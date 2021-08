von Nicolai Ernesto Kapitz

Der „Gaudi-Kick“ des TV Wiechs gilt als ungewöhnlichstes Grümpelturnier in der Region. Es geht weniger um den sportlichen Erfolg als vielmehr um die Frage, wer die beste Show bietet. Seit 1974 überbieten sich die Teams gegenseitig mit Verkleidungen oder verrückten Auftritten. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause findet der Gaudi-Kick am Wochenende wieder statt, insgesamt elf Teams gehen auf der schiefen Wiese unterhalb des Schützenhauses an den Start – was aus verschiedenen Gründen Spannung verspricht.

„Es ist etwas kurzfristig“, sagt der Turnvereins-Vorsitzende Ralf Reinbold. Der Turnrat hat sich erst Mitte Juli entschieden, den Gaudi-Kick zu organisieren. In der kurzen Zeit war einiges zu stemmen, es müssen Helfer zusagen, Dinge wie Festzelt für die Bewirtung der Besucher oder Kommentatoren-Lastwagen reserviert werden und natürlich Mannschaften zusammenkommen. Zudem muss das Turnier genehmigt werden. „Die Stadt Schopfheim war ein sehr angenehmer Partner“, sagt Reinbold. „Ich hatte Bedenken wegen der kurzen Vorlaufzeit, aber das hat alles geklappt.“

Und so laufen die Vorbereitungen jetzt auf Hochtouren. Der Verein stellte ein Corona-Hygienekonzept für die Besucher auf die Beine, es gab allein deshalb schon einiges mehr zu beachten als in früheren Jahren. Elf Mannschaften sind angemeldet, seit einiger Zeit dürfen Mannschaften von außerhalb teilnehmen – früher war das Spektakel Wiechsern und Nordschwabenern vorbehalten. Die Mannschaften haben entsprechend wenig Zeit, sich auf die Gaudi vorzubereiten. Früher war genug Vorlaufzeit, um in versteckten Garagen an den großen Auftritten zu feilen. So rollten dann schon einmal als Dinosaurier, Piratenschiffe, Ufos, Pyramiden oder Mondraketen verkleidete Autos oder Traktoren auf den „krummen Acker“ beim Schützenhaus. Aus ihnen kletterten wahlweise Neandertaler, Seeräuber, Marsmännchen, Mumien oder Astronauten.

„Für so etwas ist die Zeit jetzt etwas knapp“, sagt Reinbold. Er rechnet nicht damit, dass jemand mit einem Wagen auffährt – „und wenn doch, wird es vorher natürlich geheim gehalten“.

Aber der Gaudi-Kick hat seinen Ruf nicht von ungefähr: Auch ohne Wagen sind die Mannschaften in der Lage, kreativ zu sein: So waren in der Vergangenheit schon Sumo-Ringer oder Zwerge auf dem Rasen am Werk. Und in besonders regnerischen Jahren war der Platz selbst die Gaudi, wenn im knöcheltiefen Matsch aberwitzige Szenen zu beobachten waren, über die von den Kommentatorensitzen herab spitzfindig gestichelt wurde. „Die Gaudi-Wertung gibt es natürlich trotzdem“, kündigt Ralf Reinbold.

Denn das ist das, was das Turnier auszeichnet: Der eigentliche Siegerpokal ist nicht der für die sportliche Wertung, sondern für die beste Show – auch in Corona-Zeiten.

Der Gaudi-Kick findet heute, Samstag, und morgen Sonntag, 7. und 8. August, am Schützenhaus in Wiechs statt. Gespielt wird am Samstag von 14 Uhr an und am Sonntag von 11 Uhr an. Anschließend Siegerehrung.