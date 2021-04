von André Hönig

„Klick“ ist das neue Kassenklingeln: „Fokus Schopfheim“, sprich der Gewerbeverein, bietet ab 1. Mai neu einen digitalen Einkaufsgutschein an. „Dieser kann alles, was der alte auch konnte – aber darüber hinaus noch viel mehr“, erklärt Vorstandsmitglied Martin Bühler, der mit seinem Kollegen Stefan Klever und Hildegard Pfeifer-Zäh die Neuerung vorstellte. Vor allem „geht es uns darum, dass das Geld in Schopfheim bleibt“.

Stefan Klever | Bild: Monika Weber

Einkaufsgutscheine sind in Schopfheim „eine Erfolgsstory“, berichtet Stefan Klever. So würden andere vergleichbare Kommunen in der Region „nicht auf das Potenzial kommen, das wir umsetzen. Bei uns ist es sogar mehr als in Lörrach.“ Diese Erfolgsgeschichte möchte der Gewerbeverein weiterschreiben – in zeitgemäßer Form mit dem neuen digitalen Schopfheim-Gutschein. Der Gewerbeverein sieht ihn „als wichtigen Beitrag zur Stärkung des lokalen Handels und Gewerbes in Schopfheim“, hatte er seinen Mitgliedern mitgeteilt.

Warum und wieso, das erläuterten die beiden Vorstandsmitglieder Bühler und Klever sowie Hildegard Pfeifer-Zäh (Organisation/Administration) bei einem Pressetermin. Bisher gab es den Gutschein aus Papier, der zu einem festen Betrag gekauft wurde. Dieser wird ab 1. Mai nun von einem digitalen Gutschein abgelöst. Mehrere Gründe sprechen für diese Umstellung. Kunden können nun ganz bequem von zuhause aus im Internet ein Guthaben beliebiger Höhe (bis 250 Euro) erwerben, statt eine Verkaufsstelle aufzusuchen. Auch können sie mit dem Smartphone bezahlen und den Gutschein per Mail, Twitter, Facebook oder Whatsapp jemandem schicken – oder wenn man will auch ausdrucken. Vor allem ist es neu nun möglich, das Guthaben nur teilweise einzulösen.

Hildegard Pfeifer-Zäh | Bild: privat

Stefan Klever veranschaulicht das an einem Beispiel: „Wenn man jemandem einen Gutschein über 50 Euro schenkt, kann die Person beispielsweise einfach 30 Mal damit ins Café gehen und bezahlen.“ Kurzum: „Der neue Gutschein kann alles, was der alte konnte – aber noch viel mehr“, sagt Hildegard Pfeifer-Zäh. Dieser einfache Umgang mit dem Smartphone soll nicht zuletzt die jüngere Generation ansprechen, die der Gewerbeverein als zusätzliches Gutscheinkunden-Potenzial erschließen will. „Warum sollten wir das alles Amazon überlassen?“

Zwar werde jetzt nicht direkt Online-Umsatz getätigt. Aber das Guthaben kann nur in Geschäften vor Ort eingelöst werden – „das ist der eigentliche Clou“, so Bühler. Man kauft den Gutschein online, „aber man unterstützt den stationären Händler. Das Geld bleibt in der Stadt und geht nicht zu Amazon oder so.“ Den Händlern bringe er zudem organisatorische Erleichterungen. Statt den Gutschein bei der Bank einzulösen, komme das Geld automatisch monatlich aufs Konto.

Martin Bühler | Bild: Jung-Knoblich

Bühler versichert, dass das System absolut sicher, transparent und fälschungssicher sei. Nur teilnehmende Geschäfte können die Gutscheine einlösen, der Gewerbeverein habe stets den Überblick über alle Anmeldungen. Zwar sei der eine oder andere Händler aus den Reihen des Gewerbevereins anfangs skeptisch gewesen. Doch nach den ersten Schulungen „haben wir von überall her Mails bekommen, in denen geschwärmt wurde, wie einfach das sei“, sagt Bühler. Der Gewerbeverein habe sich ganz genau überlegt, was der digitale Gutschein können muss und soll – und mit welcher Firma er deshalb zusammenarbeitet. „Wir sind da schon seit zwei, drei Jahren dran gewesen“, berichtet Klever.

Wer es analog mag, kann Gutscheine in Scheckkartengröße kaufen. | Bild: André Hönig

Zahlreiche Angebote in diesem Metier seien geprüft worden. Letztlich habe man sich voller Überzeugung für das System der Firma Zmyle entschieden. „Wir glauben, dass es das Beste ist“, so Klever. Dieses komme bereits an 100 Orten zum Einsatz, darunter auch in Lörrach. Klever betont, dass gerade für kleine Geschäfte wie etwa auch eine Bäckerei eine Teilnahme am System lohnend sei. Klever und Bühler sind denn auch zuversichtlich, dass bis zum Beginn 50 Geschäfte am Start sein werden. Um als Händler teilnehmen zu können, wird ein Internetzugang/ein Smartphone benötigt – und eine Mitgliedschaft im Gewerbeverein. Denn dieser sponsert zusammen mit der VR-Bank und der Sparkasse das Projekt in diesem Jahr und auch im Jahr 2022 „von A bis Z“. Anschaffung, Erstinstallation, Schulungen, Marketing – all das ist für Händler so lange kostenfrei. „Damit haben wir nochmals einen riesen Mehrwert geschaffen. Mehr ist an Unterstützung fast nicht möglich“, so Bühler auch mit Blick auf andere Aktionen des Gewerbevereins in der Pandemie wie „Schopfheim hält zusammen“.

Was ist aber mit denen, die weiter einen Gutschein in den Händen halten wollen? Auch dafür gibt es eine Lösung. An vier Verkaufsstellen – Euronics Bühler, Villringer, Pipe-Corner und Tourismusbüro – werden Gutscheine in Scheckkartenformat angeboten. Allerdings ist die Guthabenhöhe bei diesen Karten fest vorgegeben (zehn, 15, 20, 25, 50 und 100 Euro). Das Guthaben ist dann über einen QR-Code – ebenfalls in Teilbeträgen – abrufbar. Und was ist mit den alten Gutscheinen, die noch in Umlauf sind? Klever: „Die behalten ihre Gültigkeit ohne Einschränkung.“ Nur werden sie eben nicht mehr verkauft. Der neue Gutschein wird offensiv beworben mit Plakaten und Handzetteln. Zudem gibt‘s bis 9. Mai für jede Aufladung zehn Prozent obendrauf (maximal fünf Euro).

Der Gutschein wird unter http://www.schopfheim-gutschein.de angeboten. Infos gibt es auch auf http://www.fokus-schopfheim.de.