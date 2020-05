von Marlies Jung-Knoblich

Bei vier Enthaltungen und drei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat am Montagabend, das Vorhaben des Regiozweckverbands Regio-S-Bahn zu unterstützen und sich an der Erweiterung der Garten- und Wiesentalbahn zu beteiligen. Die Stadt Schopfheim beteiligt sich mit elf Prozent am Gesamt-Finanzbedarf, was 500.000 Euro entspricht. Leicht fiel dem Gemeinderat die Entscheidung nicht, wie die Debatte zeigte.

Die Bahnlinien: Die S 6 ist als Wiesentalbahn bekannt, die S 5 als Gartenbahn zwischen Weil am Rhein und Lörrach/Steinen, weshalb das Projekt unter Garten- und Wiesentalbahn laufe, erklärte eingangs Bürgermeister Dirk Harscher. In Spitzenzeiten seien die Züge überlastet, hinzu komme das Kreisklinikum, das eine neue Haltestelle erhalten soll. Es wäre aus seiner Sicht schlecht, wenn der vierspurige Ausbau der B 317 schneller realisiert würde als der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, so Harscher. Deshalb halte er es für sinnvoll, wenn sich Schopfheim am Projekt des Zweckverbands beteiligt. Die Wiesentalbahn würde attraktiver werden.

Nina Gregotsch, stellvertretende Dezernentin für Mobilität im Landratsamt und mit federführend im Zweckverband Regio-S-Bahn, erläuterte die Pläne: Der Zweckverband gab eine Fahrplanstudie „Verdichtung und neue Haltestelle Garten- und Wiesentalbahn“ in Auftrag, deren Ergebnisse seit Ende 2019 vorliegen. Beschlossen worden sei, einen 15-Minuten-Takt zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach Hauptbahnhof und einen neuen Haltepunkt Zentralklinikum weiter zu verfolgen. Die Gartenbahn S 5 soll künftig dauerhaft ganztägig bis Schopfheim fahren. Derzeit endet sie noch in Steinen.

Das kann aber nur realisiert werden, wenn die Strecke zweigleisig ausgebaut wird. Dadurch könnten die Haltestellen Schopfheim West und Schopfheim Bahnhof mit bis zu vier Zügen mehr pro Stunde bedient werden (zwei in jede Richtung). Für Schopfheim West würde ein zweiter Bahnsteig nötig. Eine Machbarkeitsstudie besagt, dass alle diese Überlegungen möglich sind. Die benötigten Flächen seien vorhanden.

Die Kosten: Allein die Kosten der Vorplanung belaufen sich auf rund 4,4 Millionen Euro; hieran seien die Kommunen beteiligt. Die eigentlichen Baukosten werden auf etwa 80 Millionen Euro geschätzt, wobei Zuschüsse vom Bund, vom Land und auch eine Beteiligung vom Schweizer Bund erwartet werden, so Nina Gregotsch. Wenn die Finanzierung auf gesicherten Füßen stehe, könne mit der Vorplanung rasch begonnen werden. Das gesamte Projekt werde voraussichtlich zwischen den Jahren 2030 und 2035 beendet sein.

Die Debatte: Auch wenn der Ausbau grundsätzlich positiv zu bewerten sei, „ist der Entwurf aus Schopfheimer Sicht unbefriedigend", sagte Peter Ulrich (SPD). Die Hälfte der Wiesentalstrecke zwischen Fahrnau und Zell werde abgehängt. „Warum soll Schopfheim für eine Mogelpackung elf Prozent der Kosten zahlen? Ich bin dagegen", sagte Ulrich. Fraktionskollegin Teresa Bühler fragte: „Wie kommt es zum Finanzierungsschlüssel der Kommunen und wofür genau sind die 500.000 Euro, die Schopfheim zahlen muss? Für die Vorplanung oder bereits fürs gesamte Projekt?" Und Heidi Malnati (CDU) wunderte sich, dass die Gemeinde Steinen lediglich mit fünf Prozent an den Kosten beteiligt werde. Der Finanzierungsschlüssel richte sich nach den Interessen der Kommunen, erwiderte Nina Gregotsch. Die Stadt Lörrach profitiere am meisten, sei daher auch mit 20 Prozent vertreten. Da die Regio-S-Bahnen für die gesamte Region wichtig seien, beteilige sich der Landkreis Lörrach mit 42 Prozent an den Kosten. Schopfheim profitiere an der besseren Anbindung an die S 5, auch wenn kein durchgehender 15-Minuten-Takt möglich sei. Da Steinen jetzt schon den 15-Minuten-Takt und die Anbindung nach Weil am Rhein habe, stellten die Pläne keinen wirklich großen Mehrwert für die Nachbarkommune dar, sagte Bürgermeister Harscher. Nina Gregotsch merkte an, dass die Kosten derzeit nur Schätzungen seien – Verteuerungen müssten später auf Mitglieder des Zweckverbands verteilt werden.

Stadtrat Felix Straub (Grüne) erkundigte sich, ob es eine Chance gäbe, wenigstens den Schlattholz und Fahrnau noch an die S 5 anzubinden. Das verneinte Dirk Harscher. Es habe eine realitätsnahe Simulation gegeben, die zeigte, dass es nicht machbar sei. Und doch: Auch Kai Horschig (FW) bereitete die Finanzierung Bauchweh: „Vor allem Lörrach ist Nutznießer“, hielt er fest. Unzufrieden zeigte sich auch Ernes Barnet (Grüne): Er kennt noch die Zeiten, als die Schopfheimer Strecke zweigleisig war. Dann sei das zweite Gleis abgebaut worden. Das neue Klinikum – gegen das er votiert hatte – soll 2025 fertig sein, bis dato sei aber noch keine neue Haltestelle auch nur in Sichtweite. Außerdem zahle Schopfheim schon genug über die Kreisumlage mit. Er sei gegen die Ausgabe von 500 000 Euro.

Teresa Bühler tat sich schwer, weil Kosten unbekannter Größe in den nächsten Leistungsphasen des Projekts im Raum stehen. Stadtkämmerer Thomas Spohn gab ihr Recht. Die Stadt habe die Verpflichtungsermächtigung für die Mensa des Schulcampus aufheben müssen, um die Summe stemmen zu können. Es handle sich also um eine überplanmäßige Ausgabe für die Stadt.

„Was passiert, wenn Schopfheim nicht zustimmt?“ wollte Ernes Barnet wissen. Dann würde der Zeitplan über den Haufen geworfen. Ob und wie das Projekt dann finanziert würde, könne sie nicht sagen, erklärte Nina Gregotsch. Doch so weit komme es nicht.