von Nicolai Ernesto Kapitz

Wo allenthalben Freiluft-Attraktionen wieder öffnen können, sind Besucheransammlungen unter Tage trotz überall sinkender Corona-Infektionszahlen noch eine Seltenheit. So bleibt die Hasler Höhle bis auf Weiteres geschlossen. Umso mehr freut sich der Bergmannsverein Wieden, dass das Besucherbergwerk Finstergrund ab Samstag, 12. Juni, wieder öffnen kann. Die breiten Stollen und gute Belüftung machen es möglich. Trotzdem hat der Verein viel Aufwand ins Hygienekonzept gesteckt. Die Öffnung ist für den Verein lebenswichtig, vor allem finanziell.

„Wir sind schon sehr erleichtert“, freut sich Martin Wietzel, der Vorsitzende des Bergmannsvereins, über die Nachricht: Ab Samstag dürfen die Bergführer endlich wieder mit Besuchern per Grubenbahn in den Stollen des früheren Bergwerks einfahren, in dem im Mittelalter Silber und Blei, bis in die 70er Jahre dann Flussspat abgebaut wurde.

„Dass wir wieder öffnen dürfen, hat mit der Bewetterung des Bergwerks zu tun“, sagt Wietzel. Mit Bewetterung bezeichnet der Bergmann die Luftzirkulation im Bergwerk. Im Besucherbergwerk Finstergrund strömt im Sommer Frischluft durch den Stolleneingang am Knöpflesbrunnen, fällt dann im Berg etwa 160 Meter ab und zieht durch den Hauptstollen – den heutigen Besuchereingang – wieder ab. „Im Winter läuft es genau andersherum“, erklärt Martin Wietzel – das hat mit dem Luftdruck über Tage zu tun. Diese natürliche Zirkulation sorgte in Zeiten des Bergbaus dafür, dass genug Frischluft unter Tage ankam – jetzt sorgt sie für genug Durchzug, um eine eventuelle Virenbelastung in der Luft so gering zu halten, dass die Behörden ihr Okay für die Saisoneröffnung gaben – natürlich nur gegen Vorlage eines Hygienekonzepts.

Das Hygienekonzept hat Wietzels Co-Vorsitzender Clemens Jäger erstellt und von der Gemeinde absegnen lassen. Es stammt in seinen Grundzügen schon aus dem Vorjahr. Im Bergwerk herrscht Einbahnbetrieb, es begegnen sich also keine Besuchergruppen. Die Grubenbahn darf zwar voll besetzt werden, allerdings nur mit einem Haushalt pro Vierer-Abteil und mit Mundnasenschutz (FFP-2-Maske oder chirurgischer Mundschutz).

„Die Stollen im Innern sind so breit, dass wir die Abstände zwischen den Besuchern einhalten können“, sagt Martin Wietzel. „Der Stollenquerschnitt beträgt zweieinhalb auf zweieinhalb Meter. Im Gegensatz zu einem mittelalterlichen Bergwerk haben wir sehr viel Platz, sodass es da keine Probleme gibt. Die Besucher, die wir einlassen dürfen, verteilen sich auf viel Fläche.“ Ein besonders enger Abschnitt im hinteren Bereich des Stollens – es geht eine schmale Treppe hinauf in einen Abbaustollen – ist gesperrt. „Dort kommt man nicht wirklich aneinander vorbei“, sagt Wietzel. „Dort ist es zu eng und eventuelle Aerosole könnten sich nicht verteilen.“

Im Landkreis Lörrach zeichnet sich ab, dass die Corona-Inzidenz ausreichend lange unter dem Wert von 35 liegt, sodass weitere Lockerungsschritte auch erlauben, im Bergwerk auf die bisher obligatorischen „3G“ – geimpft, genesen oder getestet – zu verzichten. „Andernfalls müssen wir das natürlich überprüfen“, so Wietzel. Der Bergmannsverein verweist für diesen Fall auf das Testzentrum am Freibad in Schönau. „Wir hoffen, dass wir uns das sparen können.“

Bergwerksführer verzichteten auf Unkostenbeiträge

„Wir haben bereits Anmeldungen“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Es haben sich einige Wandergruppen angekündigt, der Andrang ist da, die Leute sind heiß, die wollen raus und etwas erleben.“ Für den Bergmannsverein ist die nahe Öffnung ein Segen, vor allem finanziell. „Wir sind komplett ehrenamtlich aufgestellt und sind über jeden Euro dankbar, den wir einnehmen können“, sagt Wietzel. Allein der Schienen-TÜV, der im April die Grubenbahn inspizierte und abnahm, kostete eine ordentliche Summe, die der Verein vorschießen musste und nun wieder erwirtschaften muss. „Wir haben noch ein gewisses Polster aus der Saison 2020, die trotz Corona sehr gut lief“, erklärt Martin Wietzel. Allerdings sei das auch der Tatsache zu verdanken, dass die ehrenamtlichen Bergführer sogar auf ihren kleinen „Obolus“ – ihren Unkostenbeitrag – verzichteten und der Vereinskasse spendeten. „Ihnen gebührt besonderer Dank“, sagt Wietzel. Nun bereitet sich der Verein auf die Öffnung vor. Die Bergführer sind noch einmal speziell auf die Bedürfnisse mit dem Hygienekonzept geschult worden, Ehrenamtliche brachten Absperrungen an, um den Besucherfluss zu lenken. Ab Samstag soll hier wieder etwas mehr Normalität einkehren.

Führungszeiten sind im Juni samstags und sonntags jeweils 10.15 Uhr, 11.45 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr. Anmeldung wird für große Gruppen empfohlen unter info@finstergrund.de.

http://www.finstergrund.de