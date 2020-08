von Vanessa Dai

Vor dem Amtsgericht in Bad Säckingen muss sich ein 55-Jähriger aus einer Wiesentalgemeinde wegen des Vorwurfs der versuchten räuberischen Erpressung und Körperverletzung verantworten. Am ersten Verhandlungstag vergangene Woche wurden Angeklagter und Geschädigte angehört. Ein Urteil fiel noch nicht, am 25. August wird die Verhandlung fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, Briefe mit terroristischem Inhalt an mehrere Flughäfen in Deutschland sowie an den Deutschen Bundestag in Berlin verschickt zu haben.

In den Briefen gefordert wurden jeweils 250.000 Euro. Diese sollten an einen Verein überwiesen werden, der sich um Waisenkinder in Afghanistan kümmert. Würden diese Zahlungen nicht getätigt, werden Bomben in den einzelnen Flughäfen gezündet. Glücklicherweise beinhalteten diese Briefe lediglich leere Drohungen. Nach Angaben des Angeklagten seien die Briefe nicht von ihm verfasst worden. Hinweise in den Briefen selbst haben die Ermittler allerdings auf den Angeklagten gebracht. So wurden spezifische Schreibweisen von Wörtern verwendet, die auch der Angeklagte in eigenen Schriftstücken so geschrieben habe. Außerdem sei der Künstlername des Angeklagten in den Briefen selbst erwähnt, sowie mit dem Kürzel eines von ihm gegründeten Vereins unterschrieben worden. Auch eine DNA-Probe, die an einem der Briefe gefunden wurde und dem Angeklagten zugeordnet werden konnte, könne sich der Angeklagte nicht erklären. „Ich habe viele Feinde“, erklärte der Angeklagte am ersten Tag der Hauptverhandlung. Er habe nie ein Geheimnis aus seinem Künstlernamen, geschweige denn aus seinem Verein gemacht. Wollte ihm jemand Schaden zufügen, wären diese Informationen jedem zur Verfügung gestanden. Er habe in seinem Leben Ticks entwickelt, die allein schon Beweis dafür wären, nicht für das Verfassen der Briefe verantwortlich gewesen zu sein. So könne er nur im Blocksatz schreiben.

„Dieses Zick-Zack am Ende kann ich nicht ertragen“, erklärte der Angeklagte. Ein weiteres Indiz sei die Verbindung zum Verein, für den das Erpressergeld gedacht war. Die Vorsitzende des Vereins habe nichts von diesen Briefen gewusst. Eine kurze Bekanntschaft sei sie mit dem Angeklagten eingegangen. Doch sei er ihr sehr suspekt gewesen. „Er ist ein Schwätzer“, so die Geschädigte. Nach einer Meinungsverschiedenheit habe er sie ins Gesicht geschlagen. Dies räumte der Angeklagte auch ein und entschuldigte sich.

Der Angeklagte habe ein abenteuerliches Leben geführt. Mit acht Jahren kam er mit seiner Familie aus der Türkei nach Deutschland. Mit 14 Jahren kapselte er sich von seiner Familie ab und verbrachte seither kaum mehr als zwei Jahre an einem Ort. Seine Zeit beim türkischen Militär habe ihn sehr geprägt. So habe sich unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Oftmals könne er seine Gefühle nicht unter Kontrolle halten. Unterschiedliche Orte, Situationen oder Gegenstände würden verschiedene Gefühle in ihm auslösen. Erst seit kurzem habe er akzeptiert, dass er krank sei.