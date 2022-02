von Nicolai Ernesto Kapitz

Mit viel Ärger im Bauch haben die Räte im Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik (BUT) am Montag dafür gestimmt, im Nachgang an die illegale Erweiterung des Golfplatzes Ehner-Fahrnau ein Bebauungsplanverfahren anzuleiern. Der Beschluss gelang nur, weil die Stadtverwaltung mit Nachdruck darauf verwies, dass die Erweiterung mit diesem Schritt nicht quasi durch die Hintertür nachträglich legalisiert wird, wie einige Räte fürchteten. Vielmehr ging es darum, ein Verfahren einzuleiten, in dessen Verlauf die Verfehlungen eindeutig geklärt werden können.

Offenbar nicht erst seit einer geplanten Erweiterung im Jahr 2004, sondern schon seit seiner Einrichtung 1999 sind auf dem Golfplatz immer wieder ohne die dafür nötigen Genehmigungsverfahren Umbauten und Änderungen, später auch Vergrößerungen in die Tat umgesetzt worden. Seit 2014 war dieser Umstand bekannt, das Landratsamt drohte seit 2020 damit, den Golfplatz zurückbauen zu lassen – was laut Betreiber das Ende der Anlage bedeuten würde. Um die Umbauten inklusive einer Vergrößerung um mehrere Hektar – vor allem auf Hausener Gemarkung – in rechtlich trockene Tücher zu packen, sollten nun die zuständigen Gremien beschließen, einen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan nachträglich zu ändern. In Hausen war das bereits vorige Woche im Gemeinderat geschehen – mit großem Unbehagen. In Schopfheim war nun der dem Gemeinderat vorgelagerte BUT am Zug – und die Räte dürften sich in der Magengegend ähnlich gefühlt haben wie ihre Hausener Kollegen.

„Als ich die Vorlage gelesen habe, ist mir der Atem gestockt“ – Thomas Gsell (SPD) fasste seinen Ärger über die Vorgänge auf dem Golfplatz zwischen Schopfheim und Hausen am Montag in diese Worte. Die Fassungslosigkeit stand nicht nur ihm ins Gesicht geschrieben: „Ich bin, um es milde auszudrücken, stark angefasst.“ Gsell lag vor allem quer im Bauch, dass die illegalen Erweiterungen seit 2014 bekannt waren – „aber keine Infos an den BUT und den Gemeinderat gingen“. Er wollte wissen, welcher der – mehrmals gewechselten – Betreiber für die Ausdehnung des Platzes verantwortlich sei und „warum das in den Verwaltungen niemand registriert hat“.

Wenn man versuche, „etwas Illegales hinterher zu legalisieren“ entstehe der Eindruck, es hapere „an der Gleichbehandlung“. Niemand dürfe nach solchen Vorgängen ungestraft davonkommen. „Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen“, beschrieb Gsell – im Hauptberuf Polizist – seine Eindrücke aus der Bevölkerung. Und schließlich sei es ja „nicht das erste Mal, dass es mit dem Golfplatz Ärger gibt“, schimpfte Gsell und erinnerte zum Beispiel an die leidige Diskussion um einen ungenehmigt aufgestellten Golfball-Fangzaun und die ständig defekte Schranke an der Zufahrt von der Wiesenbrücke her. Es sei ihm unter diesen Umständen nicht möglich, dem Verfahren zuzustimmen. Auch Kai Horschig (Freie Wähler) fiel es „sehr schwer, einfach zur Tagesordnung zurückzukehren“. Er habe sich angesichts dieser Vorgänge schon überlegt, „einfach mal keine Steuern mehr zu zahlen“.

Dass es bei einer solchen Stimmungslage dann doch dazu kam, dass der Beschluss pro Bebauungsplan-Aufstellung fiel, lag maßgeblich an drei Personen: Thomas Kuri (CDU), Stadtplaner Peter Egi und Jan Hinzpeter, seit einem halben Jahr Geschäftsführer der Golfanlage und als solcher bemüht, die Fehler seiner Vorgänger einzugestehen. „Wir müssen der Sache ins Auge schauen“, sagte Hinzpeter, der beteuerte, dass mit der Entwicklung auf seitens der Golfer niemand glücklich ist. „Es geht jetzt darum, das zu berichtigen.“

Bebauungsplanverfahren ermöglicht Nachbesserungen

Auf diese Weise machte auch Peter Egi Druck in Richtung Zustimmung: „Bei einer Ablehnung kommen wir nicht weiter. Dann haben wir auch keine Chance, im Nachhinein Verbesserungen einzufordern“, sagte der Stadtplaner. Schließlich öffne die Aufstellung eines Bebauungsplans die Möglichkeit, mit dem Betreiber Vereinbarungen zu treffen, die die Entwicklung des Golfplatzes auch künftig auf ein rechtlich sicheres Fundament stellen. Von einer nachträglichen Legalisierung könne bei diesem Schritt noch keine Rede sein. Es gehe darum „den Rechtsbruch aufzuarbeiten“. Thomas Kuri gestand zwar, er könne „den Unmut gut nachvollziehen“, doch sei „ein Strich durch die Rechnung nun der falsche Schritt“. Man könne im Bebauungsplanverfahren „klare Ansagen machen, was zu tun ist“.

Was einige Räte zudem durchaus wohlwollend stimmte: Das Golfgelände sehen viele als Zugewinn. Den einen oder anderen schüttelte wohl auch die Erinnerung an den Zustand des Areals vor 1999 durch. Auf dem früheren Gärtnerei- und Hühnerfarmgelände rund um das Schloss Ehner-Fahrnau sah es vor Übernahme durch die Golfplatz-Gründer ziemlich wüst aus. Klaus Böttger, Naturschützer des BUND und sachkundiger Bürger, würdigte die Artenvielfalt, die seither in den dortigen Biotopen entstanden sei – und die laut Peter Egi wohl verschwände, wenn die Golfplatz-Betreiber tatsächlich zu einem Rückbau gezwungen würden.

Schlussendlich war es aber knapp: Mit einem Unentschieden beschloss der BUT, dem Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans zu empfehlen. Dass es dann zu weiteren Diskussionen kommen wird, daran ließ vor allem Thomas Gsell keinen Zweifel.