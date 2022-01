von sk

2021 war für die Schopfheimer Feuerwehr das einsatzreichste Jahr überhaupt: Mit 350 Einsätzen, davon 298 für die Abteilung Stadt, gab es einen neuen Rekord. In Erinnerung bleiben vor allem die Brände in Wiechs und in der Himmelreichstraße, der Hangrutsch am Altig, aber auch das Hochwasser und der Hilfseinsatz im Ahrtal.

Rückblick: Auch für Schopfheims Feuerwehrleute war das Jahr 2021 von der Pandemie geprägt. Das zeigte sich allein schon daran, dass die Abteilung Stadt ihre Jahresversammlung am vergangenen Freitag erstmals online abgehalten hat. Abteilungskommandant Jürgen Kupferschmidt betonte, dass dies hoffentlich eine einmalige Aktion bleibt und man die Versammlungen künftig wieder in gewohnter Art und Weise abhalten könne. Man konnte sich zumindest ab dem zweiten Halbjahr in kleineren Gruppen treffen, um Übungen und Seminare abzuhalten und der einen oder anderen Veranstaltung beizuwohnen, wie Schriftführer Bernd Rütschlin vermerkte.

Rechner Andreas Lenz konnte ein leichtes Plus zum Vorjahr verzeichnen – das sei aber auf Grund weniger kameradschaftlicher Treffen der Fall, denn der Abteilung fehlen die Veranstaltungen. Abteilungskommandant Kupferschmidt konnte in seinem Bericht für 2021 einen neuen Mitgliederstand von 66 aktiven Kameradinnen und Kameraden verzeichnen. Im Jahr zuvor waren es 65 aktive Mitglieder.

Das oberste Ziel sei, die Spindreihe wieder zu füllen und noch weitere Mitglieder zu gewinnen. Das Jahr 2021 war das einsatzreichste Jahr der Feuerwehr Schopfheim. Insgesamt waren es 350 Einsätze, für die Abteilung Stadt 298 (51 Einsätze mehr als 2020). Diese gliedern sich auf in 89 Brandalarme, 207 technische Hilfeleistungen und zwei Brandsicherheitswachen.

Hervorzuheben sind das Hochwasser sowie der Schneebruch Anfang des Jahres, ein Erdrutsch auf dem Altig, der Lkw-Verkehrsunfall in Eichen, der Großbrand in Wiechs sowie der Großbrand in der Himmelreichstraße. Prägend war auch für einige Kameradinnen und Kameraden der Einsatz im Hochwassergebiet in Ahrweiler, wo sich Freiwillige aus allen Abteilungen der Feuerwehr Schopfheim versammelten. Gesamtkommandant Steffen Hofmann hob den Einsatz im Hochwassergebiet Ahrweiler hervor und lobte die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

2021 beschäftigte die Feuerwehr auch die Beschaffung eines Löschfahrzeugs (LF 10) als Ersatz für das in die Jahre gekommene LF 16 (Baujahr 1989) und die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens. Beide Fahrzeuge sollen im Laufe des ersten Halbjahres 2022 ausgeliefert werden.

Jugendgruppenleiter Frieder Andris berichtete von 19 Terminen, davon waren sechs online Proben, zehn feuerwehrtechnische Übungen und drei sonstige Anlässe. Für die Altersmannschaft sprach Peter Maier. Die Kameraden konnten sich im laufenden Jahr leider nur einmal auf der Feuerwache treffen, da die Pandemiebestimmungen nicht mehr zuließen und weiterhin auch nicht zulassen.