von Nicolai Ernesto Kapitz

Eine vierköpfige Familie ist beim Brand eines Wohnhauses an der Rheinfelder Straße in Wiechs in der Nacht zum Dienstag ihres Eigenheims beraubt worden. Das Feuer, das kurz nach Mitternacht in einer angrenzenden Scheune ausgebrochen war, zerstörte das Einfamilienhaus komplett, die Feuerwehr hatte keine Chance es zu retten. Immerhin wurde bei dem Feuer, das noch aus großer Ferne zu sehen war, niemand verletzt.

„Die vierköpfige Familie hat es noch unverletzt aus dem Haus geschafft“, sagt Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher, selbst Feuerwehrmann, in Uniform und Helm, während hinter ihm noch dichter Qualm aus dem von Feuerwehrscheinwerfern erhellten Wohnhaus dringt. Es ist kurz nach vier Uhr morgens, der Bürgermeister will sich als Nächstes um eine Unterkunft für die Familie kümmern, die notdürftig bei Nachbarn untergekommen ist. Im Laufe des Dienstags werden die Eltern und die beiden Kinder durch Vermittlung der Stadt in einer Ferienwohnung einquartiert. Sie konnten kaum noch Habseligkeiten aus dem brennenden Heim retten, so schnell haben die Flammen aus der Scheune auf den Dachstuhl des Wohnbereichs übergegriffen. Dirk Harscher ist sichtlich betroffen, aber erleichtert, dass niemand verletzt wurde: „Es ist in der Nacht nicht selbstverständlich, dass die Bewohner den Brand so schnell bemerken.“

Der Brand in Wiechs war weithin sichtbar, hier aufgenommen vom Fritz-Heeg-Erasmus-Weg am gegenüberliegenden Hang. | Bild: Günter Köhler

Wie schnell sich das Feuer in dem Haus an der Rheinfelder Straße ausgebreitet hat, lässt sich nur erahnen: Irgendwann kurz nach Mitternacht muss es in der direkt an das Wohnhaus angrenzenden hölzernen Scheune ausgebrochen sein. Der Notruf ging gegen 0.20 Uhr ein, „als wir ankamen, stand die Scheune in Vollbrand“, berichtet Schopfheims Gesamtfeuerwehrkommandant Steffen Hofmann. Dass Scheune und Wohnhaus Wand an Wand gebaut sind, hat es der Feuerwehr praktisch unmöglich gemacht, die Flammen an ihrem zerstörerischen Werk zu hindern. „Es ist uns leider nicht gelungen, das Übergreifen zu verhindern“, erklärt Hofmann.

Die Scheune ist zu diesem Zeitpunkt längst nur noch ein qualmendes Gerippe, verkohlte Holzteile liegen davor auf dem Boden, Löschwasser fließt die abschüssige Straße hinunter. Die Feuerwehren aus Schopfheim und Steinen haben die Drehleitern in Position gebracht und Pumpen Liter um Liter Wasser in das Gebälk des Wohnhauses. „Wir haben mit etwa 100 Mann versucht, das Feuer einzudämmen“, sagt Steffen Hofmann. Vergebens: Das Haus dürfte ein Totalschaden sein, mutmaßen nebenstehende Feuerwehrleute. „Der Brand ging durch“, sagt einer und meint damit, dass das Feuer nicht nur den Dachstuhl betraf. Die Schadensschätzung der Polizei am Dienstagmittag liegt bei 750.000 Euro. Zwei Motorräder und zwei Autos wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Insgesamt waren die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst mit 150 Einsatzkräften vor Ort.

Das Feuer hatte vom Schuppen (links) zum Wohnhaus übergegriffen. | Bild: Nicolai Kapitz

Das Feuer sorgt auch in der Stadt für Aufsehen, ist doch der Brand durch die Lage des Hauses am so ziemlich höchsten Punkt von Wiechs weithin zu sehen. In Sozialen Netzwerken werden alsbald Fotos geteilt, die den Feuerball im Dinkelbergdorf zeigen. Und es macht sich Erleichterung breit, als die Nachricht die Runde macht, dass niemand verletzt wurde. Die Anteilnahme am Schicksal der Familie ist gleichwohl groß. Was den Brand ausgelöst hat, vermag in der Nacht noch niemand zu sagen. „Das ist Sache der Polizei“, sagt Kommandant Hofmann, der sich selbst etwas wundert über die Häufung von Einsätzen in den vergangenen Tagen. „Es jagt ein Großereignis das nächste.“

Vor zwei Wochen Hochwasser an Wiese und Kleiner Wiese, vergangene Woche ein Erdrutsch am Altig inklusive Evakuierung von vier Häusern, zwischendurch ein Feuer im Oberfeld, nun ein ausgebranntes Wohnhaus in Wiechs: Hofmann, der dieses Amt im Spätsommer antrat, hatte jedenfalls jetzt genügend Gelegenheit, seine Feuerwehrleute im Einsatz kennenzulernen – und umgekehrt.