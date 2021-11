von Nicolai Kapitz

Zwei wegweisende Entscheidungen zum weiteren Gedeihen des Schulcampus in der Roggenbachstraße hat der Schopfheimer Gemeinderat am Montag gefällt: Einerseits folgte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung, Technikgebäude und Mensa doch nicht nach den Plänen des Architekturbüros A1 umzugestalten – nach Auskunft von Bürgermeister Dirk Harscher sollen so „rund zwei Millionen Euro“ eingespart werden. Auf der anderen Seite geht es aber um deutliche Mehrausgaben, denn der Rat billigte auch die Aufstockung des Budgets des Projektsteuerungsbüros um rund 190.000 Euro.

„Wir müssen jetzt einfach ein Signal senden, um Kosten einzufangen, die uns aus dem Ruder laufen“, sagte Bürgermeister Harscher. Bekanntlich sollten Technikgebäude und Mensa auf dem Gelände der Friedrich-Ebert-Schule recht aufwendig umgebaut werden, um so dem Gemeinderatswunsch Rechnung zu tragen, das Technik-Gebäude – dessen Abriss in den ursprünglichen Plänen eigentlich fest verankert war – erhalten und in den Campus integrieren zu können. Weil die Architektenplanung allerdings hervorbrachte, dass diese Angelegenheit ein teurer – zu teurer – Spaß werden würde, hatte die Verwaltung eine Sparvariante ausgearbeitet und dem Rat zur Abstimmung vorgeschlagen.

Am Montag gab es zu diesem Thema gar keine große Diskussion mehr, zumal Harscher die Vorzüge der „kleinen Version“ anpries: „Wir haben immer noch eine gute Ausnutzung der Fläche für die Schüler, auch wenn wir es auf das absolut Notwendige reduzieren.“ Harscher räumte allerdings unumwunden ein, dass sich das zukünftige Bild des Campus‘ durch diese Entscheidung deutlich vom eigentlich einst beim Architektenwettbewerb erfolgreichen Entwurf unterscheiden wird: „Das wird nicht mehr so sein wie beim Wettbewerb. Aber wir müssen diesen Weg jetzt gehen, um die Kosten in den Griff zu bekommen.“

Und zum ersten Mal seit langer Zeit in der Geschichte der Ratsbeschlüsse zum Campus fiel eine Entscheidung einstimmig aus – auch Grüne und Unabhängige, die sich zuletzt meist enthalten oder abgelehnt hatten, hoben nun die Hand zum „Ja“. Etwas anders sah das Stimmungsbild bei der Frage aus, ob das Budget der Campus-Projektsteuerung erhöht werden sollte. Weil bislang deutlich mehr Zeitaufwand für die Abarbeitung der gigantischen Aufgabenmenge auf dem Riesenprojekt nötig wurden, benötigt die für die Projektsteuerung eingesetzte Ingenieurgruppe Bauen eine Aufstockung des Salärs um rund 190.000 Euro auf eine Gesamtsumme von rund 670.000 Euro. Als Grund dafür wurde unter anderem genannt, dass mehrfach Unklarheiten in den Ausschreibungstexten aufgetaucht seien. Zuletzt war die Entscheidung über diese Angelegenheit wegen Kritik an der Erhöhung im September vertagt worden. Mehrere Räte hatten angekündigt, der Budgeterweiterung nicht zuzustimmen. Nun war der Punkt erneut auf der Tagesordnung. Bürgermeister Harscher und Beigeordneter Edi Mutter bezeichneten die Erhöhung als „alternativlos“. Die Stadt habe selbst zu wenig Personal, um den Aufwand an Planungs- und Prüfungsarbeiten im Rahmen des Gesamtprojekts Schulcampus zu bewältigen, erklärte Gebäudemanagerin Martina Milarch.

Schlussendlich setzte sich die Sichtweise der Stadt am Montag durch: Bei zwei Gegenstimmen und sieben Enthaltungen wurde das Budget der Projektsteuerung erhöht.