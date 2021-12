von Heinz Scholz

Von den 25 Fledermausarten in Deutschland sind auch einige bei uns heimisch. So konnten die Jäger der Nacht in Kirchen, Höfen, Tunnels und in Eiskellern nachgewiesen werden. Die Fledermäuse sind bedroht. Schopfheimer Fachleute geben Auskunft, warum das so ist. Wie der Bundesverband für Fledermauskunde (BVF) und NABU berichten, sind einheimische Fledermäuse keine Träger des neuartigen Coronavirus.

Bei einbrechender Dunkelheit verlassen die Fledermäuse ihre Quartiere und machen Jagd auf Insekten. Durch ihre Ortungslaute im Ultraschallbereich haben auch kleinste Beutetiere keine Chance. Die Fledermäuse sind laut dem Fledermausspezialisten Jürgen Gebhard sogar in der Lage, bei absoluter Dunkelheit die Distanz, die Richtung, die Form, die Größe, die Struktur und die Eigenbewegung der Insekten wahrnehmen. Sie haben ein Ortsgedächtnis und finden immer in ihr Quartier zurück.

Kilometerweite Flugrouten

Fledermäuse legen bei ihrer Jagd nach Insekten kilometerlange Flugrouten zurück. Sie suchen sich Winterquartiere in Bergwerksstollen, morschen Baumstämmen, Gebäuden, Felswände mit Spalten, ehemalige Eiskeller wie dem Entegast-Eiskeller, in Höhlen und Tunnels. Die Wimperfledermaus nutzt sogar den Hasler Bauhof als Quartier. Die Nachtschwärmer sind jedoch nicht immer anwesend.

Die nachtaktiven Tiere leben auch im Fahrnauer Tunnel... | Bild: Heinz Scholz

Soziales Verhalten

Anlässlich einer Führung vor vielen Jahren in der Hasler Kirche durch Dieter Spinoli, sah man im Dachgebälk des Kirchenschiffs eine Fledermauskolonie. Es handelte sich um Exemplare des Großen Mausohres. Es ist eine typische Kirchenfledermaus. Sie ist mit gut 40 Zentimetern Flügelspannweite unsere größte heimische Fledermausart. Alle hingen kopfüber an den Dachbalken. „Sie zeigen ein soziales Verhalten. So kuscheln sich in der Wochenstube eng aneinander. Das dient zur Thermoregulation“, wusste Spinoli zu berichten. Während des Besuchs im Sommer rangelten einige Fledermausweibchen in ihrer Wochenstube, die dort ihre Jungen zur Welt brachten, um die besten Hangplätze.

...und in der Hasler Kirche. | Bild: Heinz Scholz

Hasler Mausohren

Jochen Hüttl, Fledermausschützer beim NABU in Lörrach, berichtet von einer großen Anzahl der Nachtschwärmer in der Hasler Kirche. Im Mai 2021 wurden 1284 Tiere gezählt. Wie das Zählen vor sich geht, erklärte Hüttl so: „Mittels Lichtschranken werden die Fledermäuse beim Ab- und Einflug gezählt.“ Die Jagdgebiete der Mausohren liegen fünf bis 15 Kilometer im Umkreis der Quartiere. „Jagdgebietsbeobachtungen der Hasler Mausohren gibt es keine. Vor vielen Jahren wurden im Zusammenhang mit der A 98-Trasse und naturschutzrechtlichen Fragen Netzfänge gemacht. Dabei wurde ein Hasler Mausohr in der Gegend von Schwörstadt gefangen, das sind Luftlinie neun Kilometer“, berichtete Hüttl.

Fledermäuse im Tunnel

In den 1980er Jahren waren im Hasel-Fahrnauer-Tunnel (Großherzog-Friedrich-Tunnel) 20 Brandversuche geplant. Das Forschungsministerium wollte Erkenntnisse für den Katastrophenfall gewinnen.

Es sollten Eisenbahnwaggons, Lkw und Holzkrippen in Flammen aufgehen. Als dies bekannt wurde, gab es massive Proteste verschiedener Naturschutz-Organisationen. Sie fürchteten Gefahren durch Giftstoffe in der Luft und im Grundwasser. Auch wurden Fledermäuse im Tunnel entdeckt, die wohl von der großen Fledermauskolonie in der Hasler Kirche stammten. Die Fledermäuse nutzen ihren Lebensraum im Tunnel als Winter-, Wander- und Zwischenquartier. 1989 wurden die Brandversuche von den Umweltschützern erfolgreich verhindert.

Fledermäuse in Nistkästen

Friedrich Adolph vom Vogelschutz-Ornithologische Gemeinschaft Schopfheim hatte kürzlich einen Einsatz an einem frisch renovierten Haus in der Wehrer Straße. Zwei Fledermäuse unter einer äußeren Fensterbank hatten einen Ruheplatz gefunden. Als Adolph den Ort inspizierte, war die eine schon davongeflogen. Die andere nahm er in die Hand und fütterte die Fledermaus mit einem geteilten Mehlwurm. Dann flog auch diese davon. Friedrich Adolph hat schon regelmäßig Langohrfledermäuse in Nistkästen in seinem Wald entdeckt.

Hilfen für die Fledermäuse

Fledermäuse haben kaum natürliche Feinde. Aber ihre Bestände sind durch Vernichtung ihrer natürlichen Lebensräume und Reduzierung von Nahrungsquellen bedroht. Sie kämpfen mit den negativen Folgen einer intensiven Land- und Forstwirtschaft, deren Pestizide ihre Nahrungsgrundlage vernichten. Klaus Böttger, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Schopfheim, weist darauf hin, dass auch durch Besiedlung, Gebäudesanierungen mit giftigen Holzschutzmitteln und durch den Klimawandel Lebensräume der Fledermäuse verloren gehen. Gartenbesitzer können für Fledermäuse gehörig etwas tun, etwa den Garten giftfrei halten, einen Teich anlegen und nektarreiche und nachtblühende Pflanzen anpflanzen. So werden auch Insekten angelockt. Sie stellen die Lieblingsspeise vieler Fledermausarten dar.

Wenn Fledermausquartiere bedroht, die Nachtschwärmer geschwächt und verunglückt sind, sollte man eine Naturschutzbehörde oder einen Fledermausschützer kontaktieren.