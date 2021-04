von André Hönig

Eine neue Flutlichtanlage trotz Ebbe in der Kasse: Dieses Anliegen der Kicker des SV Schopfheim gab den Anstoß für eine Debatte im Gemeinderat, in der es auch um die Frage ging, ob hier ein Foulspiel gegenüber anderen Vereinen oder überhaupt jedem vorliegt, der den Sparkurs der Stadt zu spüren bekommt. Nicht zuletzt wegen Sicherheitsbedenken gab es aber letztlich dann doch grünes Licht – allerdings enthielten sich viele Räte bei der Abstimmung.

Der Ball lag jetzt zwar am Montag beim Gemeinderat. Eigentlich hatte er aber schon bei der Haushaltsberatung im vergangenen Herbst zugestimmt, als er 180.000 Euro einplante, um die Flutlichtanlage des SV Schopfheim auf dem Oberfeld-Fußballplatz zu erneuern. Weil die Kosten sich jetzt für die neue Elektrik sowie für die Tiefbauarbeiten aber auf rund 245.000 Euro belaufen – die reinen Baukosten auf 190.000 Euro – sah mancher das Thema jetzt in einem neuem Licht – zumal der Gemeinderat dem SVS nicht nur beim Clubheim-Neubau mit einem Zuschuss, sondern zusätzlich auch mit Bürgschaften schon erheblich finanziell unter die Arme gegriffen hatte.

Vertreter verschiedener anderer Vereine waren denn auch in die Gemeinderatssitzung gekommen. Für sie ergriff Ralf Völz das Wort. „Zwar freuen wir uns, wenn das Vereinsleben gefördert wird“, sagte er. Jedoch sei bereits „überproportional viel Geld fürs Oberfeld ausgegeben worden.“ Dass jetzt auch noch „eine funktionierende Flutlichtanlage ausgetauscht werden soll“, werfe die Frage auf, ob „andere Vereine in den nächsten Jahren genauso großzügig gefördert werden“. Marianne Zabel (CDU) nahm diese Vorlage auf und grätschte noch vor dem eigentlichen Tagesordnungspunkt in die Debatte mit der Bemerkung, dass ihr „das Verständnis fehlt“, so viel Geld für eine Flutlichtanlage auszugeben, die ihres Wissens nach intakt sei, wenn gleichzeitig beispielsweise auch bei den Brunnen gespart werden müsse.

Bürgermeister Dirk Harscher stellte klar, dass der Oberfeld-Sportplatz eine städtische Fläche sei – „und da haftet die Stadt Schopfheim.“ Sowohl die Flutlichtanlage wie auch die Fundamente der Masten seien in bedenklichem Zustand. Elektrotechnisch sei „nichts mehr reparierbar“. Fachbetriebe würden sich mittlerweile weigern „da noch was dran zu machen.“ Fakt sei: „Das Ganze ist veraltet. Da können wir noch so viel diskutieren.“ Und auch die Fundamente sind laut Harscher „nicht mehr zeitgemäß.“ Es gehe jetzt um eine saubere Lösung „für die nächsten 50 Jahre“. Harscher stellte auch klar, dass er nicht gewillt sei, „sich den Schuh anzuziehen, wenn da was passiert, wenn etwa bei einem Sturm ein Mast aufs Spielfeld kippt und Kinder drunter sind. Hier geht es ganz klar um Sicherheit“. Abgesehen davon: Bei einer Umstellung auf LED-Technik spare die Stadt „nicht unerheblich“ bei den Stromkosten.

Karl-Heinz Markstahler (Freie Wähler) setzte indes zum Konter an und forderte, die Sicherheitsfrage „genauer zu untersuchen“. Angesichts der städtischen Finanzlage frage er sich, was dagegen spreche, „das Ganze zu verschieben, bis die Finanzen stabiler sind?“ Martina Milarch (Gebäudemanagement) wies allerdings darauf hin, dass bei einer Verschiebung die Elektroplanung sowohl jetzt als nochmals bei einer wiederholten Ausschreibung bezahlt werden muss. Abgesehen davon seien jährliche Baukostensteigerung von vier Prozent einzukalkulieren. Klar sei aber auch: „Wenn was passiert, müssten wir sofort handeln.“

Für Raitbachs Ortsvorsteher Wilhelm Tholen gehe es mittlerweile beim Oberfeld „viel zu schnell um große Summen“. Er sehe da schon die nächsten Ansprüche kommen, etwa von den Fahrnauen und er frage sich, was „wir mit Sportplatz noch für Erlebnisse haben werden?“ Auch wies er darauf hin, „dass wir in den Ortschafsräten darüber reden, dass Rathäuser verkauft und Schwimmbäder geschlossen werden sollen“. Ähnlich wie für andere Vereine stelle sich da auch für die Ortsteile die Frage:„ Sind wir nicht so viel wert?“

Fachbereichsleiter Jürgen Sänger erinnerte indes daran, dass sich der Gemeinderat 2016 gegen eine Zusammenlegung der Fußballplätze in Fahrnau ausgesprochen und beschlossen hatte, den Sportplatz im Oberfeld zu erhalten. Damals schon sei klar gewesen, dass nicht nur ein neues Vereinsheim vonnöten sei, sondern auch eine neue Flutlichtanlage. Der Verteilerschrank, der sich noch im alten Clubheim befinde, sei jetzt „40, 50 Jahre alt.“ Eigentlich hätte die Stadt schon früher reagieren müssen – weil aber klar war, dass ein neues Clubheim gebaut werde, habe die Stadt mit dem SVS besprochen, dass der neue Verteilerschrank dort hineinkommt und auch die Verkabelung in den Neubau führt.

Thomas Kuri (CDU) warb für eine „sachliche“ Betrachtung: Wenn die Elektrik ein Sicherheitsrisiko und die Standsicherheit nicht gewährleistet sei, „muss die Maßnahme durchgeführt werden.“ Jürgen Sänger stellte daraufhin klar: „Von der Anlage geht ein Sicherheitsrisiko aus.“ Die Standsicherheit indes sei – ergänzte Milarch – „noch gegeben, aber der Planer sagt, dass das Fundament nicht mehr Stand der Technik ist. Von daher ist ein gewisses Risiko da.“ Ernes Barnet (Grüne) warb dafür, „in den sauren Apfel zu beißen“, da hier „für einen langen Zeitraum investiert wird.“ Allerdings sei es „verdammt ärgerlich“, dass es teurer werde als die 180.000 Euro. Abgesehen davon aber „haben wir bei anderen Vereine auch immer ein Auge zugedrückt wenn‘s mal teurer war.“ So gesehen müsse man da jetzt nichts gegeneinander ausspielen. Thomas Gsell (SPD) erinnerte daran, dass der Beschluss 2016, den Sportplatz zu erhalten, mit einer klaren Maßgabe einherging: „Wenn es was zu erneuern gibt, soll es in Angriff genommen werden.“ Die Flutlichtanlage werde nicht die letzte Investition sein, so Gsell mit Blick auf die derzeit nicht schulsporttaugliche Tartanbahn.

Jeannot Weißenberger (CDU) störte sich nur an dem Satz, dass die Fundamente „nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen“. „Wenn wir alles ersetzen, was nicht mehr der heutigen Technik entspricht, können wir die halbe Stadt austauschen.“