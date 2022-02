von Paul Eischet

Die Änderung des Bebauungsplans Golfplatz Ehner-Fahrnau bereitet den Hausener Gemeinderatsmitgliedern Unbehagen. Der Stein des Anstoßes ist die ungenehmigte Erweiterung der Anlage um 7,16 Hektar, von denen sich ein Großteil auf Hausener Gemarkung befindet. Damit entspricht sie nicht mehr der Genehmigung von 1999. Der Gemeinderat stimmte trotz Bedenken mehrheitlich zu, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen.

Im Sommer 2021 hatte das Landratsamt ein ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet und mit einer Untersagung der Nutzung und einer Beseitigungsanordnung gedroht. Das Landratsamt, die Stadt Schopfheim, die Gemeinde Hausen und der neue Betreiber der Golfanlage einigten sich im Oktober, auf einen Rückbau zu verzichten, da der Golfplatz ein bedeutsames Sport- und Naherholungsgebiet darstelle. Stattdessen soll durch eine Änderung des Bebauungsplanes ein rechtmäßiger Zustand der Golfanlage herbeigeführt werden. Ein auf Kosten des jetzigen Betreibers gehendes Bebauungsplanverfahren Golfanlage Schopfheim-Hausen soll den bisherigen Bebauungsplan Golfplatz Ehner-Fahrnau außer Kraft setzen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Harald Wetzel verwies auf die wiederholte illegale Erweiterung des Golfplatzes: „Dafür würde ein privater Bauherr mit Sanktionen und Strafen belegt werden.“ Auch sei die Brücke zum Golfplatz eine „unsägliche Geschichte“, befand er. Dem schloss sich Dennis Vogt (CDU) an. Er kritisierte die Untätigkeit der Stadt Schopfheim bei der längst fälligen Brückensanierung. Auch Hermann Lederer (SPD) zeigte sich verärgert: „Die ungenehmigten Erweiterungen, für die andere sofort zur Rechenschaft gezogen worden wären, sind gegenüber der Öffentlichkeit im Sinne der Gleichberechtigung nur schwer vertretbar.“ Für die Brücke, so Bürgermeister Martin Bühler, sei nicht der Golfclub zuständig, sondern die Stadt Schopfheim. „Die hat seit drei Jahren erfolgreich nichts gemacht, hat aber zugesagt, dass sie im nächsten Jahr etwas bauen will.“ Er erinnerte daran, dass die Erweiterung des Golfplatzes damals sogar per Gemeinderatsbeschluss geduldet worden sei. Dass durch die Insolvenz des Betreibers ein begonnenes Bebauungsplanverfahren nicht abgeschlossen werden konnte, sei den neuen Betreibern nicht anzulasten. Zu bedenken sei auch, dass die Anlage durch einen Rückbau ihre Anerkennung durch den Golfverband verlieren würde. Der Bürgermeister appellierte, für den Erhalt des Golfplatzes und die Schaffung eines rechtmäßigen Zustandes zu stimmen.

Der Appell fand nicht überall Gehör: Der Änderung des Bebauungsplanes wurde mit zwei Gegenstimmen aus der SPD-Fraktion, zwei Enthaltungen von der CDU und einer Enthaltung aus den Reihen der Freien Wähler zugestimmt.

Am Montag, 21. Januar, 18 Uhr, befasst sich auch der Schopfheimer Bau-, Umwelt- und Technikausschuss mit diesem Thema.