von Gerald Nill

In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Südschwarzwald halbiert. Gleichzeitig wurden beträchtliche Weideflächen aufgegeben, die sich der Wald zurück erobert hat. Wenn dieser Trend so weiter geht, ist die Offenhaltung der Landschaft in Gefahr. Das Biosphärengebiet versucht mit dem Projekt „Allmende 2.0“ gegenzusteuern.

„Wir versuchen, Ideen und Strategien zu entwickeln, wie wir die gewünschte Offenhaltung der Landschaft auch in Zukunft erhalten können“, sagt Projektmanager Florian Brosette. Dazu fragt er auf den Höfen im Gemeindeverband Schönau, was sie benötigen, um in Zukunft bestehen zu können. Wie sehr die Frage der Zukunftsfähigkeit drängt, zeigt die Altersstruktur der Hofinhaber.

Steile Lagen kennzeichnen die Landwirtschaft im Südschwarzwald. | Bild: Gerald Nill

Zwei Drittel sind über 50 Jahre alt, ein gutes Viertel ist gar über 60 Jahre alt und steht damit kurz vor der Pensionierung. „Ich habe auf 35 Höfen nachgefragt, wie es mit der Hofnachfolge aussieht“, berichtet Brosette. Demnach gibt es bei fünf von 35 landwirtschaftlichen Betrieben definitiv keine Hofnachfolge. Eine große Mehrheit habe mitgeteilt, dass die Hofnachfolge noch nicht entschieden sei. „Wir werden in den nächsten Jahren eine große Dynamik sehen“, erwartet der Projektmanager. Entscheidend für die Fortführung sei der Aspekt, ob das bäuerliche Leben attraktiv ist – oder den Landwirten Steine in den Weg gelegt werden, die für sie die Sache unattraktiv werden lässt. Eines ist klar: Rentabel sind die unterdurchschnittlich kleinen Höfe mit rund 20 Hektar auf kargen und steilen Lagen im Südschwarzwald ohnehin nicht. Es ist also eine gehörige Portion Tradition, Leidenschaft und Herzblut mit im Spiel.

Diese Motivation müsse unbedingt erhalten bleiben und dürfe nicht durch ungeschickten Dirigismus von oben zerstört werden, fordert Brosette. Zum Managementplan Belchen, derzeit in aller Munde, will er lieber keinen Kommentar abgeben. Er weiß, dass unter den Landwirten im Kleinen Wiesental und Gemeindeverband Schönau aktuell viel über drohende Restriktionen diskutiert wird und der Frust wächst. „Wichtig wäre, dass wir den Landwirten den Stolz vermitteln, was sie als Landschaftspfleger für die Natur und die Artenvielfalt leisten.“

Das Verhältnis von artenarmem Wald und von Vielfalt geprägten Weiden mit ihren Hecken, Weidbuchen und Säumen sei keineswegs statisch, sondern verschiebe sich permanent. Wo in Karten noch Grünland eingezeichnet sei, ist häufig längst der Wald zurückgekehrt, weil ungünstige landwirtschaftliche Fläche aufgegeben wurde, das sei im Projekt Allmende aufgefallen.

Lösung könnte traditioneller Allmende-Gedanke sein

Um 1900 gab es noch doppelt so viele Rinder und doppelt so viele Weideflächen im Südschwarzwald wie heute. Alleine in den zurückliegenden 40 Jahren hat sich die Zahl der Höfe im Oberen Wiesental von 240 auf 120 halbiert. Und der Trend geht ungebremst weiter. Der Preisverfall in der Milchwirtschaft und Wettbewerbsnachteile seien wesentliche Faktoren. Viele Bauern hätten auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Doch jetzt drohe die nächste Hürde: Da die traditionelle Anbindehaltung der Kühe in den Ställen aufgegeben werden soll, müssen neue Ställe gebaut werden. „Jeder, der bio sein will, braucht einen Laufstall“, benennt Brosette das „K.-o.-Kriterium der Milchwirtschaft“. Es sei klar, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 20 Hektar Hoffläche eine solche Investition nicht alleine stemmen könne. Es gebe die Aussicht auf eine 30-prozentige Förderung. Aber ob diese Hilfe reicht? „Wir versuchen, mit den Landwirten neue Lösungen zu entwickeln“, sagt der Mann vom Biosphärengebiet.

Ein Schlüssel zu einem erfolgreichen Überleben der Betriebe könne im traditionellen Allmende-Gedanken liegen, nämlich die gemeinsame Nutzung der Dinge. Das könne man auch auf andere Bereiche übertragen und zum Beispiel auf den teuren Fuhrpark und Anschaffungen wie Mähwerke ausweiten, so Brosette. Das Biosphärengebiet sponsert etwa aktuell die Anschaffung eines gemeinsam genutzten Mähwerks in Bernau. Weitere gemeinsame Anschaffungen, sei es von benachbarten Höfen oder Genossenschaften, könnten den Kostendruck des einzelnen senken und den Betrieben ein Überleben ermöglichen. Fazit: Ohne die kleinen Höfe im Südschwarzwald geht es nicht. „Wir brauchen sie für den Erhalt der typischen Landschaft und der Artenvielfalt.“