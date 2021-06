von Gerald Nill

Es rumort in der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Schopfheim, seitdem die Mitglieder im Frühjahr teils happige Mieterhöhungen im Briefkasten vorfanden. In einigen Fällen wurde das „Wohnnutzungsentgelt“, wie es bei den Genossen heißt, auf einen Schlag um 20 Prozent angehoben, obwohl an der betreffenden Immobilie nichts investiert wurde. Manche Genossenschaftler sind geschockt und verunsichert.

...und an der Gerberstraße in Schopfheim. Die Mieter beschweren sich nun über eine ihnen unangemessen erscheinende Mieterhöhung. | Bild: Gerald Nill

„Was meinen Sie wohl, weshalb ich bei der Gemeinnützigen Baugenossenschaft gelandet bin“, stellt ein Genosse, der nicht namentlich genannt werden möchte, eine rhetorische Frage und schickt die Antwort sogleich hinterher: „Ich wollte im Alter nicht der Spekulation auf dem Wohnungsmarkt ausgeliefert sein.“ Statt ein Opfer der Immobilien-Spekulation zu werden, wählte er mit seiner Frau den vermeintlich sicheren Hafen der Gemeinnützigen Baugenossenschaft und fuhr damit bislang gut. Doch jetzt kommt Unruhe auf, denn auf einmal scheint die Gesellschaft sich eine dickere Scheibe bei den Mieteinnahmen abschneiden zu wollen.

Die Genossen, die allesamt eine finanzielle Einlage bei der Gesellschaft geleistet und dadurch praktisch lebenslanges Wohnrecht genießen, fielen im Frühjahr aus allen Wolken, als die drastische Mieterhöhung im Briefkasten lag. Er sei „froh und auch ein wenig stolz“, dass die Genossenschaft in der Vergangenheit die Mietpreise günstig halten konnte, schrieb der Vorstand Steffen Wack, um dann fortzufahren: „Wie wir alle wissen und erfahren mussten, haben sich alle Preise so weit nach oben entwickelt, dass wir gezwungen wurden, uns mit einer Erhöhung der Miete auseinanderzusetzen und diese auch umsetzen.“ Das formulierte Steffen Wack zu einem Zeitpunkt, als die Teuerungsrate bei 1,7 Prozent lag. Die Genossen in der Feldbergstraße und der Gerberstraße seien „geschockt“ und empört gewesen, berichtet ein Leser. Als „unverschämt“ hätten viele die zweistelligen Mieterhöhungen empfunden.

Schon allein der Vorgang, auf die ortsüblichen Vergleichsmiete hinzuweisen, sei indiskutabel, da sich eine gemeinnützige Baugenossenschaft ja gerade nicht mit gewinnorientiertem privaten Wohnraum vergleichen lasse. Ein Bewohner soll jetzt rund sechs Euro pro Quadratmeter und damit rund 20 Prozent mehr bezahlen. „In einem Haus, in das kein Euro in Modernisierung investiert wurde und es einen Instandhaltungsrückstand gibt“, regt er sich auf und hat einen Anwalt eingeschaltet. „Man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, ärgert sich der Mieter über das Argument der Baugenossenschaft, die ortsübliche Vergleichsmiete liege in Schopfheim über zehn Euro je Quadratmeter. Er stellt seine eigenen Vergleiche an und verweist auf die jüngst von der Baugenossenschaft Zell erneuerten Wohnhäuser in Zell, wo die Mieter 6,50 Euro zahlen und auch noch von Energiesanierung samt Photovoltaik auf dem Dach profitieren. Und er verweist auf die Wohnbau Lörrach, die am Wiesenweg in Schopfheim ein schönes Wohnquartier geschaffen hätten, „mit nagelneuen Balkonen, neuer Fassade, energiesaniert für durchschnittlich 6,69 Euro“. Nichts dergleichen habe die Gemeinnützige Baugenossenschaft in der Feldbergstraße und Gerberstraße unternommen und bitte doch jetzt kräftig zur Kasse.

Zwischen 8 und 20 Prozent teurer

Im Gespräch mit der Zeitung setzt sich Steffen Wack, Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft, zur Wehr. Es sei richtig, dass alle Bewohner, bei denen es rechtlich zulässig war, zum 1. Mai eine Mieterhöhung erhalten hätten. Das sei in 85 Prozent der 201 Wohnungen der Fall gewesen.

Die Spanne der Mieterhöhungen habe zwischen 8 und 20 Prozent gelegen, im Durchschnitt ein Aufschlag von 13,6 Prozent. In 2,5 Prozent der Fälle hätten die Betroffenen Widerspruch gegen die Mieterhöhung eingelegt, zwei davon mit anwaltlicher Hilfe. Wack, der seit Anfang vergangenen Jahres bei der Baugenossenschaft am Ruder ist, begründet die massiven Aufschläge mit dem konstant niedrigen „und seit zehn bis 15 Jahren nicht veränderten Mieten“. Jetzt reichten die Mieteinnahmen schlicht nicht, um die anstehenden Rechnungen bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen zu bezahlen. Er habe bedingtes Verständnis für den Unmut eines Mieters in einem Haus, in das aktuell nichts investiert werde, aber er müsse die 201 Wohnungen in ihrer Gesamtheit sehen, so Wack. „Und wenn kein Geld da ist, kann ich nichts ausgeben.“ Die Baugenossenschaft schreibe „leicht schwarze Zahlen“, erklärte der Vorstand auf Nachfrage und er schlage der jetzt anstehenden Mitgliederversammlung eine Dividende von zwei Prozent vor.

Er habe bei den Mieterhöhungen kein schlechtes Gewissen, so Wack weiter. Die Durchschnittsmiete liege bei der Baugenossenschaft auch nach der Erhöhung mit einem Wert von 6,26 Euro unter der Wohnbau Rheinfelden mit 6,68 Euro oder der Wohnbau Lörrach mit 6,69 Euro, Stand 2019. Im Übrigen plane die Baugenossenschaft in nächster Zukunft keine weiteren Mieterhöhungen. Wack: „Wir haben nicht vor, unsere Mieter in rhythmischen Abständen zu drangsalieren.“ Abschließend meint der Vorstand: „Wir sind uns unserer sozialen Aufgabe bewusst, aber das entbindet uns nicht von den Realitäten und der Verpflichtung, unsere Rechnungen zu bezahlen.“

Am Mittwoch findet eine Mitgliederversammlung statt und gibt den Schopfheimer Genossenschaftlern die Chance zur Aussprache, was sich aufgestaut hat.