von Edgar Steinfelder

Weil ein mit der Buchführung völlig überforderter Inhaber eines Einzelunternehmens für Bauelemente aus einer Gemeinde des Wiesentals die entstehenden Finanzierungslücken mit unrechtmäßig einbehaltenen Sozialabgaben und dem Vorenthalten von Arbeitsentgelt auszugleichen versuchte, musste er sich nun vor dem Amtsgericht Schopfheim verantworten.

Der Angeklagte räumte ein, dass er die finanzielle Schieflage seiner Firma erst erkannt habe, als die geschäftliche Situation schon zu kippen drohte. So habe er trotzdem versucht, die Liquidität aufrecht zu erhalten und in seiner Verzweiflung Sozialabgaben und den einbehaltenen Pfändungsanteil des Gehalts eines Mitarbeiters nicht ordnungsgemäß weitergeleitet, sondern anderweitig verwendet. Den Vorwurf des Betrugs in drei Fällen, in denen er von seinen Kunden Vorauszahlungen erhalten, die Bauelemente aber nicht geliefert und eingebaut habe, wies der Angeklagte allerdings entschieden zurück. So habe er in einem Fall sogar die angelieferten Bauelemente dem Kunden zum Eigeneinbau überlassen.

In einem weiteren Fall habe er sich von seiner Bank die Vorauszahlungen in Höhe von 90.000 Euro für die Lieferung und den Einbau von Bauelementen sogar über eine befristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft und einen Kreditsicherungsvertrag absichern lassen, erklärte der Mann. Allerdings sollen sich die vereinbarten Einbautermine immer weiter hinausgezögert haben, so dass auch der Termin für die Bankbürgschaft verstrichen sei, ohne dass der Auftraggeber das reklamiert habe. Als von den Kunden die Vorauszahlungen geleistet wurden, habe er noch nicht erkennen können, erklärte der Angeklagte, dass er wegen der finanziellen Probleme die Aufträge nicht ordnungsgemäß ausführen könnte. Zudem habe er in der Hoffnung, seinen Betrieb retten zu können, Geld aus einem privaten Bausparvertrag in die Firma einfließen lassen. Schließlich habe er dennoch Konkurs anmelden und Privatinsolvenz beantragen müssen. Die Vorgänge um den Niedergang seines Unternehmens haben ihn auch gesundheitlich sehr stark beeinträchtigt, sagte der Angeklagte.

Als Zeuge und Sachverständiger wurde schließlich auch der Insolvenzverwalter gehört. Dieser bestätigte, dass in diesem Fall keine vorsätzliche Konkursverschleppung vorliege, weil der Firmeninhaber in gutem Glauben an einen größeren Auftrag, der in Aussicht gestellt war, vom Weiterbestehen seines Unternehmens ausgehen konnte. Auch weil der Steuerberater der Firma den Inhaber nicht rechtzeitig auf die prekäre Finanzlage aufmerksam gemacht und die Reißleine gezogen habe, könne man nicht von einer vorsätzlichen Konkursverschleppung ausgehen.

Sachverständiger: Vorgänge in der Baubranche nicht unüblich

Der Sachverständige machte zudem deutlich, dass es speziell in der Baubranche immer wieder zu Bauverzögerungen komme, durch welche Unternehmen, die Bauelemente verarbeiten müssen, in Schwierigkeiten geraten, weil sie die bestellten Elemente ja vorfinanzieren müssten.

Nach der Beweisaufnahme forderte die Staatsanwältin für den Angeklagten eine Haftstrafe von 14 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sowie eine Geldauflage von 3000 Euro, die in Raten abgeleistet werden könnte. Nach ihrer Ansicht hatten sich die Vorwürfe gegen den Angeklagten wegen Unterschlagung, Veruntreuung und Betrugs in allen Punkten bestätigt. Der Verteidiger indes bezog sich auch auf die Aussagen des Sachverständigen, der eine vorsätzliche Konkursverschleppung ausschloss, was den Vorwurf des Betrugs in drei Fällen nicht rechtfertige. Das Vorenthalten der Sozialabgaben und die Unterschlagung des gepfändeten Mitarbeitergehalts habe sein Mandant zugegeben. Eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 20 Euro, insgesamt also 1400 Euro, sei auch angesichts der angespannten Finanzsituation des Angeklagten völlig angemessen.

Amtsrichter Stefan Götz verurteilte den Angeklagten schließlich wegen Veruntreuung und Unterschlagung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird und zu einer Geldauflage von 2400 Euro, die in Raten abgezahlt werden kann, zugunsten von Interplast Germany. In den drei Anklagepunkten wegen Betrugs wurde der Mann vot dem Amtsgericht Schopfheim freigesprochen. Er hat daher nur die Verfahrenskosten für die zur Verurteilung geführten Anklagepunkte zu tragen.