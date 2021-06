von André Hönig

Eddi Mutter | Bild: Marcus Krispin

„Ein zweijähriger spannender Prozess“ steht Schopfheim bevor: Ab Herbst soll ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden. Eine – so Bürgermeister Dirk Harscher – „Strategie für die Zukunft“. Wohlgemerkt soll dieser Schopfheim-Plan ein Gemeinschaftswerk sein, an dem auch und gerade die Einwohner mitwirken. Konfrontative Diskussionen zwischen Stadt, Gemeinderat und Bürgern wie jüngst beim Baugebiet Bremt sollen damit der Vergangenheit angehören. Im Herbst soll es losgehen.

„Diese Sitzung liegt mir immer noch im Magen“, räumt Bürgermeister Dirk Harscher ein. Gemeint ist die Ratssitzung am 14. Juni, in der der Gemeinderat unter dem Applaus von 80 Besuchern Pläne für ein Bauprojekt im Bremt beerdigt hatte. Zahlreiche Bürger hatten zuvor ihren Unmut kundgetan – über die Idee an sich, diese Grundfläche zu bebauen, aber auch darüber, dass das Vorhaben erst kurz vor der Ratssitzung bekannt geworden war. Dirk Harscher wertet all dies, „als ein klares Zeichen, dass wir anders unterwegs sein sollen“. Allerdings: Die Erkenntnis war schon vorher gereift, dass es höchste Zeit ist für einen Schopfheimer Zukunftsplan, bei dem die Bürgerinnen und Bürger mit im Boot sind. Harscher: „Das ist ein Thema, das schon länger schwelt – und das man eigentlich schon vor Jahren hätte angehen sollen.“ Gemeinschaftlich eine Strategie zu erarbeiten – das klingt zwar wie ein Hexenwerk. Aber die Stadtverwaltung ist überzeugt, die Zauberformel dafür zu haben. Sie lautet: ISEK.

Peter Egi | Bild: Nicolai Kapitz

Was ist ISEK?

ISEK ist die Abkürzung für Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Ein ISEK beschreibt Ziele, Themen und Projekte, die sich eine Stadt vornehmen will. Erarbeitet wird es gemeinschaftlich mit allen städtischen Institutionen, Fachplanern und eben den Einwohnern. Gerade weil es – anders als frühere Stadtentwicklungskonzepte – ein Gemeinschaftswerk ist, eignet es sowohl als Grundlage für Bebauungspläne sowie Fortschreibungen des Flächennutzungsplans, aber auch für viele Alltagsentscheidungen im Gemeinderat. „Mit einem ISEK hat man eine klare Vorstellung, wohin die Reise gehen soll“, erklärt Stadtplaner Peter Egi.

Wie sehen die ersten Schritte aus?

Dass so ein Stadtentwicklungskonzept kommen soll, steht schon länger fest. Das Geld dafür – dieser Prozess wird eine sechsstellige Summe kosten – hat der Gemeinderat laut Bürgermeister Harscher vergangenes Jahr bewilligt. Auch das Vorgehen wurde in der nichtöffentlichen Klausurtagung im Herbst besprochen. So soll jetzt in der Sitzung im Juli der Gemeinderat nichtöffentlich entscheiden, welches Büro den Prozess in Schopfheim steuern wird. Drei stehen zur Auswahl. Die Stadt habe sich viel Mühe gemacht bei der Vorauswahl, berichtet Egi. Denn das Büro muss zweierlei können: Es muss gut darin sein, gerade auch die Einwohner zum Mitmachen zu motivieren. Zum anderen soll sich das, was da an Ideen eingebracht wird, auch in Plänen und Konzepten wiederfinden und nicht in Schubladen verschwinden. Egi: „Diese müssen was von Planung verstehen und es müssen gute Mediatoren sein.“

Das Büro, das den Zuschlag erhält, wird als Erstes in den Sommermonaten eine Bestandsanalyse machen. „Die kommen her und schauen sich Schopfheim an. Wir geben ihnen alles, was wir haben an Daten und Konzepten – beispielsweise das Einzelhandelsgutachten, aber auch die Ergebnisse des Agenda-Prozesses.“ Der eigentliche, öffentliche Startschuss soll im Oktober mit einer großen Auftaktveranstaltung in der Stadthalle erfolgen. Egi: „Da ist dann jeder gefragt, seinen Beitrag zu leisten.“ Untergliedert in Einzelthemen wie Wohnen, Arbeiten, Kultur, Tourismus, Soziale Stadt, lebendige Innenstadt, Verkehr, Mobilität und Klima, werden in der ersten Phase Ideen entwickelt. Auch wird es Termine in den Ortsteilen geben. Egi: „Wir wollen nicht nur die Kernstadt entwickeln, sondern auch die Ortsteile.“ Das sei schon deshalb ein Muss, weil künftig Fördergelder – etwa aus dem Topf Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), aber auch in Schopfheim für das Sanierungsgebiet Altstadt – an die Bedingung geknüpft sein werden, dass ein ISEK vorliegt.

Wie geht es danach weiter?

Am Ende der ersten Phase werden die Ideen gesammelt. In der zweiten Phase werden diese Ideen in Zielsetzungen formuliert und gewichtet. Auch das erfolge in Abstimmung mit allen Akteuren. Regelmäßig soll via Presse und auf einer Internetseite informiert werden – über Ideen, Aktionen, Ablauf. Egi: „Außerdem kann da jeder zu jedem Zeitpunkt kommentieren und sich mit einklinken.“ Ganz wichtig sei, dass „in den ganzen zwei Jahren ein ständiger Austausch gewährleistet ist.

Letztlich könne man sich diesen Prozess so vorstellen „wie ein Ping-Pong-Spiel – was zurückkommt, wird überarbeitet und wieder neu zur Debatte gestellt. Das wird ein sehr spannender Prozess werden die nächsten zwei Jahre, es wird viel los sein.“ Und der Stadtplaner verspricht: „Es geht keiner unter, das garantieren wir.“ Am Ende sollen die Ergebnisse in einer Broschüre zusammenfasst werden – inklusive Plänen und Empfehlungen. „Im Idealfall hört Stadtentwicklung dann nicht auf, sondern der Dialogprozess wird weiter aufrechterhalten.“ Beispielsweise soll die Internetseite „weiterköcheln“. Nach fünf bis zehn Jahren soll dann laut Egi idealerweise ein „Update gemacht und geschaut werden: Was haben wir erreicht , wo muss man was ändern?“

Dirk Harscher | Bild: Marcus Krispin

Vorteile?

Das Ganze wird nicht nur Geld kosten, sondern auch personelle Ressourcen beanspruchen. Mitte Juli soll ein weiterer neuer Mitarbeiter im Bereich Stadtplanung eingestellt werden, der dann erst einmal hauptsächlich diesen Prozess mitbetreuen wird. „So lernt er Schopfheim gleich sehr gut kennen“, so Egi – beste Voraussetzungen für die direkt an den ISEK-Prozess anschließende und längst fällige Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Die Kosten und der Aufwand relativieren sich aus Sicht des Technischen Beigeordneten Eddi Mutter denn auch. „Die Vorarbeit für einen Flächennutzungsplan müsste die Stadt so oder so leisten.“ Doch über diesen Weg seien die Bürger mit im Boot. Das ist auch für Egi der große Vorteil. Egi: „Das wird eben dieses Mal kein Blabla.“ Beim Agenda-Prozess etwa sei leider vergessen worden, „richtige Konzepte draus zu machen. Jetzt wird das anders sein.“ Das erleichtere auch dem Gemeinderat die Arbeit „weil er weiß, es ist mit Bürgern abgestimmt, wenn ich irgendwo ein Baugebiet mache.“ Dann passiere auch so eine „Katastrophe“ wie beim Bremt nicht mehr. Egi jedenfalls erhofft sich auch „eine Verbesserung des Verhältnisses Stadtverwaltung – Gemeinderat – Bürger.“

Harscher sieht dies ebenfalls so: „Wir wollen uns damit besser aufstellen.“ Für den Bürgermeister geht es auch darum, „dass wir wegkommen von diesem Stückwerk, dass man mal hier und mal da was macht. Stattdessen wollen wir hin zu einer Ganzheitlichkeit, zu einer Planung, die auf einem richtigen Fundament steht.“ So ein Fall wie Bremt – auch wenn die Stadt hier gute Absichten gehabt habe – „soll in Zukunft nicht mehr passieren.“ Ein ISEK „ist eindeutig der richtige Weg. Das ist zukunftssicher, da nehmen wir die Leute mit und haben einen roten Faden für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.“

Eine Landesgartenschau?

Eddi Mutter weist darauf hin, dass „wir Gebiete in der Pipeline haben, über die wir uns jetzt schon Gedanken machen müssen.“ Ganz oben stehe das Krankenhaus, das 2025 zurück an die Stadt geht. Mutter: „Das wird unser größtes Projekt, wenn das Kohlengässle abgeschlossen ist.“ Grundsätzlich soll aber nicht zu viel vorweggenommen werden, denn – so Egi – „der Prozess ist ergebnisoffen.“ Ein Gedankenspiel aber zeigt, wie es laufen könnte: Mit Blick aufs Bremt etwa müsste für diese Fläche nach dem Gemeinderatsentscheid „im Konzept stehen: Erholungsfläche“. Ein nächster Schritt könnte sein, diese Fläche zu erwerben und einen Landschaftspark daraus zu machen. Das wiederum könnte der Auftakt sein für eine Bundesgartenschau in Schopfheim 2040. Für Egi wäre das keineswegs abwegig. Mit den Flächen entlang der Wiese habe die Stadt gute Ansätze, gerade entlang der Wiese. Egi: „Wenn wir so was bekämen, das wäre der Oberhammer. Wenn man so ein Zünder, einen Burner hat, ziehen plötzlich alle an einem Strang. Dann ist vieles möglich, was man unter normalen Umständen nicht hinbekommt.“ Das oft als Vorbild genannte Nagold etwa sei dafür ein gutes Beispiel – „auch dort gab es eine Landesgartenschau.“