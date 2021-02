von Martin Klabund

Die Hochwasserlage der vergangenen Tage hat die Wiese stark anschwellen lassen. Um die Schopfheimer Kanäle vor dem Wasserdruck zu schützen, reduziert die örtliche Teichgenossenschaft bei solchen Lagen den Wasserdurchfluss im Stadtgebiet.

Dadurch verlieren allerdings die kleinen Seitenkanäle ihr Wasser, was in kürzester Zeit zur Zerstörung der darin enthaltenen Flora und Fauna führt. Der Angelsportverein Schopfheim hat am Wochenende mehr als 1000 verendete Fische im Bereich Bifig entdeckt, darunter sind Bachforellen, Äschen, Grundeln, Elritzen, Schmerlen und Döbel.

In einem Brief an Bürgermeister Dirk Harscher sowie an das Landratsamt Lörrach, der noch am Wochenende abgeschickt wurde, moniert der Angelsportverein eine zu schnelle und zu hohe Absenkung des Kanals. „In den Jahren zuvor haben wir dies schon mehrfach thematisiert, der Informationsfluss funktioniert aber nicht in jedem Jahr gleich gut, wie man an den toten Fischen ja deutlich sehen kann“, berichtet der Pressewart des Vereins, Peter Engler, dieser Zeitung. „Es befinden sich noch hunderte von Bachneunaugen im Sediment, die ebenfalls qualvoll verenden werden, sofern der Schlamm durchfriert oder gar austrocknet. Hier muss schnellstens gehandelt werden“, erläutert Engler weiter. Bachneunaugen sind die einzige stationär lebende Art der Neunaugen in Deutschland.

Auf eine Anzeige werde der Angelsportverein verzichten, allerdings sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Die Frage sei nun, wer dafür aufkommen soll. Schuld an dem Fischsterben ist eine in dem betroffenen Seitenkanal befindliche Aufschüttung an der Mündung zum Hauptkanal, die den Fluchtweg für die Fische abschneidet. Die Angler hoffen, gemeinsam mit den Verantwortlichen eine nachhaltige Möglichkeit finden zu können, um ein weiteres Fischsterben bei Hochwasserlagen vermeiden zu können.