Schopfheim – Der Anlagenbauer Oerlikon Balzers wird seinen Standort in Schopfheim ausbauen, ein Kompetenzzentrum einrichten und in diesem Zuge auch acht neue Arbeitsplätze schaffen. Das teilt das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Oerlikon betreibt seit vielen Jahren einen Standort für Lohnbeschichtung und Anlagenbau im Bereich Automobil in Gündenhausen, wo bereits eine Forschungs- und Entwicklungsanlage für CVD-Beschichtungen in Betrieb genommen wurde. „Als nächster Schritt zur Schaffung eines umfassenden Kompetenzzentrums wird bis Ende dieses Jahres auch der CVD-Anlagenbau aus Langenthal in der Schweiz in Schopfheim weiterentwickelt und fortgeführt“, schreibt die Firma in ihrer Pressemitteilung. So werden die Fertigungsflächen erweitert und substantielle Investitionen in die Fertigungsinfrastruktur vorgenommen, was in Schopfheim auch neue Arbeitsplätze schaffe.

Mit dem Erwerb der Sucotec AG aus Langenthal in der Schweiz im Jahr 2018 habe Oerlikon das bestehende Oerlikon-Balzers-Portfolio von Anlagen- und Beschichtungstechnologien mit der CVD-Technologie weiter ausbauen können. Damit seien Beschichtungen möglich, die die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Präzisionsbauteilen sowie von Werkzeugen für die Metall- und Kunststoffverarbeitung wesentlich verbessern. Die erhöhte Nachfrage für diese zukunftsträchtige Technologie erfordere zusätzliche Produktionskapazitäten, sodass ein weiterer Ausbau im Bereich der CVD-Beschichtungslösungen nötig sei.

Oerlikon bündelt in Schopfheim sämtliche Aktivitäten, Verfahrensentwicklung, Lohnbeschichtung und Anlagenbau im Bereich CVD-Beschichtungen. Dazu wird das bestehende Gebäude erweitert und in einen eigenen Hallenbereich mit entsprechenden Lagereinrichtungen investiert, um die CVD-Anlagenmontage optimal bewerkstelligen zu können.

Zurzeit sind in Schopfheim 75 Mitarbeitende beschäftigt, acht Stellen sind neu zu besetzen. Gegen Ende dieses Jahres soll mit der Produktion der CVD-Anlagen in Schopfheim begonnen werden.

Oerlikon ist nach eigenen Angaben bereits auf der Suche nach Fachkräften, insbesondere aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie Elektrotechnik. Oerlikon Balzers ist ein weltweit führender Anbieter von Beschichtungen, die die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Präzisionsbauteilen sowie von Werkzeugen für die Metall- und Kunststoffverarbeitung verbessern sollen.