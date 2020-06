von Nicolai Kapitz

Urteil im Prozess um die Beleidigung des Kleinwiesentäler Bürgermeisters: Der 70-jährige Angeklagte ist in der dritten und vorerst letzten Verhandlung am Donnerstag zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2250 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Schopfheim sah es als erwiesen an, dass der Mann Bürgermeister Gerd Schönbett bei einer Veranstaltung zum Thema Windkraft im Herbst 2019 in Neuenweg als „korruptes Dreckschwein“ bezeichnet hat. Der Angeklagte nahm das Urteil erbost entgegen und drohte dem Bürgermeister.

Wer die Szenen nach dem Urteilsspruch am Ausgang des Amtsgerichts beobachtet hat, bekam einen Eindruck davon, was sich im Gasthaus „Maien“ in Neuenweg im vergangenen September abgespielt haben könnte und nach Ansicht des Gerichts auch abgespielt hat. Mit wütend gefletschten Zähnen ging der 70-jährige Angeklagte am Donnerstag vor dem Gerichtsgebäude auf Bürgermeister Schönbett zu; „Wir beide sind noch nicht fertig, das schwöre ich Ihnen“, schrie er. „Ihre Machenschaften haben bald ein Ende.“ Und auch die Presse bekam den Rundumschlag zu spüren: „Was hat man Ihnen denn bezahlt?“, wollte der Mann wissen.

Bereits zuvor hatte er in seinem Schlusswort erkennen lassen, dass er mit der Berichterstattung nicht einverstanden war. Er bezeichnete den Bericht in dieser Zeitung über die vergangene Gerichtssitzung als „Hirnwäsche-Arie“, sprach von „gekauften Journalisten“ und wetterte über eine angebliche Kungelei zwischen Presse, Bürgermeister und Windkraft-Investor EWS, gegen dessen Pläne zur Errichtung eines Windparks am Zeller Blauen sich sein Zorn vor allem richtet. Bei Stefan Götz löste er damit einen „unangenehmen Beigeschmack“ aus, wie es der Richter ausdrückte. „Sie haben es zwar nicht wörtlich gesagt, aber irgendwie schwang da das Wort Lügenpresse mit.“

Es war ein turbulenter Schlussakt in einem Verfahren, das bereits im Februar begann, dann wegen Corona erst im Mai wieder aufgenommen und am Donnerstag nun beendet wurde. Und an dessen Ende ein Urteil stand, das genau die Forderung der Staatsanwaltschaft traf. Diese hatte es als bewiesen erachtet, dass wortwörtlich der Satz „da ist ja das größte korrupte Dreckschwein der Gemeinde“ in Richtung des Bürgermeisters gefallen sei. Stefan Götz glaubte schlussendlich dem wichtigsten Zeugen: Bürgermeister Schönbett will den Satz gleich zweimal gehört haben; beim ersten Mal im Eingangsbereich des Gasthauses hatte sogar ein Bediensteter dazwischen gehen müssen, um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern. Zwei weitere Zeugen waren am Donnerstag geladen, die allerdings beide kaum noch etwas Wesentliches zur Beweisaufnahme beitragen konnten. Neuenwegs Ortsvorsteher Klaus Worms konnte sich „an so etwas“ wie den „Dreckschwein“-Ausdruck erinnern; der andere Zeuge hatte keinen Wortlaut mitbekommen – wohl aber, dass der Angeklagte damals des Saales verwiesen worden war.

Angeklagter kritisiert „Sitzungsmarathon“

Es gelang dem Angeklagten trotz eines hitzigen Plädoyers nicht, das Gericht von seiner Version – er will lediglich von der „größten Subventionsschweinerei in der Geschichte des Tals“ gesprochen haben – zu überzeugen. Er kritisierte das Gericht dafür, das Verfahren angesichts der aus seiner Sicht „völligen Belanglosigkeit“ der Zeugenaussagen nicht eingestellt zu haben. „Stattdessen wird hier ein Sitzungsmarathon mit drei Terminen veranstaltet, nur weil sich ein sogenannter Bürgervertreter mit einer nicht nachgewiesenen Beleidigung auf den Schlips getreten fühlt.“ Der Angeklagte hob in seinem Statement auch wieder auf die Windkraft und deren Befürworter ab, auf deren Initiative hin er nun überhaupt vor Gericht stehe. Und er warf Bürgermeister Schönbett vor, Bürger beeinflusst zu haben. Der Richter stützte sich in seiner Urteilsbegründung darauf, dass drei der Zeugen das Wort „Dreckschwein“ tatsächlich gehört haben wollen – wenn auch keiner mehr genau wusste, von wem. Er habe „keine Zweifel daran“, dass der gegen das Windkraftprojekt engagierte Angeklagte in der aufgeheizten Stimmung im Saal des Gasthauses „weit über das Ziel hinaus geschossen“ sei.

Angesichts der Drohungen nach Prozessende habe man nun „die wahre Persönlichkeit des Angeklagten gesehen“, kommentierte ein Umstehender den Wutausbruch. Ob der 70-Jährige gegen das Urteil Rechtsmittel – Berufung oder Revision – einlegen wird, ist unklar. „Ich rate ihnen davon ab“, erklärte der Staatsanwalt. „Sonst wird es noch teurer.“