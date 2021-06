von Gerald Nill

Der Gemeinderat von Utzenfeld hatte zu Monatsanfang Alarm geschlagen. Im Umfeld des Bergwerks bestehe für Wanderer abseits der Wege Absturzgefahr durch sogenannte Tagesbrüche. Nachdem sich potenzielle Gäste des Besucherbergwerks besorgt gezeigt hatten, relativiert der Bergmannsverein die Warnungen. Das Bergwerk selbst ist von den Stolleneinbrüchen im oberen Bereich nicht betroffen.

Martin Wietzel, designierter Bürgermeister von Utzenfeld und Vorsitzender des Bergmannsvereins Finstergrund nahm in der Gemeinderatssitzung kein Blatt vor den Mund: „Es besteht Gefahr für Leib und Leben.“ Falls ein Pilzsucher den oberen Knöpflesbrunnenweg verlasse, drohe er schon nach wenigen Meter in einen sogenannten Tagesbruch zu stürzen: „Dann gehst Du ins Loch“, sagte Wietzel und Noch-Bürgermeister Harald Lais ergänzte: „Es droht ein Absturz in ein senkrechtes, mindestens 15 Meter tiefes Loch.“

Ein Bergschadensgebiet im oberen Finstergrund beim Knöpflesbrunnen. | Bild: Gerald Nill

Nachdem er besorgte Anrufe von Bürgern erhalten hat, will Wietzel aber Folgendes klarstellen: „Für das Besucherbergwerk selbst besteht keinerlei Gefahr.“ Erst in diesem Jahr habe eine Inspektion seitens der Sicherheitsexperten des Landesbergamtes Freiburg stattgefunden. Dabei wurden in Bezug auf den Stollen 1 des Besucherbergwerks keinerlei Auffälligkeiten entdeckt. Das wundert den Bergbau-Experten Wietzel auch nicht. Er legt eine Karte vor, aus der ersichtlich ist, dass das vom Einsturz betroffene Gebiet weit oben am Berg in einem Fichtenwald liegt. Das Gebiet der sogenannten Tagesbrüche befinde sich demnach also über 600 Meter entfernt vom Besucherbergwerk.

Da im Finstergrund bereits seit dem Mittelalter Bergbau betrieben wurde, ist heute der ganze Berg durchhöhlt und von einem Stollensystem auf fünf verschiedenen Stockwerken durchzogen. Auch wenn es richtig sei, dass der Finstergrund zu den größten Bergschädengebieten Süddeutschlands zählt, betreffe die Einsturzgefahr nur die oberen Stockwerke, die sich außerdem dicht unter der Oberfläche befinden. Trotzdem muss die Gemeinde aktiv werden, um Unfälle zu verhüten. Gefährdet sind nach Wietzels Angaben mögliche Pilzsucher, die den Weg verlassen und in die Einsturzgebiete des oberen Finstergrundes geraten. Die alten Absperrungen aus Holz sind teilweise verwittert, teilweise zerstört. Deshalb hat der Bergmannsverein in einem ersten Schritt Flatterband an den gefährlichen Stellen angebracht.

Der ganze Berg ist durchwühlt

Eine Absperrung reicht vorerst, da beim Widersetzen oder Übertreten von Fahrlässigkeit ausgegangen werde. „Wir sollten noch zusätzliche Schilder ‚Bergschädengebiet‘, ‚Stopp‘ und ‚Achtung, Gefahr“ anbringen, schlug Wietzel vor. Für das Setzen des neues Zauns sollen wie vor 20 Jahren die Feuerwehr und die Bergwacht gefragt werden. Es gebe Steilhänge, in denen nur mit Seilsicherung gearbeitet werden könne. „Für diese Arbeiten muss es trocken sein“, ergänzte Wietzel. Im Moment sei es viel zu nass und rutschig an den Steilhängen des oberen Knöpflesbrunnenweges. Wietzel fuhr fort, dass er mit dem Forst bereits im Gespräch sei, dass Käferholz beiseite gelegt werde für einen neuen Zaun, der etwa 500 Meter lang werden müsse. Die Instandsetzung der Absperrung könne sich aber durchaus bis ins nächste Jahr ziehen.