von Monika Weber

Trotz Lockdown fand die Weihnachtsaktion des Gewerbevereins Fokus Schopfheim statt. Am Dienstag wurden die 24 Gewinner gezogen. Als Glücksfee fungierte in diesem Jahr die dreijährige Melia Baldamus. Ende November startete die Weihnachtsaktion des Gewerbevereins.

Nach zwei Wochen folgte Mitte Dezember der neuerliche Lockdown, so dass die Aktion nur noch auf Sparflamme weiterlaufen konnte. Nur noch wenige systemrelevante Geschäfte durften offen bleiben. Gaststätten hatten ihren Abholservice und die übrigen Einzelhändler waren auf einen Lieferservice angewiesen. Umso wichtiger finden die Mitglieder des Gewerbevereins die Aktion, um den Kunden auf diesem Wege ihren Dank auszusprechen.

So war die Wahrscheinlichkeit, zu den Gewinnern zu gehören, in diesem Jahr etwas größer als sonst. Statt der 40.000 Lose wurden geschätzt etwa 25.000 ausgegeben. Und nachdem jahrelang Jacob Glöggler die Gewinner zog, gab es mit der dreijährigen Melia Baldamus diesmal an neuem Ziehungsort auch eine neue Glücksfee. Die Gewinne werden in Gutscheinen ausgezahlt, die bei den größeren Summen in Teilbeträge gestückelt sind. Diese können von den Gewinnern bei allen Mitgliedern des Gewerbevereins Schopfheim eingelöst werden.

Vorstandsmitglied Stefan Klever hat der Lockdown mit seinem Geschäft hart getroffen. „Die Kosten laufen davon, Erlöse gibt es keine“, berichtet er sichtlich deprimiert. Er bleibt auch realistisch und ist sich sicher, dass man auch lange nach einer Öffnung, die zudem ja noch nicht planbar ist, noch mit Einschränkungen rechnen müsse. So konnte man auch während der Öffnung beobachten, dass die Menschen gezielt zur Bedarfsdeckung und weniger wegen des Einkaufserlebnisses den Weg in die Geschäfte fanden.

Janine Bühler berichtete ebenfalls, dass der Lockdown gerade in der Weihnachtszeit besonders hart gewesen sei. Das sei die Zeit der Einzelhändler vor Ort, in dem man einen Vorteil gegenüber den übermächtigen Online-Riesen hätte. Etwas Hoffnung machten noch die Gutscheine, die sicherlich von Vielen als Weihnachtsgeschenk genutzt wurden, aus Mangel an Einkaufsmöglichkeiten. Nach wie vor gibt es den Abholservice in der Gastronomie und den Lieferservice der Einzelhändler. Wer was anbietet, kann man auch an den einheitlich gestalteten Infoblättern am Eingang finden. „Schopfheim hält zusammen“, so lautet der Slogan, der schon im Lockdown im März die Gewerbetreibenden zusammengeschweißt hat. Kleine Anekdote am Rande: Als Melia Baldamus meinte, dass sie als nächstes ein Los mit Stern ziehen würde, hat sie das tatsächlich getan. Die Gewinnerin auf dem Los war Christine Sternemann.