von Nicolai Ernesto Kapitz

Eine Tragödie hat sich in der Nacht zum Montag in der Todtnauer Innenstadt abgespielt: Beim Brand eines Wohnhauses an der Ecke Spitalstraße und Feldbergstraße ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war um 3.30 Uhr alarmiert worden und rückte mit einem Großaufgebot aus. Für die 47-jährige Bewohnerin kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist noch unklar.

Nachts schlugen die Flammen meterhoch aus dem Dachstuhl. | Bild: Nicolai Kapitz

Es liegt ein brenzliger Geruch über der Innenstadt von Todtnau an diesem Montagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr. Großflächig ist der Bereich um die Straßenkreuzung in der Stadtmitte abgesperrt, aus der Ruine des Wohnhauses an der Ecke quillt immer noch heller Rauch. Gerade fährt die Feuerwehr wieder die Drehleiter hoch, um immer noch schwelende Glutnester von oben zu bekämpfen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich sehr schnell heraus, dass es sich um eine starke Brandzehrung handelt“, sagt Kreisbrandmeister Christoph Glaisner am Einsatzort. Flammen schlugen meterhoch aus den Fenstern, das Feuer fraß sich durch den Dachstuhl. „Es gelang uns recht schnell, das Feuer zu löschen“, sagt Glaisner. Ebenfalls schnell gelang es der Feuerwehr, die Frau zu bergen; zu diesem Zeitpunkt ist bereits klar, dass das Feuer ein Menschenleben gekostet hat. Nur noch tot konnte die 47-Jährige von den Feuerwehrleuten aus dem brennenden Haus geholt werden. In einer Pressemitteilung bestätigt die Polizei am Vormittag dann den tragischen Todesfall.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Einsatzort. | Bild: Nicolai Kapitz

Zu retten ist auch an dem Wohnhaus nichts mehr. „Das ist ein Totalschaden“, sagt Christoph Glaisner am Einsatzort. Eine sechsstellige Summe wird als Schadenshöhe geschätzt. Der Dachstuhl war noch in der Nacht völlig ausgebrannt in sich zusammengesackt, das Haus muss wohl abgerissen werden. Es ist stark einsturzgefährdet, weswegen sich auch die Suche nach der Brandursache verzögert, denn die Sachverständigen können das Haus längere Zeit nicht betreten. Die Feuerwehr hat die Straße auch deshalb abgesperrt, weil laufend Dachziegel, verkohlte Balkenreste und andere Gegenstände vom Dachstuhl zu Boden fielen. „Hauptaugenmerk ist nun, das Herabstürzen von Gebäudeteilen zu verhindern“, so der Kreisbrandmeister.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnten die Feuerwehrleute verhindern. Rund 100 Mann waren in der Nacht und auch noch im Verlauf des Montags im Einsatz. Für die Bevölkerung, so Glaisner, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr: „Während der ganzen Aktion wurden ständig Messungen vorgenommen, die Messwerte waren während der ganzen Zeit im Normbereich.“ Mit der Ermittlung der Brandursache rechnen die Verantwortlichen erst in den kommenden Tagen.