. Ein Wasserrad braucht ganz viele Bauteile: die sechs Wangen, aus denen das Radrund zusammengefügt wird, Schaufeln, Speichen und den sogenannten Boden. In die Schaufeln fließt das Wasser, das den Mechanismus antreibt. Während der Umdrehungen fließt das Wasser von einer Schaufel in die nächste, bis es schließlich im unteren Teil des Radrunds wieder herausläuft, während von oben immerzu weitere gefüllte Schaufeln nachfolgen. „Je größer ein Rad ist, umso mehr Schaufeln muss es haben, und damit es optimal rundläuft, muss das Wasser so lange wie möglich in der Schaufel bleiben“, erklärt Bolz. Das Wort, dass etwas im Leben rundläuft oder eben auch nicht, komme übrigens aus dem Wasserradbau, so Bolz.

Dieter Bolz ist stolz auf seine Produkte. „Meine Wasserräder laufen mit einer sehr geringen Wassermenge, ein fingerdicker Strahl reicht, um ein Rad von zweieinhalb Metern Durchmesser zu bewegen“, sagt er selbstbewusst. In seinem Garten und in seinem kleinen Ausstellungsraum in Langenau kann man einige seine Werke von handlich klein bis riesig bewundern.

Es gibt gute Gründe, ein Wasserrad zu haben

Früher wurden Wasserräder in Mehlmühlen, Ölmühlen, Sägewerken oder zur Stromerzeugung eingesetzt. Heute hat man sie vor allem zu Dekorationszwecken, als Luftbefeuchter im Wohnbereich oder als Sauerstofflieferanten für Fischteiche. Große Räder baut Bolz manchmal als repräsentative Objekte, etwa vor Firmensitzen. Auch wenn ein historisches Wasserrad restauriert oder ersetzt werden muss, ist man bei ihm an der richtigen Adresse. Unter anderem hat er für ein Museumsdorf bei Heidelberg gearbeitet.

Ein funktionstüchtiges Wasserrad ist ganz und gar nicht billig. Um die 800 Euro kosten Bolz‚ kleine Zierräder, dann geht es bis hinauf zu 10.000 Euro, die man für ein Rad mit zweieinhalb Metern Durchmesser bezahlen muss.

Als er in den 1960er Jahren als Ölmüller in der Ölmühle Kaucher in Schopfheim arbeitete, waren etliche gewerblich genutzte Wasserräder noch in Aktion. Auch in der Schopfheimer Kauchermühle wurden damals die Mahlsteine mit Wasserkraft angetrieben. Zwischen den Mahlsteinen wurden Walnusskerne zerkleinert, bevor sie in der Presse zu Walnussöl verarbeitet wurden. Wiesentäler hatten die Walnüsse zuvor in Heimarbeit geknackt. Das Rad der Kauchermühle war ein sogenanntes unterschlächtiges Rad, das heißt , ein Rad, das von einem fließenden Gewässer von unten her angetrieben wird, erklärt Bolz.

Oberschlächtige Räder werden dagegen vom Abwärtsstrom fließender Gewässer bewegt. „Das oberschlächtige Wasserrad hat mehr Kraft“, erklärt Bolz. Es hatte aber auch einen Nachteil: An den Gebirgsbächen war der Verschleiß durch den im Wasser vorhandenen feinen Sand groß. „Der wirkte wie Schmirgelpapier“, erläutert Bolz. Dieser verhältnismäßig schnelle Verschleiß sei auch der Grund gewesen, warum die traditionellen Holzräder im ausgehenden 19. Jahrhundert von Exemplaren aus Metall verdrängt wurden.

Die Jahre in der Ölmühle hatten im Leben von Dieter Bolz Weichen gestellt. Bei einem Mühlenbauer in Waldshut-Tiengen bildete er sich weiter und er begann, zuhause selbst Wasserräder zu bauen – kleine zuerst, dann immer größere. Er hält viel davon, die traditionelle Herstellungsweise mit moderner Technik zu kombinieren. Auch die fortschreitende Digitalisierung von Produktionsprozessen fasziniert ihn. Er zeigt ein Wasserradmodell im Spielzeugformat, das auf seinem Wohnzimmertisch steht. Es ist aus Kunststoff und das Werk eines 3D-Druckers. „Das geht noch einige Jahre, dann werden ganze Häuser aus riesigen 3D-Druckern geschaffen – innerhalb von 24 Stunden“, sagt der leidenschaftliche Metallbauer und Tüftler, der seine Talente 40 Jahre lang in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Firma Ekato eingebracht hat. Wenn Bolz von Wasserrädern spricht oder auch von den dereinstigen Häusern aus 3D-Druckern, merkt man, wie sehr ihn Technik noch immer begeistert.