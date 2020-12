Zeugen meldeten heute Nacht gegen 3.30 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Feldbergstraße in Todtnua. Bei Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits Flammen aus dem Gebäude. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen geriet das Gebäude in Vollbrand, so dass gegen 7 Uhr der Dachstuhl des Gebäudes einstürzte. Im Rahmen der ersten Maßnahmen wurde durch die Feuerwehr eine Bewohnerin des Gebäudes tot geborgen. Eine Gefahr für umstehende Gebäude bestand nicht. Die Höhe des Sachschadens dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Bei einem Vollbrand in der Nacht auf Montag, 21. Dezember, in Todtnau wurde eine tote Frau aus einem Wohnhaus geborgen. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten noch am Nachmittag an. | Bild: Verena Wehrle

Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern ebenfalls an.

Bei einem Vollbrand in der Nacht auf Montag, 21. Dezember, in Todtnau wurde eine tote Frau aus einem Wohnhaus geborgen. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten noch am Nachmittag an. | Bild: Verena Wehrle