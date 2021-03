von André Hönig

Zwar wird das Schopfheimer Freibad in diesem Sommer mutmaßlich wegen Corona erneut nur eingeschränkt öffnen. Gleichwohl hat die Stadt, die das Bad jetzt in dieser Saison erstmals wieder in Eigenregie führt, nicht nur ein Betriebskonzept für die Pandemie, sondern auch eines für normale Zeiten erarbeitet. Dieses wird dem Gemeinderat in der Sitzung am 15. März vorgelegt. Im Detail ändert sich manches.

Das beginnt bereits mit dem Öffnungstermin. In normalen Jahren hatte die Saison immer am letzten Aprilwochenende begonnen. Neu erstreckt sich eine normale Saison von Mitte Mai bis zum Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg. Sollte es im September dann noch sommerlich warm sein, kann um eine Woche verlängert werden. Grund für die spätere Öffnung: Erfahrungsgemäß sei es Anfang Mai oft zu kalt, das Gästeaufkommen gering gewesen.

An den täglichen Öffnungszeiten (9 bis 20 Uhr) selbst ändert sich nichts, wobei bei sehr heißem Wetter, also ab etwa 33 Grad, der diensthabende Schwimmmeister nachmittags entscheiden kann, ob bis 21 Uhr verlängert wird. Frühschwimmen (Mindestalter 16 Jahre) wird nach wie vor montags bis donnerstags von 6 bis 9 Uhr angeboten. Der Eintritt erfolgt über eine Saisonkarte. Weil das Frühschwimmen allerdings personellen Mehraufwand erfordert, wird in der Beschlussvorlage die Frage aufgeworfen, ob künftig nicht eine eigene Frühschwimmerkarte eingeführt werden sollte.

Geändert wird die Schlechtwetter-Regelung. Statt das Bad wie bisher an zwei Zeitfenstern an Schlechtwettertagen zu öffnen und zu schließen, entscheidet künftig der Schwimmmeister bei Regen bis 15 Uhr, ob das Bad früher schließt – also um 18 Uhr (Kassenschluss 16 Uhr). Das Innenbecken kann gleichwohl ganztags genutzt werden, außer es finden Schwimmkurse statt).

Ebenfalls leicht abgeändert werden die Eintrittspreise. Zwar gilt im Grundsatz die Tarifstruktur von 2018, damals waren zuletzt die Preise erhöht worden. Bei den Ermäßigungen ändert sich aber einiges. Neu muss erst für Kinder ab sechs Jahren Eintritt bezahlt werden (bisher ab vier Jahren). Behinderte Menschen bekommen jetzt erst ab einem Beeinträchtigungsgrad von 50 Prozent Rabatt. Und: Der bisherige Seniorenrabatt entfällt komplett. Begründung: Die pauschale Ermäßigung sei „gegenüber den sonstigen Nutzern nicht gerecht“. Bedürftige Rentner indes bekommen wie jeder andere Bedürftige mit Nachweis (Tafelladen-Karte oder Landesfamilienpass) Rabatt. Die Familientageskarte gilt dafür künftig auch für Großeltern mit Enkel (bisher nur für Eltern mit eigenen Kindern). Verteuern wird sich die Familien-Saisonkarte von 104 auf 140 Euro. Dafür gilt sie neu für zwei Elternteile und alle eigenen Kinder – bisher war die Nutzung beschränkt auf zwei Personen, für jedes weitere Kind wurden 22 Euro berechnet.

Als Personal sind zwei Bademeister in Festanstellung, einen saisonal angestellten Rettungsschwimmer, drei Teilzeitkräfte für die Kasse und weitere drei Teilzeitkräfte für die Reinigung vorgesehen. Die Kasse soll für die gesamte Öffnungszeit besetzt werden, das neue System könne aber um einen Kassenautomaten erweitert werden. So würde zumindest für die Randzeiten kein Personal benötigt. Eine Entscheidung darüber soll aber erst nach der Saison 2021 getroffen werden. Unabhängig davon wird es einen Online-Ticketverkauf geben. Die Haus- und Badeordnung ist noch zu erstellen, die Gaststätte soll vermietet werden.

Corona-Konzept

Für den Fall, dass in dieser Saison das Bad nur unter Corona-Auflagen geöffnet werden kann, hat die Stadt auch ein modifiziertes Konzept erstellt. Dieses orientiert sich i an den Eckpunkten für den Badbetrieb im vergangenen Corona-Sommer. Dieses sieht vor, dass sich maximal 1000 Gäste zeitgleich im Bad aufhalten dürfen – im vergangenen Sommer war dies auf 800 beschränkt. „Die Erfahrungen aus 2020 haben aber gezeigt, dass bei 1000 Gästen die Abstands- und Hygieneregeln auch noch eingehalten werden“, heißt es in der Vorlage. Saisonkarten werden nicht angeboten, dafür aber Zehnerkarten. Für das Frühschwimmen gibt es eine Frühschwimmerkarte, auch weichen die Preise teilweise von einer regulären Öffnung ab. Der Erwachsenen-Tageseintritt kostet demnach vier Euro statt 3,50 Euro, die Zehnerkarte 35 statt 33 Euro.