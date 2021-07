von André Hönig

Eigentlich war gar keine Debatte vorgesehen. Unter Bekanntgaben wollte Bürgermeister Dirk Harscher am Montag lediglich eine Entscheidung verkünden: Die Stadt werde keine der jetzt wegen Corona vielerorts diskutierten mobilen Luftfiltergeräte für Schulen und Kitas anschaffen – aus Kosten-, aber auch Hygienegründen. Stattdessen sollen die Räume „flächendeckend“ mit Co2-Ampeln ausgestattet werden. Diese zeigen an, wann es Zeit ist, Fenster zu öffnen. Einzige Ausnahme: Zimmer, die nicht über Fenster ausreichend lüftbar sind, sollen eine echte aktive Be- und Entlüftung erhalten.

Harscher bezog sich dabei auf Studien die besagen, dass „Stoßlüften alle 20 Minuten am meisten Sinn macht.“ Harscher: „Frischluft und Abstandhalten ist das Beste.“ Entschiedener Widerspruch kam aber von Peter Ulrich (SPD): Das funktioniere zwar bei erträglichen Temperaturen. Im Winter aber seien krankheitsbedingte Ausfälle beziehungsweise hohe Erkältungszahlen die unweigerliche Folge. „Ich halte das nicht für zielführend.“ Felix Straub (Grüne) hat ebenfalls Bedenken. Er sei „jetzt verwirrt“, weil er gelesen habe, dass mobile Geräte zumindest besser seien als „gar nichts“. Abgesehen stelle sich auch die Frage nach dem Energieverbrauch, wenn „alle 20 Minuten komplett die Wärme rausgeschossen wird.“ Die Stadt solle das Thema mobile Geräte nicht ganz ausschließen.

Martina Milarch (Gebäudemanagement) verteidigte die städtische Strategie. Sie kenne keinen Lüftungsplaner, der diese Geräte empfehle. „Luftreiniger bringen keine Frischluft.“ Weil sie auf Umluftsystemen basieren, würden sie nur verbrauchte Luft umwälzen – was hygienisch sogar problematisch sei. Im Übrigen sei „eine Erkältung nicht so schlimm wie Corona“. Ulrich wies diese Äußerung indes empört zurück. „Es gibt auch Vorerkrankungen.“ Für ihn jedenfalls sei die Strategie der Stadt „keine Lösung“. Die Stadt habe eine Fürsorgepflicht und müsse auch dafür sorgen, dass „erträgliche Bedingungen in Klassenzimmern herrschen“. Aus Sicht von Mark Leimgruber (CDU) hätte das Thema im Gemeinderat diskutiert werden müssen. Milarch und Harscher blieben dabei, dass die vorgesehene Strategie am meisten Sinn mache.