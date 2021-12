von Nicolai Ernesto Kapitz

Alles andere als in vorweihnachtlich-friedlicher Stimmung hat der Maulburger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend den Haushaltsplan für 2022 verabschiedet. Dabei wurde erneut klar, dass sich das eigentlich anvisierte Minus von 4,6 Millionen auf nurmehr rund vier Millionen Euro verringert hat – eigentlich ein Grund für entspannte Mienen. Die gab es allerdings bei einigen nicht: Die Haushaltsreden von Freien Wählern und SPD gerieten zur Abrechnung mit einem kritischen Einwurf der Bürgervereinigung (BVM) aus der vergangenen Woche.

„Jedes Märchen hat mehr Wahrheitsgehalt als dieser Text“ – Erich Potschies war sauer. „Es wurde da mit Zahlen jongliert und Schlussfolgerungen gezogen, die einfach unhaltbar sind.“ Was hatte den Freie-Wähler-Sprecher so geärgert, dass er am Ende seiner Haushaltsbewertung solche Töne anschlug? Die seit einem internen Zerwürfnis im vergangenen April nicht mehr im Gemeinderat vertretene Bürgervereinigung Maulburg hatte sich vergangene Woche in einem offenen Brief zum Mitte November vorgestellten Haushaltsentwurf geäußert – und das nicht gerade zimperlich. Von „ungeahnten Ausmaßen der Misswirtschaft“ war die Rede, die Verfasser – unterzeichnet hatte Alt-BVM-Gemeinderat Hans Zimmermann – befürchteten ein „Defizit von deutlich mehr als 35 Millionen Euro“. Erich Potschies nun stellte sich nicht nur die Frage, woher die BVM die im Schreiben erwähnten Zahlen nehme, sondern ärgerte sich auch, dass die Bürgervereinigung mit dem Brief an die Öffentlichkeit gegangen war, ohne vorher mit der Verwaltung oder einem der Gemeinderäte zu sprechen. „Das ist wirklich Blödsinn“, sagte Potschies, der die von der BVM in den Raum geworfenen Zahlen als „Fake News“ bezeichnete. „Irgendwie fehlt da total der Kontakt zur Realität.“ Solche Aktionen „sorgen für eine Stimmung im Ort, die die Gemeinde teilt. Das darf nicht sein.“

Auch SPD-Sprecher Christian Leszkowski griff die BVM-Kritik auf. „Was der Haushalt hergibt, ist kein Zeichen für Misswirtschaft“, so Leszkowski. „Ich erwarte von einem Alt-Gemeinderat, dass er besser Bescheid weiß.“ Der Vorwurf, „dass wir als Gemeinderat bei den Ausgaben nicht Stopp sagen können, entbehrt für mich jeder Grundlage.“ Auch Lezskowski habe sich gewünscht, dass die BVM vorher den Dialog gesucht hätte – „aber wo waren sie in den Sitzungen? Ich habe keinen gesehen.“ Es sei „starker Tobak“ und „kein guter Stil“, von 35 Millionen Defizit zu sprechen – angesichts von Ausgaben von lediglich rund 20 Millionen insgesamt, die im Haushalt veranschlagt seien. Er finde es „schade, dass man auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit für sich reklamieren muss“.

Den Haushaltsentwurf selbst lobten Potschies und Leszkowski genauso wie Christian Henning (CDU). „Der Haushalt enthält viel, wir vermissen nichts. Wir haben anspruchsvolle Projekte und wir schaffen es, weder Steuern noch Gebühren zu erhöhen“, so Potschies. „Unsere Standards haben ihren Preis.“ Gleichwohl „müssen wir was tun, mit dem Defizit müssen wir zurecht kommen“. Leszkowski lobte, dass „wir mit dem Blick auf das Machbare in die Zukunft schauen“. Es sei „gut, dass wir nicht einfach irgendwelche Gebühren oder Steuern erhöhen, sondern dort ansetzen, wo es Sinn macht“. Einem „Runterfahren aufs Minimum“ in den örtlichen Einrichtungen erteilte der SPD-Sprecher eine Absage.

Christian Henning erklärte, „die Zahlen passen soweit“. Der Haushalt gebe auch aus Corona-Sicht „ein Licht am Horizont“ her, er verfolge eine Planung „mit Maß“. Und auch Mario Reif – bis April noch Mitglied der BVM-Fraktion – schloss sich seinen Vorrednern an, mahnte aber Einsparungen an, gerade mit Blick auf künftige Großprojekte. Bürgermeister Jürgen Multner sprach von „zukunftsträchtigen Investitionen“ und nannte dabei das Seniorenprojekt Köchlinstraße, die Neugestaltung der Ortsmitte rund um die Kupfergasse, die Erweiterung der Nahwärmenetze, die Beteiligung am Ausbau der Regio-S-Bahn und Investitionen in den Hochwasserschutz – „alles finanzierbar aus der vorhandenen Liquidität“. Er hoffe auf „ein etwas normaleres Jahr“ als 2020 und 2021, als die Corona-Pandemie auch die Gemeinde und ihre Finanzen vor Unwägbarkeiten stellte.