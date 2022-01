von Edgar Steinfelder

Vorsätzliche Ausbremsmanöver von rücksichtslosen Autofahrern waren schon mehrmals als Strafsache vor dem Amtsgericht Schopfheim gelandet. Dass sich kürzlich aber auch ein 44-jähriger Radfahrer verantworten musste, weil er mit einer rücksichtslosen Bremsattacke einen anderen Velofahrer vorsätzlich zu Fall gebracht und erheblich verletzt haben soll, war selbst für den erfahrenen Schopfheimer Amtsrichter Stefan Götz ein Novum.

So soll der Angeklagte am 26. Oktober 2021 um 17 Uhr mit seinem Citybike in der Maulburger Hauptstraße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Firma E+H sei er dann von einem anderen Radfahrer ordnungsgemäß überholt worden. Aus unerfindlichen Gründen habe dieser Überholvorgang den Angeklagten in Rage versetzt. So habe er seine Geschwindigkeit erhöht und nach kurzer Zeit den anderen Radfahrer wieder eingeholt. Zirka 100 Meter sei er dann provozierend direkt neben diesem und dann etwas davor gefahren und habe den Mann lautstark aufgefordert, anzuhalten und vom Rad zu steigen.

Als der so genötigte Radfahrer aber seine Fahrt fortsetzte, habe der Angeklagte sein Citybike absichtlich abrupt nach rechts gesteuert und somit das Velo des anderen Radfahrers touchiert. Dabei sei der so bedrängte Mann auf den Gehweg gestürzt und habe sich erheblich verletzt. Den am Boden liegenden Verletzten habe der Angeklagte daraufhin in aggressiver Weise angebrüllt und ihn aufgefordert, wegen dieser Lappalie keine Schmerzen vorzutäuschen und gefälligst aufzustehen. Der Geschädigte verständigte jedoch sofort die Polizei, die auch umgehend vor Ort erschien und auch die Aussagen einer Augenzeugin protokollierte.

Der Angeklagte schilderte vor Gericht den Vorfall in einer völlig anderen Version. So sei vielmehr er von dem überholenden Radler geschnitten worden. Zudem wertete er den Überholvorgang des anderen Radfahrers als Affront gegen ihn. So behauptete er, dass der Geschädigte ein Arbeitskollege seines Bruders sei, mit dem er total zerstritten sei und ihm deshalb einen Denkzettel verpassen wollte. Dieser Behauptung widersprach der als Zeuge geladene Geschädigte, weil er glaubhaft versichern konnte, den Angeklagten und dessen Bruder gar nicht zu kennen. Zudem habe er den Angeklagten ordnungsgemäß überholt und auch niemals geschnitten. Bei dem vom Angeklagten absichtlich verursachten Sturz auf den Gehweg habe er sich multiple Prellungen und Verletzungen am Oberschenkel, Knie und Knöchel zugezogen, so dass er eine Woche lang an Gehstöcken laufen musste und arbeitsunfähig war.

Eine Zeugin sagte aus, dass ihr der Angeklagte schon vor dem Unfall wegen seiner unruhigen Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen sei und er den am Boden liegenden Geschädigten lautstark beschimpft habe. Nach der Beweisaufnahme sah die Staatsanwältin den Tathergang als erwiesen an und forderte für den 44-jährigen Angeklagten, der laut Auszügen aus dem Bundeszentralregister schon etliche Vorstrafen zu verbüßen hatte, eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen á 40 Euro, also 2800 Euro sowie den Entzug der Fahrerlaubnis für fünf Monate. Amtsrichter Stefan Götz verurteilte den Mann schließlich zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen á 30 Euro, also 2100 Euro sowie zum Entzug der Fahrerlaubnis für fünf Monate.